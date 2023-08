K obcím se přidávají i firmy a instituce. Munipolis hlásí povedený rebranding a příliv nových klientů

Komunikační platforma Ondřeje Švrčka určená pro předávání informací mezi obcemi a jejich obyvateli vznikla pod příznačným názvem Mobilní rozhlas. V roce 2021 však společnost rozjela svou expanzi do zahraničí a s tím přišel také rebranding. Z Mobilního rozhlasu tak vzniknul Munipolis, který hlásí rostoucí zájem o platformu jak ze strany obcí, tak i soukromých klientů.

Požární poplach, informace o nadcházejícím kulturním programu či připomínka svozu odpadu, to všechno jsou hlášení, která, především na některých vesnicích, stále mohou zaznívat z obecního rozhlasu. Ve 21. století však existují modernější cesty, jak si může obec vyměňovat informace se svými obyvateli.

Jednou z nich je i Munipolis, tedy komunikační digitální platforma, kterou dnes využívá více než 3 300 obcí, což je dvojnásobek oproti stavu před dvěma roky. Valná většina z nich je v Česku a na Slovensku, větší úspěchy však má po své zahraniční expanzi i na maďarském trhu, kde Munipolis aktuálně využívá přibližně 70 obcí.

Munipolis, aktuálně s obratem 50 milionů, však vidí velký potenciál i mimo obce. O platformu se začaly zajímat také instituce, spolky a soukromé firmy, které ji využívají ke komunikaci se svými členy a zaměstnanci. Jmenovitě dnes mají ve svých mobilních telefonech Munipolis nainstalovaný například zaměstnanci těžařské společnosti Liberty Ostrava či Motorpalu.

Foto: Munipolis Aplikace Munipolis

„Pro firemní klienty je zásadní možnost customizace aplikace, díky které si mohou nastavit vzhled celého systému, oddělit interní a externí obsah nebo například rozdělit zaměstnance do oborových skupin a přizpůsobit viditelnost sdělení jejich potřebám,“ vysvětluje zakladatel Munipolisu Ondřej Švrček.

Soukromých subjektů má mezi svými klienty Munipolis aktuálně několik desítek a do roka chce toto číslo zásadně navýšit. Pomoci by mu s tím měla i nová funkce platformy, která jde naproti whistleblowingu. Zaměstnanci by tak prostřednictvím Munipolisu měli mít možnost upozornit na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti.

Od 1. srpna tohoto roku totiž vstoupil v platnost zákon o ochraně oznamovatelů, který uděluje společnostem s více než 250 zaměstnanci povinnost zavést oznamovací kanál, který slouží pro přijímaní podnětů s whistleblow charakterem. Tato povinnost bude navíc od prosince tohoto roku závazná také pro firmy s více než 50 zaměstnanci.

Na implementaci této funkce Munipolis spolupracuje s tuzemskou platformou Nenech to být. „Díky spolupráci s Nenech to být jsme schopni odpovědět na většinu „ale“, kterými firmy i samosprávy argumentují. Firmy, které mají strach, že platforma bude využívaná k hlášení banálních přestupků, mohou v rámci Munipolis souběžně s whistleblowingem používat i běžné oznamování podnětů nebo zaměstnanecká referenda,“ vysvětluje Ondřej Švrček.

K tomu dodává, že od firem slýchá obavy, aby se whistleblowing nestal rozbuškou dlouho neřešených problémů. „V takovém případě je možné posílit interní komunikaci a zahájit sběr zpětné vazby, aby se z whistleblowingu nestalo jediné místo, kde je možné svěřit se s problémy. Řada firem se také obává spolupráce se subjekty, které zkušenost s tématem samy teprve získávají,“ dodává Švrček.

Foto Munipolis Vedení Munipolisu. Zleva Ivan Kosturák, Ondřej Švrček a Otto Gross

Významnou roli v celkovém růstu má investiční skupina Pale Fire Capital, která do projektu Munipolis vstoupila v roce 2020 a dnes v něm drží 80% podíl. „Breakeven už jsme překonali, přesto chceme do aplikace dál výrazně investovat a rozšiřovat její možnosti,“ vysvětluje Švrček, podle kterého bude do Munipolisu do budoucna přibývat celá řada užitečných nástrojů.

„Pracujeme na sérii nových funkcí, které firmám umožní mít pod jednou střechou všechny komunikační nástroje – SMS, e-maily a hlasovými zprávami počínaje, anketami a systémem pro issue management konče. Součástí řešení je také možnost přizpůsobení aplikace barvám firmy či instituce nebo nový builder pro tvorbu webových stránek, který právě dokončujeme,“ uzavírá zakladatel Munipolisu.