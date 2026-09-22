PPF prodává své námořní portfolio, část kupuje bývalý šéf Šmejc. Jachty po covidu zasáhl pokles zájmu
Do námořní rekreace šla PPF v roce 2021 s tím, že jde o rychle rostoucí segment turistiky. Klíčovým byznysem skupiny se ale nikdy nestal.
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Když covid zastavil cestovní ruch, skupina PPF vsadila na dovolené na plachetnici. Během dvou let poskládala jednu z největších charterových flotil světa, koupila jihoafrickou loděnici a podíl v americkém prodejci jachet. Teď z moře odplouvá. Charterové firmy prodává francouzskému manažerovi, na prodej je i loděnice a zbylé akcie amerického MarineMax si odnáší Jiří Šmejc, pod jehož vedením skupina část námořních nákupů dělala.
Na Kypru minulý pátek změnila majitele nenápadná společnost Matsuba Limited. Nemá zaměstnance ani provoz, drží jediné aktivum: 1,34 milionu akcií amerického prodejce lodí a jachet MarineMax, tedy 6,1 procenta firmy. Jak vyplynulo z podání u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), prodávajícím byla skupina PPF rodiny Kellnerových a kupujícím Jiří Šmejc prostřednictvím svých kyperských firem Juvo Holding a Emma Omega. Kuriozní na tom je, že Šmejc stál v čele PPF v letech, kdy skupina svůj podíl v MarineMax budovala.
Šmejcova akvizice je jen jedním dílkem většího ústupu. PPF v úterý oznámila, že odchází z celého segmentu námořní rekreace. Charterové společnosti Dream Yacht Charter, Navigare Yachting a platformu SamBoat prodává konsorciu, které vede Romain Motteau, dlouholetý zástupce generálního ředitele francouzské Fountaine Pajot, druhého největšího výrobce rekreačních plachetnic na světě. V procesu prodeje je také jihoafrický výrobce katamaránů Robertson & Caine. „Skupina PPF pravidelně vyhodnocuje portfolio svých investic, aby zajistila směřování kapitálu do oblastí s největším dlouhodobým potenciálem,“ vysvětluje ředitel korporátní komunikace PPF Leoš Rousek.
Na moře se PPF vydala v létě 2021, několik měsíců po smrti zakladatele Petra Kellnera a uprostřed pandemie, kdy lidé hledali dovolenou mimo davy a plachetnice s posádkou z vlastní rodiny se nabízela jako ideální izolovaná bublina. Spolu s francouzskou Groupe Beneteau, největším výrobcem plachetnic na světě, založila PPF společný podnik Blue Sea Holding, v němž držela 59 procent. Ten převzal 87 procent firmy Dream Yacht Charter a spojil ji se švédsko-chorvatským Navigare Yachting.
Dream Yacht Charter založil v roce 2000 na Seychelách francouzský jachtař Loïc Bonnet a postupně z něj udělal jednu z největších půjčoven plachetnic a katamaránů na světě. Navigare Yachting vznikl o rok později ve Švédsku, SamBoat je digitální platforma z Bordeaux, přes kterou si lze dnes pronajmout přes 36 tisíc lodí v 75 zemích. Dohromady měly firmy k dispozici kolem 1 200 lodí ve více než padesáti destinacích od Středomoří přes Karibik po Francouzskou Polynésii a před pandemií utržily přes 200 milionů eur ročně, tedy asi 4,9 miliardy korun.
PPF tehdy pronájem rekreačních plavidel na mořské dovolené označovala za jeden z nejrychleji rostoucích segmentů globální turistiky a sázela na trend takzvaného slow travel, tedy pomalého cestování s menší uhlíkovou stopou. Byznys přitom nestojí jen na pronájmu. Velkou část flotily tvoří lodě soukromých majitelů, kteří si plachetnici koupí, svěří ji charterové firmě do správy a za to dostávají garantovaný výnos kolem šesti až osmi procent ročně a několik týdnů plavby pro sebe. Charterové společnosti jsou tak zároveň jedním z největších odběratelů loděnic.
V roce 2022 se generálním ředitelem PPF stal Jiří Šmejc, Kellnerův dlouholetý spolupracovník a někdejší šéf a spolumajitel úvěrové společnosti Home Credit. Na začátku roku 2023 skupina koupila jihoafrickou loděnici Robertson and Caine z Kapského Města, která pod značkou Leopard vyrábí plachetní i motorové katamarány. Ročně jich postaví přes dvě stě a jeden stojí zhruba 750 tisíc až 1,5 milionu dolarů. Cenu PPF nezveřejnila, podle serveru Seznam Zprávy šlo zhruba o dvě miliardy korun.
Souběžně PPF skupovala akcie americké firmy MarineMax, která se sama označuje za největšího prodejce rekreačních lodí a jachet na světě a provozuje kolem sedmdesáti prodejen a pětašedesáti marin a skladů lodí. Akcie začali Češi nabírat v roce 2022 a v květnu 2023 ohlásili překročení pětiprocentní hranice. Na vrcholu držela PPF přes 8 procent. Skupina tak během dvou let pokryla celý řetězec: lodě stavěla v Africe, pronajímala je po celém světě a přes americkou síť je mohla i prodávat.
Klíčovou vertikálou se ale námořní byznys nikdy nestal. Hlavní peníze PPF vydělávají telekomunikace, finanční služby a média, v nichž skupina pod Šmejcovým vedením uzavřela i největší obchody, například prodej poloviny telekomunikačního byznysu emirátské skupině e& za 2,15 miliardy eur. Po covidovém boomu navíc trh s loděmi ochladl, zdražily se úvěry a poptávka po lodích opadla. MarineMax v posledním čtvrtletí hlásil meziroční propad srovnatelných tržeb o sedm procent a jeho akcie se na konci ledna prodávaly za pouhých 27 dolarů.
V létě 2025 Šmejc z čela PPF odešel a skupinu nyní vede dvojice Kateřina Jirásková a Didier Stoessel. Nové vedení se začalo zbavovat aktiv, která do jádra skupiny nezapadají, a pro MarineMax přišla vhodná chvíle letos v srpnu. Americká firma tehdy podepsala dohodu o prodeji společnosti Safe Harbor Marinas, největšímu provozovateli marin v USA, kterou vlastní infrastrukturní fond investiční skupiny Blackstone. Akcionářům nabídla 53 dolarů za akcii v hotovosti, celkem asi 1,5 miliardy dolarů, v přepočtu přes 31 miliard korun.
Samotný odchod PPF pak proběhl ve třech krocích. Dva dny před ohlášením fúze skupina převedla svých 1,79 milionu akcií v rámci interní reorganizace do kyperské Matsuby. Od konce srpna do začátku září jich prodala na burze necelých 450 tisíc za průměrně zhruba 52,15 dolaru, tedy celkem asi za 23 milionů dolarů. A zbytek, 6,1 procenta firmy, 18. září přešel i s celou Matsubou na Šmejce. Kupní cenu ani jedna strana nezveřejnila.
Až se fúze uzavře, dostane majitel Matsuby za 1,34 milionu akcií zhruba 71 milionů dolarů, v přepočtu asi 1,5 miliardy korun. Pokud Šmejc zaplatil podobně jako burza, tedy o něco méně než 53 dolarů za akcii, vydělá na rozdílu. PPF naopak získala peníze hned a nemusí čekat na hlasování akcionářů a schválení regulátorů.
K lodím má ale Šmejc blízko i bez MarineMax. Jeho investiční skupina Emma Capital pod značkou Marina 21 vlastní chorvatské mariny v Trogiru, Puli, Novigradu a na Korčule a s rodinou řeckého miliardáře Nikose Vardinojannise podniká v řeckém Porto Heli. Dohromady jde o víc než 1 100 kotvišť na moři. „Prostě se naskytla obchodní příležitost v segmentu, který je nám blízký, a partneři Emmy se ji rozhodli využít,“ uvedl pro CzechCrunch Šmejcův mluvčí Pavel Zuna.