Joby Aviation vypouští druhý prototyp svého vzdušného taxíku. Využije ho i americké letectvo

Joby Aviation je jedním z nejpokročilejších pionýrů vyvíjejících letouny s vertikálním vzletem a přistáním. Americká společnost má za sebou již tisíce nalétaných hodin a nyní představuje svůj druhý předprodukční prototyp, jehož pohyb ve vzduchu posvětil i letecký úřad.

Joby veškeré své úsilí směřuje k roku 2024, ve kterém by mělo zahájit provoz letecké taxislužby. Ještě předtím však musí získat komerční certifikaci, tedy úřední povolení k tomu, aby mohlo ve svých futuristických letounech přepravovat lidi.

Aby se tak stalo, musí společnost dokázat funkčnost svých strojů prostřednictvím tisíce hodin, které s nimi stráví ve vzduchu. Joby je totiž jedním z průkopníků celého sektoru, a tak místo toho, aby stavěl na určitých základech, je vytváří.

Zatím se tak dělo s pomocí prototypu vzdušného taxíku pojmenovaného S4, s nímž Joby Aviation jen za loňský rok nalétalo přes 8 530 kilometrů v rámci více než tisícovky startů.

Model S4 Foto: Joby Aviation

Jedná se o jeden z mála letounů svého typu, který byl veřejnosti schopný prokázat, že dokáže vzlétnout, setrvat ve vzduchu na místě, zvládnout přechod do horizontálního letu a následně opět přistát.

Navíc má na svém kontě i prozatím historicky nejdelší let vzdušného taxíku v délce 248 kilometrů. I to je důvod, proč AAM Reality Index aktuálně řadí Joby Aviation do čela společností s potenciálem proměnit fantazie o létání několik desítek metrů nad ulicemi měst v realitu. Což je vize, kterou v minulém roce potvrdila řada dalších projektů.

K S4 se nyní přidává zcela nový prototyp letounu, kterému již byla od FAA, tedy Federální letecké správy, udělena potřebná certifikace pro zahájení letových testů. Ty bude vykonávat v rámci služby u amerického letectva v programu Agility Prime. Jeho účelem je konkurovat čínskému programu vzdušných taxíků, který je táhne tamní společnost eHang.

Joby, které se v minulém roce dostalo na burzu, prozatím nevypustilo o technických parametrech své novinky příliš informací. Ukázalo jen krátké video, které prozrazuje něco alespoň o tvarech letounu. Z technologického hlediska je prozatím jisté jen to, že dolet by se měl pohybovat kolem hranice 240 kilometrů a ve vzduchu by se měl letoun pohybovat maximální rychlostí okolo 320 kilometrů v hodině.

Jak řekl JoeBen Bevirt, generální ředitel Joby Aviation, společnost bude létat s oběma modely letounů, což urychlí samotný vývoj. „Díky dvěma letadlům budeme moci zvýšit rychlost, s níž získáváme nové poznatky, a zároveň pokračovat v plnění požadavků naší smlouvy s Agility Prime,“ uzavírá Bevirt.