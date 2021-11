Jeff Bezos posiluje svůj obraz filantropa. Daroval 100 milionů dolarů nadaci Baracka Obamy

Jeff Bezos dlouho čelil kritice za to, že nevěnuje – po vzoru dalších světových miliardářů – tolik peněz ze svého jmění na charitativní účely. Částečně se to zlomilo loni v únoru, kdy jeden z nejbohatších mužů planety a zakladatel společnosti Amazon oznámil vznik svého ekologického fondu, v rámci kterého chce na boj s klimatickými změnami rozdat až deset miliard dolarů. A jak se nyní ukazuje, nejde o jeho jedinou velkou filantropickou činnost.

Někdejší šéf Amazonu, kterého letos v červenci po sedmadvaceti letech nahradil na pozici výkonného ředitele zkušený Andy Jassy, věnoval 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun) nadaci bývalého prezidenta Spojených států Baracka Obamy. Nadace následně přijetí datu ve svém oficiálním prohlášení potvrdila a uvedla, že se jedná o dosud největší jednotlivý dar, který kdy dostala.

Dar má souvislost s nedávno zahájenou výstavbou Obamova prezidentského centra za odhadovanou cenu 830 milionů dolarů (18,8 miliardy korun), které se staví na jihu amerického Chicaga. Jeff Bezos totiž požaduje, aby se náměstí před vznikajícím centrem jmenovalo po zesnulém kongresmanovi a ústřední postavě boje za občanská práva Johnovi Lewisovi.

Nadace Baracka Obamy nicméně neuvedla, na co se konkrétně chystá darované peníze použít. Ve svém vyjádření napsala, že dar věnuje „příští generaci nastupujících lídrů na potřebné nástroje, zdroje a vzdělání, aby mohli být změnou, jež chtějí vidět ve světě, stejně jako kongresman Lewis“. Pro deník NY Post Bezos uvedl, že je „nadšen z podpory Baracka Obamy a jeho ženy v poslání, které mají“.

Jak píší další americká média, Bezos se po odstoupení z čela Amazonu snaží posilovat svůj obraz filantropa, o čemž svědčí také slíbený dar přes 96 milionů dolarů skupinám, jež pomáhají rodinám bez domova. Fakultní nemocnice Newyorské univerzity dnes rovněž oznámila, že od bývalého šéfa Amazonu přijala 166 milionů dolarů (3,8 miliardy korun).

Nejvíce je ovšem Bezos po stránce filantropických aktivit spojován se svým ekologickým fondem Bezos Earth Fund, v rámci kterého chce rozdat až deset miliard dolarů na boj se změnami klimatu. Mimo jiné silně ožehavému tématu, které bylo nedávno rozebíráno na klimatickém summitu ve skotském Glasgow.

Během něj Bezos také oznámil, že na ochranu přírody pošle dvě miliardy dolarů, tedy více než 45 miliard korun. Nové dvě miliardy dolarů navazují na zářijových 200 milionů, jež Bezos na záchranu planety zprostředkoval. A když se připočte i loňských 800 milionů, dohromady již fond zajistil tři miliardy dolarů, respektive 66 miliard korun.

Zakladatel Amazonu, jehož jmění agentura Bloomberg odhaduje na 210 miliard dolarů (což mu zajišťuje druhé místo po Elonu Muskovi s 311 miliardami dolarů), ovšem není jediným miliardářem, který se hodlá postupně vzdávat svého jmění ve prospěch lepšího světa.

Jedním z příkladů je i jeho bývalá žena MacKenzie Scottová, jež podepsala iniciativu The Giving Pledge, v rámci které se zavázala k výrazné filantropii. Do konce života by měla rozdat podstatnou část svého jmění, aktuálně odhadovaného na 56 miliard dolarů (1,2 bilionu korun).

Podobně uvažuje i spoluzakladatel společnosti Microsoft a náruživý filantrop Bill Gates, respektive jeho nadace, kterou (zatím) vede se svou exmanželkou. Nelze zapomenout ani na legendárního investora Warrena Buffetta, který letos v červnu poslal na charitativní účely další čtyři miliardy dolarů.

S přispěním ČTK.