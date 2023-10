Uložit 0

Všichni ho znají jako jednu z hlavních postav kultovního sitcomu Přátelé, zazářil ale i ve filmech Můj soused zabiják nebo Jen blázni spěchají. Jeho život teď ale nečekaně skončil. Známý americký herec Matthew Perry ve věku 54 let zemřel, podle dostupných informací se utopil ve vířivce ve svém domě v kalifornském Los Angeles.

S tragickou zprávou o smrti jednoho z nejznámějších herců seriálové tvorby devadesátých let přišel server TMZ, který uvádí, že byl Matthew Perry nalezen bez známek života svou asistentkou, zhruba jen dvě hodiny poté, co se vrátil domů po hraní pickleballu. Záchranáři měli vyrazit na místo po oznámení o zástavě srdce – a herce údajně našli ve vířivce. Vyšetřování stále probíhá.

„Jsme zdrceni ze smrti našeho přítele Matthewa Perryho. Byl to neuvěřitelně nadaný herec. Tento den nám zlomil srdce, posíláme lásku jeho rodině, jeho blízkým a všem jeho oddaným fanouškům. Odkaz Matthewa Perryho bude žít dál v srdcích mnoha lidí,“ vyjadřuje upřímnou soustrast společnost Warner Bros. Television Group, která Přátele produkovala.

Právě díky seriálu Přátelé se Perry stal slavným po celém světě. V kultovním americkém sitcomu, vysílaném od roku 1994 do roku 2004, hrál po boku Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisy Kudrow, Matta LeBlanca a David Schwimmer coby Chandler Bing, díky čemuž si vysloužil i ocenění Screen Actors Guild Award. Byl součástí Přátel od prvního dílu až do toho posledního s číslovkou 236.

Foto: Depositphotos Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer v dobách posledních řad Přátel

Aby se mohl herectví naplno věnovat, musel se přestěhovat do Kalifornie, konkrétně do Los Angeles, kam přišel už v patnácti letech z kanadské Ottawy, kde vyrůstal se svou matkou. V dětství se hlavně věnoval tenisu, protože ale snil o tom být slavný a – jak sám v minulosti řekl – „chtěl pozornost, peníze a nejlepší místa v restauraci“, věřil, že se mu to poštěstí spíše jako herci než tenistovi.

Na konkurzu pro Přátele byl s věkem 24 let ze zmíněné šestice nejmladší. Dostal roli Chandlera – a stal se hlavní součástí seriálu, který výrazně ovlivnil americkou sitcomovou tvorbu. Poslední, desátá série se odvysílala v roce 2004, o sedmnáct let později se ale Perry s ostatními členy manhattanské party kamarádů na obrazovkách objevil znovu, a to ve speciálu Přátelé: Zase spolu.

Celoživotní boj se závislostí

Zároveň není tajemstvím, že Perry dlouhodobě, od svých 26 let, bojoval se závislostí na alkoholu a lécích. To velmi otevřeně a upřímně přiznává ve svých memoárech, které před rokem vydal – a pro deník The New York Times řekl, že „vynaložil snad devět milionů dolarů na to, aby se stal opět střízlivým“.

Kvůli závislosti měl přes tucet operací žaludků a prý až šest tisíc sezení Anonymních alkoholiků. Do toho absolvoval několik desítek detoxikačních programů. Ve své osobní knize Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih mimo jiné popisuje, že mnohdy nebýval v dobré kondici ani během natáčení, kdy se u něj projevovala kocovina, případně abstinenční příznaky.

Ostatně během třetí řady měl podle svých slov brát více než padesát vicodinů denně, přičemž devátá řada Přátel měla být jedinou, kterou natáčel zcela střízlivý. Jeho závislost se projevovala i na váze, kdy dokázal zhubnout i přibrat až téměř padesát kilogramů. I přes vážné problémy ale dokázal profesně fungovat i po skončení Přátel.

Proto se objevil v několika více či méně úspěšných filmech, především pak v pokračování Mého souseda zabijáka s Brucem Willisem, ve Zmatené duši s Lynn Collins nebo ve snímku Znovu 17 se Zacem Efronem. Na kontě měl i několik seriálů jako Studio 60, Dobrá manželka, Město žen s Courteney Cox nebo Terapie online s Lisou Kudrow.