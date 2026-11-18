Jiří Šmejc vydržel v americkém prodejci jachet jen pět týdnů. Akcie po PPF prodal ještě před fúzí
Podíl v americkém prodejci jachet držely Šmejcovy firmy jen od září. Fúze s Blackstonem se přitom uzavře nejdřív v prosinci.
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Jiří Šmejc si podíl v americkém prodejci lodí a jachet MarineMax dlouho nenechal. Přes šest procent firmy, které v září převzal od skupiny PPF, jeho kyperské firmy během pěti týdnů zase prodaly. Podle podání u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) klesl jejich podíl pod pět procent nejpozději 22. října a k polovině listopadu už nevlastnily žádnou akcii. Komu a za kolik je prodaly, podání neuvádí.
Celkově více než 1,3 milionu kusů akcií MarineMaxu v hodnotě zhruba 70 milionů dolarů (přes 1,5 miliardy korun) držela kyperská firma Matsuba. Tu Šmejc v září koupil od PPF rodiny Kellnerových, v jejímž čele stál v letech, kdy skupina podíl v MarineMax budovala. Matsubu podle podání vlastní Emma Omega, jejímž většinovým akcionářem je Šmejcem ovládaná Juvo Holding.
MarineMax, který se označuje za největšího prodejce rekreačních lodí a jachet na světě, teď za zhruba 1,5 miliardy dolarů (33 miliard korun) kupuje provozovatel přístavů Safe Harbor Marinas z infrastrukturní divize skupiny Blackstone. Safe Harbor zaplatí akcionářům 53 dolarů za akcii v hotovosti. Akcionáři fúzi schválili 11. listopadu a uzavřít by se měla do konce roku, nejdřív ale 7. prosince.