Na HoppyGo najdete i Lamborghini. Službu chceme dostat i do menších měst, říká její nový šéf

HoppyGo je mezi českými carsharingovými firmami poměrně unikátním úkazem. V posledních letech se udržuje v černých číslech, což potvrzují i loňské výsledky v podobě obratu 49 milionů korun a zisku 156 tisíc korun. Služby navíc staví na „peer-to-peer“ modelu, kdy půjčené vozy nevlastní přímo HoppyGo, nýbrž běžní majitelé vozů, díky čemuž má ve vozovém parku jak Fabii, tak Lamborghini. Nyní do čela českého a slovenského zastoupení nastupuje Jakub Erben, který s ním má několik plánů.

Jakub Erben není v HoppyGo, které spadá pod mladoboleslavskou Škodu Auto, úplným nováčkem. Pro Škodovku pracoval již během vysokoškolských studií a před nástupem na pozici hlavního manažera služby pro Česko a Slovensko působil v HoppyGo jako fleet manažer. Díky tomu má hned od počátku do fungování služby vhled a mohl začít pracovat na naplnění svých vizí.

Tou hlavní je dostat službu do dalších českých měst. „Víme, že na vesnici HoppyGo nebude asi nikdy dávat smysl, auto tam má v podstatě každý. My jsme silní v Praze a Brně, jsou tu ale další města s potenciálem, ať už je to Ostrava, Olomouc, Plzeň či České Budějovice. Aby tam však mohla být poptávka místních, musí být i nabídka ze strany majitelů vozů. Na tom chceme pracovat,“ vysvětluje Erben.

Služeb HoppyGo dnes nejčastěji využívají mladí lidé, často studující právě ve velkých městech, kteří na svůj vlastní vůz prozatím nemají, případně jej ke svému životnímu stylu ani příliš nepotřebují. V ten moment je pro ně carsharing ideální cestou, jak mobilitu řešit – a HoppyGo se nabízí, pokud třeba chtějí z města odjet pryč.

Podle HoppyGo si uživatelé půjčují vůz v průměru na 3,6 dne a během jedné výpůjčky s ním najezdí okolo čtyři sta kilometrů. Takových lidí každým rokem přibývá, meziročně se počet zvýšil o dvacet dva tisíc na téměř dvě stě tisíc. S tím souvisí i růst počtu majitelů vozidel, kteří je na HoppyGo nabízí. Těch je v meziročním srovnání o třicet procent více, momentálně pak 1,6 tisíce. Zhruba devět set vozů je nabízeno v Praze, v Brně tři sta a zbytek je roztroušen na nejrůznějších místech v republice.

Foto: HoppyGo Aplikace HoppyGo

Jen za minulý rok vyplatilo HoppyGo za poskytování vozů částku 32 milionů korun, přičemž v průměru bylo každému z poskytovatelů vozu vyplaceno dvacet tisíc korun. Erben k tomuto číslu však dodává, že reálná suma je trochu jiná. „Rozlišujeme mezi majiteli vozů, kteří jsou registrovaní, ale z nějakého důvodu vůz nepůjčují, a takzvanými aktivními majiteli, kteří své vozy opravdu půjčují. Těch je asi devět set. Loni jsme jim vyplatili průměrně 45 tisíc korun na hlavu,“ dodává Erben.

Celkové obraty společnosti se za loňský rok vyšplhaly na částku 49 milionů korun, přičemž zisk činil 156 tisíc. V meziročním porovnání se jedná o propad z předloňských 56,5 milionu korun v obratu a 261 tisíc korun v zisku, i tak ovšem může být HoppyGo relativně spokojeno. Ostatní carsharingové služby působící na českém trhu se totiž ve většině případů potýkají se ztrátami.

Pozitivní výsledky firma očekává i letos. Letní sezóna, tedy nejsilnější období v roce, se podle Erbena rozběhla velmi dobře a počet předrezervací meziročně stoupnul o třicet pět procent. „Proto i letos očekáváme, že budeme ziskoví,“ dodává. V létě je také patrný trend prodlužování doby zapůjčeného vozu, v některých případech i na čtrnáct dní, a to kvůli dovoleným do zahraničí.

Využít k tomu navíc mohou i některé speciality. „Dnes máme v nabídce téměř všechny druhy vozů, včetně takových, jako je Audi R8 či Lamborghini Gallardo,“ vyjmenovává Erben některé z ostrých vozů, které jejich majitelé na HoppyGo nabízejí. „V nabídce máme také dva vozy Enyaqy, které půjčujeme přímo my. Je o ně velký zájem,“ doplňuje.

Jedním z důvodů je podle něj zvědavost řidičů si vůbec takový elektromobil vyzkoušet. A právě možnost vyzkoušet si prostřednictvím zápůjčky auto, které řidiče zajímá, chce Škodovka v budoucnu rozvinout do samostatné služby – a nabídnout i další novinky.

Komplexní platforma mobility

Škoda Auto Digital Lab, v rámci které se vyvíjí moderní řešení mobility a digitalizace – a pod kterou spadá i HoppyGo –, nedávno prošla rebrandigem, kdy se přejmenovala na Škoda X. Spolu s novým jménem a logem představila i řadu novinek, které se týkají mimo jiné HoppyGo. To by se mělo proměnit na komplexní platformu elektromobility. Co si pod tím ale představit?

Podle Jakub Erbena by měla platforma do budoucna sloužit jako základ, z něhož budou vznikat další kopie. Takto vzniklé aplikace pak poslouží třeba dealerům, kteří skrze ně nabídnou zákazníkům testovací jízdy i na několik dní. „To se zvlášť hodí teď, v době přechodu na elektromobilitu, kdy si zákazník chce ověřit, zda je pro něj elektroauto vhodné,“ doplňuje Erben s tím, že tuto a další novinky začne Škoda nabízet v řádech měsíců.

Foto: HoppyGo Erben chce v nové funkci dostat HoppyGo do menších měst

Některé novinky by se však měly brzy objevit i v samotné aplikaci HoppyGo – a jednou z nich bude označení vozu k prodeji. Díky tomu si budou moci zákazníci na delší dobu vyhlédnuté auto zapůjčit a pokud se jim zalíbí, mohou jej rovnou koupit. Podle Erbenových slov HoppyGo zatím nemá v plánu si ze zprostředkování takového prodeje brát procenta.

Dalším nástrojem, který by měli uživatelé v aplikaci HoppyGo brzy nalézt, je kalkulačka, která umožní vypočítat roční náklady na provoz vozu, což se může hodit v případech, kdy si uživatelé chtějí ověřit, jestli se jim vůz vyplatí jen vlastnit, vlastnit a zároveň nabízet v rámci carsharingu, nebo vůz vůbec nevlastnit a hledat alternativy.

Mezi novinkami Erben dále vyjmenovává schvalování nových profilů pomocí umělé inteligence či novou hardwarovou jednotku určenou pro majitele vozů, s níž bude možné vůz odemknout na dálku skrze aplikaci. „Do budoucna by se nám líbil například i vznik operativního leasingu, v rámci kterého by bylo možné daný vůz i pronajímat v rámci HoppyGo,“ uzavírá Erben.