Když se zmíní hi-tech materiály a oblečení, většina lidí si pravděpodobně představí sportovní výbavu. A většina textilních firem bude hledat byznys právě tam. Značka Snuggs to má jinak. Technologie využila na dámské spodní prádlo, pomohla z něj učinit specifický obor a rozšířila v Česku mezi zákaznicemi pojem menstruační kalhotky. A s růstem používání pojmu rostou i samotné Snuggs. Teď firma hlásí, že za rok 2023 dosáhla na tržby ve výši půl miliardy korun, což je dvakrát tolik, co měla loni.

Když Linda Šejdová a Tomáš Zahradník v roce 2019 značku Snuggs představovali veřejnosti, nedělali to s žádnou pompou – Šejdová tehdy jen poměrně nenápadně ukázala, jak si myslí, že by mohl vypadat produkt, který potřebuje každý měsíc polovina lidstva a který přesto nedoznává dlouhá desetiletí žádných změn. Menstruační pomůcky se tehdy dělily v podstatě jen na vložky a tampony a Šejdová držela v ruce obyčejně vypadající kalhotky a tvrdila, že toto je budoucnost, která předchozí varianty nahradí.

Ony kalhotky mají specifické vrstvy materiálů, které se používají třeba pro oděvy hasičů a k tomu třeba antibakteriální ochranu. A na tom, jak vypadají, se podílejí inženýři a vědecké instituce.

Zakladatelé na své vytyčené trase stát se „menstruačním produktem číslo jedna“ jedou podle plánu. Vlastně ho mnohdy překračují. Značka Snuggs loni slavila, když oznamovala, že její obrat vyrostl na čtvrt miliardy korun – tedy o polovinu víc než předchozí rok. A letos obrat opět vynásobila. Hlásí půlmiliardu na tržbách a přesun vedení do Londýna, odkud chce lovit velké investory, kteří jí mají pomoct rozlétnout se do světa.

Foto: Snuggs Menstruační kalhotky od české značky Snuggs

Šejdová a Zahradník na tom v britské metropoli začali pracovat letos v březnu. „V Londýně je největší marketingové know-how v Evropě,“ popisuje Zahradník, podle kterého se místo vyplatí o to víc s takzvaným DTC prodejním modelem – tedy zbožím prodávaným z velké části přímo zákazníkovi –, který firma má. „Londýn také nabízí obrovské množství talentu, který má vysoký exekutivní standard, drive a profesionalitu. Je tu také bohaté know-how v oděvnictví a zejména ve spodním prádle,“ přidává další důvody.

„Máme možnost bavit se tu se zakladateli a šéfy marketingu, kteří mají velké DTC značky. To v Česku není možné. A můžeme tak čerpat jejich zkušenosti, trendy, co nového testují. A totéž s investory, kteří našemu modelu perfektně rozumějí,“ dodává Šejdová. „Pro úspěch naší ambice – být evropský lídr a potenciálně uspět i ve Spojených státech – to z Prahy dělat nejde. To, že jsme v Londýně, zpětně vnímáme jako zásadní rozhodnutí pro úspěšné zvládnutí letoška, ale taky jako příslib do let budoucích,“ dodává.

Milion kalhotek ročně

Za posledních dvanáct měsíců firma prodala přibližně jeden milion produktů, v průměru 83 tisíc menstruačních kalhotek měsíčně. Zahradník uvádí, že se Snuggs staly největší značkou menstruačních kalhotek v Evropě, pokud počítá zákazníky a množství trhů, na kterých působí. A velmi pravděpodobně prý i z hlediska tržeb. Zákaznic mají už půl milionu a 60 procent tržeb plyne ze zahraničí, nejvíc z Německa, Nizozemska, Rakouska, Slovenska a Velké Británie. Firma přidává různé varianty spodního prádla, krajky či sportovní kolekci.

Snuggs se během prvních dvou let fungování zabydlely v e-shopech Pilulka.cz, Zoot, Rohlik.cz i Mall.cz a následně se dostaly mimo jiné i do sítě drogerií DM. Letos se objevily i v rakouském DM, holandském řetězci drogerií Etos, v Česku v prodejnách Rossmann a Teta a na Slovensku startují prodej v Kauflandu. Většina prodeje probíhá přesto přímo, přes e-shop.

Společnost se rozrostla na čtyřicet pracovníků. Kanceláře má v Londýně, Amsterdamu a Praze. Většina týmu je v zahraničí. A zakladatelé hlásí, že společnost s druhou polovinou roku dosáhla pozitivního ukazatele EBITDA, tedy zisku před započtením úroků, daní a odpisů.

Když dřív chtěli Snuggs své spodní prádlo prodávat, museli vysvětlovat, k čemu je vlastně vhodné a proč je podle nich lepší než jiné varianty. „Trh už vzdělaný je,“ říká teď Zahradník. „Všichni vědí, co menstruační kalhotky jsou a jak se zhruba používají. Teď jsme ve fázi, kdy je začíná zkoušet masa. Bude to menstruační produkt číslo jedna. Překonají tampony a vložky, je to jen otázka času. Náš odhad je do tří až pěti let,“ dodává.

Podobně razantně jako zákaznice kalhotky Snuggs zaujaly také investory. Do firmy dřív poslaly peníze finanční skupina Wood & Company či investiční fond Nation 1 a už při částce 40 milionů korun šlo v tu chvíli o největší investici do menstruačního prádla v Evropě. V únoru letošního roku pak firma oznámila jednu z nejvyšších letošních startupových investic v Česku vůbec a překonala řadu firem, které se chlubí umělou inteligencí, daty a pokročilými softwary. A to když získala 115 milionů korun, kromě jiných i od takzvané family office globálního lídra v oblasti obuvnictví – rodiny Baťa.

„Věříme, že se Snuggs můžou stát globálním lídrem, protože spotřebitelé mění své nákupní zvyklosti a hledají autentické a originální značky,“ uvedl k investici Thomas Archer Baťa, pravnuk Tomáše Bati, který mimo jiné založil a vede společnost vyrábějící prémiové lyžařské oblečení Mont Gele Gear.

Snuggs je nejznámější českou firmou tohoto zaměření, segment se ale byznysově rozšiřuje i jinde. Nedávno oznámil e-shop Trenýrkárna, že investuje do české výrobkyně menstruačních kalíšků a kalhotek Maluna.cz, o expanzi hovoří výrobkyně menstruačních kalhotek Sayu a body, které má pomáhat s bolestivou menstruací, představila návrhářka Kateřina Rydlová.