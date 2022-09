Jordan sesadil Maradonu z trůnu. Jeho památný dres z roku 1998 se vydražil za čtvrt miliardy korun

Dres legendárního basketbalisty Michaela Jordana z doby, kdy hrál svou poslední finálovou sérii NBA v barvách Chicago Bulls, je pro fanoušky tohoto sportu svatým grálem. Sehnat jeho autentický kousek alespoň z jednoho ze šesti zápasů, které v závěrečné fázi sezóny sehráli býci s Utahem Jazz, je téměř nadlidská výzva. Nějaké ale existují – a když se dostanou do aukce, mají tendenci bořit rekordy. To se teď stalo.

Jordanův památný dres z roku 1998, konkrétně ten, který měl na sobě během prvního zápasu finálové série, se v aukci pořádané síní Sotheby’s ve čtvrtek vydražil za 10,1 milionu dolarů, v přepočtu necelých 250 milionů korun. Žádná jiná sportovní memorabilie se za takové peníze nikdy nevydražila. Dokonce překonal i legendární dres věhlasného fotbalisty Diega Maradony, který se v květnu prodal za 9,3 milionu dolarů (216 milionů korun).

Výrazným způsobem pokořil i očekávání samotných pořadatelů, kteří předpokládali, že se vydraží za tři až pět milionů dolarů – nakonec šlo o více než dvojnásobnou sumu. Neznámý kupec tak dostal do vlastnictví naprostý unikát, který může s postupem času nabírat na hodnotě. Na slavného Michaela Jordana totiž sportovní svět nikdy nezapomene, o to víc na jeho poslední basketbalové vystoupení v týmu Chicago Bulls, kterému se říká i The Last Dance.

Jen dres ale majitel nedostane. Dalším pokladem je i vydání sportovního časopisu Sports Illustrated z roku 1998 v ochranné schránce, na jehož přebalu je vyobrazen Michael Jordan, jak střílíš koš. V prvním zápase finálové série odehrál Jordan pětačtyřicet minut (nejvíce ze všech šesti finálových utkání) a nastřílel třiatřicet bodů. Chicago Bulls nakonec sérii vyhrálo 4-2 na zápasy a pro slavného basketbalistu šlo o šestý zisk titulu.

V dražbách je Michael Jordan – stejně jako jiní legendární sportovci – obecně velmi oblíbený. Vzhledem k tomu, že jde o jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob, lidé neváhají za různé předměty, které se k němu pojí, utrácet miliony dolarů. Například podepsaná sběratelská kartička s jeho jménem se loni vydražila za 2,7 milionu dolarů, přičemž v roce 2020 proběhla i úspěšná aukce tenisek Air Jordan 1 od Nike.