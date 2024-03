Jeho nemocnice posouvají české zdravotnictví. Sotirios Zavalianis se teď stal Podnikatelem roku

Uložit 0

Čtyřiadvacátým držitelem prestižního titulu Podnikatel roku, který v Česku a všude po světě vyhlašuje společnost EY, je rodilý Řek Sotirios Zavalianis, který byl již na začátku letošního roku vyhlášen jako vítěz regionálního kola ve Středočeském kraji. Coby zakladatel společnosti Akeso holding působí v oblasti soukromé zdravotní péče napříč různými medicínskými obory a zdravotnická zařízení, která fungují pod jeho taktovkou, se v Česku řadí mezi ty nejvyhledávanější.

Například nemocnice v Berouně nebo Hořovicích se těší velmi dobrému renomé, protože stejně jako další projekty Zavalianise a spol. do lékařského prostředí vnášejí na všech úrovních péče inovativní přístupy, pracují s umělou inteligencí a věnují se i projektům v oblasti medicíny na dálku. Akeso založil Zavalianis v roce 2017, přestože jeho byznysová dráha začínala v Řecku v oblasti zásobování lodí. Pak ale zakotvil v Česku, kde se rozhodl zaměřit se právě na zdravotnictví.

V roce 1998 získal podíl ve společnosti Mediscan Group věnující se ambulantní péči a diagnostice, následně vybudoval onkologické centrum Multiscan v Pardubicích a v roce 2007 přišel zásadní zlom v podobě zapojení do privatizace nemocnic ve Středočeském kraji a odkoupení nemocnic v Hořovicích a Berouně.

Foto: Rehabilitační nemocnice Beroun Jedním ze zařízení v portfoliu Akeso je nemocnice v Berouně

Před koncem roku 2018 sloučil Zavalianis všechny své podnikatelské aktivity do holdingu Akeso a počet jim provozovaných zdravotnických zařízení dále roste. Patří k nim například ještě Centrum duševní rehabilitace v Berouně nebo Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov. Aktuálně pak Akeso staví velkou polikliniku v Praze a k tomu moderní pandemický pavilon v Hořovicích.

V různých stupních přípravných fází je také řada dalších projektů, jako je moderní datové centrum. Investice v hodnotě okolo 2,8 miliardy korun plánuje Zavalianis financovat kombinací vlastních zdrojů a bankovních úvěrů. Právě datové centrum souvisí s inovativním přístupem, který všechna zdravotnická zařízení v rámci Zavalianisova portfolia razí.

Propisuje se do primární, akutní i následné péče, ale také třeba do zaměření na oblast poskytování medicínských služeb na velké vzdálenosti, tedy telemedicíny. Psychiatrická klinika holdingu Akeso je navíc první nemocnicí na světě, která kompletně využívá cirkadiánní osvětlení, tedy takové, které se proměňuje v závislosti na denní době tak, aby odpovídalo našim „vnitřním hodinám“. To všechno jsou důvody, díky kterým nyní jeden z hlavních hráčů na poli českého zdravotnictví získal titul EY Podnikatel roku.

„Sotirios Zavalianis významným způsobem přispěl k rozvoji zdravotní péče v Česku. Dokázal, že tuzemská medicína patří k těm nejlepším i v celosvětovém kontextu. Přístup k pacientům, péče o zaměstnance i jeho aktivity na poli vzdělávání a podpory potřebným jsou vedle nezpochybnitelných podnikatelských úspěchů hodné ocenění,“ říká k výhře Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

Zmíněná péče o zaměstnance je v případě Zavalianisova podnikání také velmi důležitá. Akeso má jednu z nejnižších fluktuací ve zdravotnickém odvětví na našem trhu. Společnost například staví byty, které zaměstnancům výhodně pronajímá. Nyní připravuje projekt zhruba 800 bytů, které se Zavalianis chystá svým zaměstnancům nabídnout ke koupi za podmínek, které jsou výhodnější než ty tržní.

Foto: Centrum duševní rehabilitace v Berouně Psychiatrická klinika v Berouně využívá jako první na světě cirkadiánní osvětlení

Porota dále ocenila oblast společenské odpovědnosti, ve které je řecký rodák rovněž velmi aktivní. V Řecku se například věnuje výstavbě vzdělávacích zařízení, finančně podporuje také zdravotnická zařízení v chudších zemích mimo Evropu, jako je třeba Kuba. Jako honorární konzul Řecka v České republice se zároveň věnuje podpoře pozitivního obrazu Řecka v České republice. V budoucnu by se rád zaměřil také na studijní programy na univerzitách, aby na základě praxe z jeho zařízení více odpovídaly požadavkům na zdravotnictví 21. století.

Sotirios Zavalianis se nyní jako národní reprezentant zúčastní světového finále soutěže, která je společností EY vyhlašována v bezmála šedesáti zemích světa. EY Světový podnikatel roku bude vyhlášen v červnu tohoto roku v rámci slavnostního galavečera tradičně konaného v Monte Carlu. „Věřím, že náš vítěz má v rámci celosvětového finále soutěže velkou šanci zaujmout a uspět,“ uzavírá Martina Kneiflová.