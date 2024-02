Jennifer Aniston zapomněla, s kým hrála v Přátelích. Které celebrity ovládly reklamy na Super Bowlu?

Uložit 0

Byl to zápas, který si všichni fanoušci amerického fotbalu přáli. Napínavý do samotného konce se skvělým prodloužením – a samozřejmě Taylor Swift v lóži, která se svým přítelem z týmu Kansas City Chiefs nakonec slavila přímo na hřišti. Fotbal je ale jen jedna část věhlasného Super Bowlu, tou druhou jsou reklamy, které v Americe běží hlavně během poločasové pauzy. A letos je dobyl částečný sraz oblíbených herců ze sitcomu Přátelé.

Původní osazenstvo Přátel, jednoho z nejpopulárnějších seriálů všech dob, před několika měsíci utrpělo velkou ránu, když přišlo o Matthewa Perryho alias Chandlera. Smutná událost rezonuje v srdci nejednoho fanouška, o to více, když vidí pospolu dva z hlavních herců seriálu: Jennifer Aniston, která hrála Rachel, a Davida Schwimmera, kterého si každý spojí s Rossem. Právě tato dvojice se objevila v nové reklamě od Uber Eats.

Americká rozvážková služba se letos rozhodla reklamu pojmout uvolněně, s vtipem a také jistou dávkou zapomětlivosti. Když si totiž Aniston přebírá zásilku od kurýra, zmíní strategii, které se drží v případě, kdy si potřebuje nějakou věc zapamatovat. „Pokud si chcete něco zapamatovat, musíte tomu udělat místo – a něco naopak zapomenout,“ řekla. A co na tom, že zapomněla na svou seriálovou lásku, Rosse.

Později se objeví právě Schwimmer, který ji z radosti, že ji vidí, automaticky objímá. Ona ale netuší, o koho jde. „Pracovali jsme spolu deset let,“ říká Schwimmer a odkazuje tak na Přátele, které oba herce proslavili po celém světě. Aniston se ale nechytá – a odchází. V reklamě se mimo jiné objevují i Beckhamovi, kteří si zase nemohou vzpomenout na Spice Girls, girlband, jehož součástí byla i Victorie.

„Uber Eats není první věc, na kterou si vzpomenete, když potřebujete nakoupit. Není to prostě běžné chování,“ říká pro server The Drum Dave Horton, který za návrhem reklamy stojí. „Takže cílem zadání bylo přimět lidi, aby si vzpomněli na Uber Eats ve chvílích, kdy třeba potřebujete láhev vína nebo mléko do cereálií,“ dodává.

Jen o Uber Eats ale pochopitelně reklamní blok Super Bowlu, který vyhráli Kansas City Chiefs nad San Francisco 49ers v poměru 25:22, nebyl. Cena půlminutového reklamního spotu během něj letos stejně jako loni vyšla na sedm milionů dolarů, tedy více než 163 milionů korun. Jaké další známé osobnosti se na obrazovkách v exkluzivních spotech objevily? Nepočítaje hudebníka Ushera, který měl během poločasové pauzy velký koncert, vybíráme ty, jejichž reklamy byly podle nás nejpovedenější.

Arnold Schwarzenegger

Ani všemocný Arnold Schwarzenegger si reklamní kouzlo letošního Super Bowlu nenechal ujít. Tentokrát si zahrál v zábavném spotu americké pojišťovny State Farm. „Like a Good Neighbaaa!“

Ben Affleck & Matt Damon

Oba dva jsou byznysovými parťáky, kteří chtějí pomáhat mladým filmařům. Jak se ale zdá, jsou to i pořádní DunKings od Dunkin’ Donuts, kteří umí rapovat a tancovat. Alespoň tedy jeden z nich.

Tom Brady

Nechyběla ani legenda amerického fotbalu a jednoznačně nejúspěšnější hráč Tom Brady, který se spojil se sázkovou firmou BetMGM. A jeho hlavní problém? Že toho vyhrál až příliš mnoho…

Addison Rae

Influencerka, zpěvačka a tanečnice Addison Rae, která vybouchla na TikToku, si vzala na paškál pořádně gumovou cukrovinku od Nerds. A nabádá, abyste s ní „uvolnily své smysly“.

Ken Jeong

Představitel Leslieho Chowa z legendární komediální trilogie The Hangover podtrhl důležitost příchodu kuřecích křídel do Popeyes. A nebyl by to on, kdyby se v reklamě trošku nezbláznil.

Jason Momoa

Khal Drogo a Aquaman v reklamě od T-Mobilu? Jason Momoa v ní ukázal, s jakými nápaditými tanečními kreacemi se lze před domem vytáhnout, a dokonce využil kuřecí křidýlko jako mikrofon.

Anthony Hopkins

Opravdu se Anthony Hopkins převlékl do kostýmu draka, maskota velšského fotbalového týmu Wrexham, který posouvá na vrchol Ryan Reynolds? Ano, aby propagoval ledovou kávu.