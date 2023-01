Jídlo raději z domova. Ceny obědů v České republice zdražily za jeden rok o pětinu

Na to, že zdražuje snad bez jediné výjimky vše kolem nás, jsme si v posledním roce zvykli. A položkami, u kterých růst cen vnímáme nejcitelněji, jsou potraviny a jídlo v restauracích. Ve druhém případě na sklonku loňského roku podle analýzy společnosti Sodexo došlo k bezprecedentnímu růstu. ​​Průměrná útrata za oběd v restauraci se totiž v Česku meziročně zvýšila o 29 korun, tedy o 19 procent.

Donést si do práce krabičku s obědem z domova se vyplácí stále více, jelikož od začátku roku zvedaly restaurační provozy napříč celou Českou republikou ceny obědů každý měsíc. Příčina je nabíledni – stoupající ceny surovin, nájmů, energií, ale také růst mezd doprovázený nedostatkem pracovních sil v gastronomickém oboru.

„Zatímco od začátku loňského roku se ceny meziměsíčně zvyšovaly maximálně o dvě koruny, v září přišel skok o více než pět korun. Zřejmě to souvisí s tím, že provozovatelé restaurací se po skončení prázdnin odvážili do konečných cen výrazněji promítnout své rostoucí náklady,“ vysvětluje Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity, která umožňuje platit za stravování svými benefitovými kartami a poukázkami.

Majitelům restaurací totiž podle Michelfeita nic jiného nezbývalo. Někteří z nich v první polovině roku se zdražováním váhali, aby nepřišli o zákazníky. Ukrajovali tak ze své marže, na podzim jim však nezbývalo než ceny obědů výrazněji zvýšit.

Zdroj: Sodexo Meziroční srovnání cen obědů v České republice podle dat Sodexo

„Ještě palčivěji si zdražování obědů uvědomíme při pohledu na roky 2021 a 2020. Už v prosinci 2021 byl totiž meziroční růst dvanáctiprocentní. O rok dříve – tedy mezi prosincem 2019 a prosincem 2020 – to přitom bylo jen o tři procenta,“ připomíná Michelfeit.

Nikoho asi příliš nepřekvapí, že nejhlouběji si do kapsy při návštěvě restaurace sahají Pražané. Průměrná cena oběda v Praze v listopadu překonala dvousetkorunovou hranici a dosáhla 203 korun. Nejlevněji se v posledním měsíci loňského roku obědvalo na Vysočině a v Ústeckém kraji, kde cena překročila 161 korun.

„Zdražení dle mého názoru ještě v roce 2023 uvidíme, ale bude pozvolnější se zpomalujícím se tempem inflace. Pokles inflace pod desetiprocentní hranici očekáváme v polovině letošního roku. Zároveň platí, že stále více strávníků už není ochotno zvyšující se ceny akceptovat, což na restaurace vytváří tlak z druhé strany,“ míní Michelfeit.

S tím, jak ceny obědových menu stoupaly, totiž několik měsíců v řadě klesal počet transakcí v restauracích. Z dat Sodexo Benefity vyplývá, že zákazníci se stravenkovými kartami přecházejí do obchodů s potravinami – lidé hledají cesty, jak ušetřit, a jednou takovou je častější vaření doma z nakoupených surovin.

Zdražení navíc brzy nastane i ve školních jídelnách. Již od 1. února budou moci provozovatelé stravovacích zařízeních ve školách zdražit obědy o 20 procent oproti současným cenám. Dovoluje to novelizovaná vyhláška, kterou připravilo ministerstvo školství. To se snaží reagovat na růst cen potravin a chce, aby měly vzdělávací instituce možnost nakupovat stále kvalitní suroviny. Průměrná cena školního oběda je nyní podle ministerstva 34 korun.

Současné limity na oběd pro strávníka staršího 15 let jsou 45 korun, od 1. února vzrostou na 54 korun. Maximální cena oběda pro žáky ve věku od 7 do 10 let bude 47 korun, což je o osm korun více než nyní. Děti od 11 do 14 let budou místo nynější nejvyšší ceny 41 korun za oběd platit maximálně 50 korun a děti do šesti let 36 korun, což je o šest korun více než nyní.

Za celodenní stravu rodiče předškoláků od počátku dalšího měsíce zaplatí 57 korun až 114 korun. Dítě od sedmi do deseti let bude platit dohromady nejvýše 141 korun denně a v případě dítěte od 11 do 14 let maximálně 153 korun za den. Celodenní strava pro starší 15 let přijde až 169 korun. V porovnání s dnešními cenami budou moci školní jídelny navýšit denní stravu o 23 až 33 korun.