Jízda v oblacích. Red Bull zavěsil na balón malý bikepark a poslal do něj BMX jezdce

Ani strach z výšek ho neodradil od toho, aby se britský BMX jezdec Kriss Kyle chopil hlavní role v dalším z adrenalinových projektů, kterými Red Bull smršťuje hranice mezi možným a nemožným. Ostatně koho by napadlo zavěsit na horkovzdušný balón malý bikepark, vyletět s ním do výšky šesti set metrů a nechat do něj slanit člověka, který by v něm na kole skákal tak jako na pevnině? A navíc čelil nebezpečí vypadnutí?

Kriss Kyle jezdí profesionálně na BMX už patnáct let, tedy od svých šestnácti – a to natolik dobře, že si ho do seznamu sponzorovaných sportovců vybral Red Bull. Nevyžívá se ale jen v tricích na rampách, naopak si rád zajezdí také na horském kole ve vysokých kopcích, jejichž prostředí mu právě vnuklo nápad na jeden z nejbláznivějších počinů, které kdy udělal.

Přemýšlel nad tím, jak se oprostit od povrchu zemského a alespoň jednou si zajezdit v bikeparku, který by se vznášel nad pevninou a neměl žádné stabilní ukotvení. Na kus papíru načrtl horkovzdušný balón, pod ním uchycený bowl (jinak řečeno bazén s rádiusy pro ježdění) a v něm malého panáčka. Výtvarná práce hodná žáka prvního stupně se setkala s úspěchem.

Jeho tým mu nejprve navrhl bowl ze dřeva, vážil však šest tun, což by balón neunesl. Potřeboval podstatně nižší váhu. Měl ovšem to štěstí, že na britských ostrovech sídlí divize Red Bullu plná inženýrů, kteří pracují na formulích pro stáj Red Bull Racing – a kteří mají k dispozici aerodynamické materiály, které by Kyleův problém vyřešily.

Foto: Sam Dugon/Red Bull Content Pool Kriss Kyle

Standardně tamní inženýři vylepšují zejména monopost mistra světa Maxe Verstappena, na nějaký moment ale svou běžnou práci odložili a zaměřili se na zdokonalení onoho malého bikeparku tak, aby vážil co nejméně. Hmotnost smrskli na 1,7 tuny, což už by speciálně upravený – a oproti normálu šestkrát tak velký – horkovzdušný balón měl unést.

Po úvodních testech funkčnosti na pevnině se mohlo jít do skutečné akce v oblacích. Balón se zavěšenou konstrukcí a týmem lidí vystoupal do výšky okolo šesti set metrů, odkud Kyle slanil z koše přímo dolů do bowlu. Tam popadl své kolo – a zbytek už nejlépe ilustruje níže přiložené video. „Snil jsem o tom tak dlouho,“ řekl britský BMX jezdec.

„Vždycky mi ale faktor výšky připadal jako obrovské břemeno. Už několikrát jsem se musel přenést přes své obavy, ale nic se nedalo srovnat s tímto. Muset přelézt přes okraj koše, abych se dostal dolů do bikeparku pod ním. Byl to tak šílený zážitek. Bez asistence a povzbuzování kamarádů, kteří mi pomohli dolů, bych to nezvládl,“ dodal.

Ačkoliv počasí týmu vyšlo – ostatně právě na ideální, respektive slunečné a bezvětrné podmínky čekali dlouhých jedenáct měsíců –, Kyle musel počítat s tím, že bude jezdit až v minus dvanácti stupních Celsia. Ani to ale neovlivnilo jeho výkon. A naštěstí pro všechny nemusel být použit ani padák, který měl Kyle pro jistotu na zádech.

„Byl tam takový klid. Vzpomínám si, jak jsem se rozhlížel kolem a říkal si, že jízda na tomto malém kole mě dostala až sem. Samotné ježdění ale pro mě bylo příšerné – bylo minus dvanáct, bowl se hýbal a padák mi úplně vyčerpával energii,“ zmínil Kyle, který si už dříve vyzkoušel podobně adrenalinový zážitek – v Dubaji seskočil na BMX z vrtulníku.