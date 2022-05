JRD zve na prohlídku budovy, která zatím nestojí. Na Andělu staví svůj první administrativní dům

Na pražský Smíchov vede cesta přes Horní Počernice. Může se zdát, že to je trochu z ruky, přitom je to cobydup. Právě v Horních Počernicích totiž sídlí studio Virtuplex, které dokáže zhmotnit domy, co ještě nestojí. A to díky virtuální realitě. Toho se rozhodl využít developer JRD a představil svoji vůbec první administrativní budovu, kterou chystá na Andělu. Byť je dnes na nároží ulic Nádražní a U Železničního mostu stále prázdno, budoucí nájemníci si kanceláře mohou prohlédnout už teď.

Projekt nazvaný Viadukt Anděl měl možnost vidět i CzechCrunch. Stačí si nasadit brýle a vyrazit do sálu. Je to přitom o kousek lepší než při skutečné prohlídce – ta totiž neumožňuje procházet zdmi. Ani levitovat ve vzduchu, když vykročíte z balkonu směrem ven. Při tom všem je potřeba překonat sám sebe. Vkročit do prázdna chce odvahu, i když víte, že před vámi je podlaha. Na reálné stěny brýle upozorní tak, že se objeví mřížka. To znamená, že chybí tři kroky do toho, abyste tvrdě narazili.

I tak je to výborná podívaná, při které můžete prozkoumat také zmenšený model budovy. Stačí se sklonit a nakouknout jako voyeur do miniaturních okének. Virtuální realitu použila developerská společnost JRD, která se dosud specializovala na rezidenční projekty a na Andělu chystá svůj první administrativní, v minulosti zatím jen jednou, a to pro ukázku projektu Bella Vista v pražské Troji představitelům města. Teď ji poprvé využívá také v rámci nabídky potenciálním nájemníkům.

Na rohu ulic Nádražní a U Železničního mostu se začne stavět ve druhé polovině letošního roku, a to podle návrhu PS Architekti. Stavební povolení už developeři mají, stavebníci tu po začátku prací zůstanou asi dva roky. Investorem projektu Viadukt Anděl je společnost Property N74, s níž JRD dlouhodobě spolupracuje.

Foto: JRD Dům bude stát nedaleko řeky

V jedné místnosti Virtuplexu je možné si prohlédnout všech šest chystaných pater včetně teras s výhledem na Vyšehrad i Pražský hrad. Dohromady je to bezmála osm tisíc metrů čtverečních plochy. Kromě kanceláří bude v parteru prostor pro obchody a služby včetně kavárny.

Speciální je projekt i díky potrubní poště, která má v administrativním domě fungovat. V přízemí trubky připomínají uměleckou instalaci – a vlastně jí i jsou, protože jde o dílo architekta Petra Vacka a studia Klik architekti. Instalace také svítí. Kromě umění jde ale o promyšlený systém, díky kterému lze po domě posílat dokumenty.

Recepci v ní nahradí komunitní aplikace od českého startupu Sharry, jehož technologii pro provoz budov využívají klienti od New Yorku po Johannesburg. Pokud přijde do Viaduktu Anděl návštěva, dostane od toho, kdo ji pozval QR kód, se kterým se dostane tam, kam potřebuje.

V neposlední řadě má být budova také udržitelná. „Nový projekt vychází ze stejných principů energetické šetrnosti a zdravého vnitřního prostředí, které uplatňujeme u rezidenční výstavby. Velký důraz budeme klást na využití udržitelných materiálů a technologického vybavení,“ říká majitel JRD Jan Řežáb. Využívat se budou fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací i venkovní stínění. Garáže nabídnou nabíjecí stanice pro elektromobily a zázemí pro cyklisty. Ostatně v místě má vzniknout cyklostezka chystaná městem.

Po tom všem je možné se ve virtuální realitě rozhlédnout. Byť reálnější je budova samotná, okolí připomíná spíš omalovánky. I tak si ale lze představit, co kde je. Vidět je i budoucí park. A snad také jednou jedinkrát je možné si stoupnout i do jinak velmi zaneprázdněné Nádražní ulice.

„Lokalita Smíchova je velmi zajímavá pro byznys, náš projekt je mezi Andělem a Smíchovských nádražím a sousedí s novou čtvrtí Smíchov City. Je to také místo v bezprostřední blízkosti vody,“ líčí generální ředitelka JRD Land Alexandra Tomášková.

Virtuální prohlídka se odehrává v prázdných místnostech. V čase do nich přibudou příčky, protože trendem v kancelářských prostorech už není open space. Kanceláře budou také variabilní, aby je mohli lidé využívat různě. Díky vysokým stropům je také možné tvořit mezaniny. JRD pro budovu počítá s jedním až dvěma nájemci.