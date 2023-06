V Berouně se otevřelo nejmodernější centrum psychiatrie ve střední Evropě. Vyšlo na 1,2 miliardy

Pět vzdušných pater. Rozlehlé atrium se skleněným stropem. V podlaze systém, který v létě chladí a v zimě hřeje. A také 6 800 programovatelných světel, které dokážou měnit teplotu a intenzitu světla podle denní doby i podle toho, jak mají působit na obyvatele daného pokoje. Budovu, která se právě slavnostně otevřela v Berouně, ale zvláštní nečiní samotné technologie – výjimečná je jejich kombinace s určením, které stavba má. Jde o Centrum duševní rehabilitace, podle tvůrců nejvyspělejší pracoviště svého druhu v Evropě.

Stojí za ním původně řecký podnikatel Sotirios Zavalianis, dlouhodobě žijící v Česku, a jeho Akeso Holding, pod který spadají další zdravotnická zařízení v Berouně, Hořovicích, Pardubicích i Praze, lékárny, ambulance i distributoři léčiv. Komplexní centrum pro léčbu duševních poruch je jeho dlouhodobým snem, který vyšel na 1,2 miliardy korun. Skoro půlmiliardu dalo Akeso z vlastních peněz, zbytek si půjčilo.

Pro Zavalianise je to i důležitý osobní moment – sám se netají tím, že se v této oblasti léčil. Zdůrazňuje, že psychiatrickou péči Česko potřebuje, a věří, že jeho centrum se může stát vzorem pro další projekty nejen u nás. Jde o zdaleka největší finanční investici do zdravotnictví ve středních Čechách za dlouhou dobu, ať už soukromou, nebo jakoukoliv jinou. Další investice do zdravotnického zařízení, které kraj plánuje, má dosáhnout 600 milionů.

Zajedno s ním jsou i zástupci vlády, kteří se otevření účastnili. „Česko to potřebuje hodně. Péče o duševní zdraví patří dlouhodobě mezi nejslabší místa českého zdravotnictví,“ uvedl premiér Petr Fiala a doplňuje, že v Česku je relativně málo profesionálů na počet obyvatel, přitom naopak pacientů v posledních letech přibylo, i kvůli pandemii.

Foto: CzechCrunch Bazén v centru Akeso odkazuje na majitele řeckého původu

Podle dřívějších zpráv na otevření psychiatrické péče čekaly stovky lidí. A aktuálně je zájem takový, že je slovy zaměstnanců centrum už prakticky plné – přitom ty první mají přicházet v červenci. Oproti původním plánům se tu péče nemají dočkat jen dospělí, ale i adolescenti, což odborníci oceňují.

Na terapie bude možné i docházet, kromě toho budova nabídne 230 lůžek, z toho osm moderních apartmánů pro samoplátce vybavených mimo jiné terasou. A dva z nich jsou určené pro celou rodinu, která by s pacientem chtěla pobývat. Vybudovat každý z apartmánů působících jako byt stálo několik desítek milionů korun, i tak Akeso věří, že se investice vyplatí.

Vedle samoplátců se o možnost umístit do péče zdejších zaměstnanců zajímají i specialisté a kladně k ní přistupují také zdravotní pojišťovny. „Nejdřív otevíráme dvě oddělení,“ popisuje Zavalianis s tím, že centrum se bude zaplňovat postupně. „S některými pojišťovnami už máme smlouvy, jiné se finalizují. S tím nebude problém,“ věří.

Zatím nabírá do centra zaměstnance. Celkem jich tu bude k dispozici tři sta a Zavalianis věří, že specialisty přesvědčí i díky prostředí, které jim nabízí. „V Česku není dostatek specializovaných pracovníků. Ale myslím, že lidé chtějí pracovat v prostředí, které je civilizovanější a modernější,“ říká.

Hudba i světlo jako terapie

Centrum i jeho vybavení je na české poměry nezvyklé. Už hlavní dvorana je rozlehlý prostor s proskleným stropem, více než sto let starými olivovníky a dalšími rostlinami nebo pianem. Ale komplex o dvaceti pěti tisících metrech čtverečních obsahuje i pětadvacetimetrový bazén, saunu, posilovnu nebo kinosál.

Léčit se je možné prostřednictvím muzikoterapie, už teď jsou prostory vybavené rozličnými nástroji, ale je možné hudbu i skládat a využít nahrávacího studia. „To ve skutečnosti není tak důležité,“ popisuje Marcela Dohnalová, zdejší muzikoterapeutka. Vysvětluje, že blahodárný účinek na člověka má už poslech hudby a vnímání melodie kolem něj.

Lidé budou moct využít i virtuální realitu, prostor je uzpůsobený tak, aby v něm mohlo terapií procházet více pacientů najednou. Součástí je i fototerapie, tedy pobývání v klidném prostředí, kde se mění světlo tak, že působí zklidňujícím dojmem. V nabídce je mimo jiné dramaterapie nebo nutriční terapie a její nácvik.

O náladu se tu starají nejen zmiňovaná programovatelná svítidla, ale třeba i individualizované vůně, které je možné si zvolit uvnitř apartmánů. Celý prostor vyplňuje nábytek a další vybavení označované jako „anti-vandal prvky“: stoly musejí být přimontované, plexisklo na odděleních nejde jednoduše rozbít. Židle jsou tu zatím dočasné, ale až přijdou ty, které v budově budou trvale, půjdou jen velmi těžko uzvednout – a kdyby to někdo dokázal a rozbil ji, rozlomila by se na kousky, které nejsou ostré.

Foto: CzechCrunch Luxusní apartmán pro pacienty i jejich rodiny