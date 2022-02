Vydělávat na krátkodobých pohybech kurzu různých finančních instrumentů je těžká disciplína, které se říká trading a ve které k pohádkovému zbohatnutí nevedou žádné zkratky. Bez prožitých neúspěchů, bez obchodování s vlastními penězi a bez stovek hodin investovaných do vzdělávání a seberozvoje není možné vývoj cen akcií, komodit ani změny měnových kurzů dlouhodobě přetvářet v zisk. O tom je přesvědčen David Varga, šéf brokerské společnosti Purple Trading s česko-slovenskými kořeny, která láká stále více uživatelů.

Podle Vargy je při obvykle rychlém a spekulativním prodeji či nákupu osobní zkušenost ničím nenahraditelná a kopírování obchodů zkušenějších i trénink na demo účtech jsou jen dílky do skládačky dlouhodobě úspěšného tradera, který poráží trhy. Kromě potenciálně zajímavého zhodnocení však trading nabízí i zábavu, adrenalin a jistou formu vnitřního naplnění. To jsou hlavní důvody, proč traderské řemeslo navzdory své obtížnosti nabírá na popularitě.

Potvrzuje to i David Varga. Jím vedená společnost Purple Trading, která se umístila na třetím místě žebříčku Broker roku 2021 a která je partnerem našeho Průvodce začínajícího investora, hlásí za poslední dva roky víc než dvojnásobný nárůst uživatelů. Jeho služeb tak využívá přes pět tisíc aktivních klientů. Sám Varga působí ve skupině Purple téměř od jejího vzniku.

Postupně se vypracoval od startovací pozice v rámci klientské podpory, na kterou nastoupil v roce 2011 hned po vysoké škole, až po výkonného ředitele brokerské společnosti Purple Trading, kterou pomohl před pěti lety založit. Dnes tráví polovinu roku v Česku a na Slovensku, druhou pak na Kypru, kde je broker s českými kořeny registrován.

Jak z pohledu brokerské společnosti vnímáte současnou situaci na trzích, kdy roste inflace i úrokové míry?

Růst inflace, úrokových sazeb ani další stávající makroekonomické trendy nás příliš neovlivňují. Naopak, jsou spíš ku prospěchu, protože nutí veřejnost finanční trhy sledovat a věnovat se zhodnocování a ochraně svých úspor. Výkyvy na trzích navíc přináší volatilitu, což je z pohledu tradingu jen dobře. Právě výkyvy přináší zajímavé obchodní příležitosti, na které tradeři číhají.

Analytici často zmiňují, že by Češi neměli úspory držet na účtech, ale aktivně investovat. Dá se vlastně trading považovat za investování?

Může, ale vidím tam celkem důležité rozdíly. Rozdíl je v investičním horizontu a tím pádem i ve frekvenci obchodování a celkové aktivitě klienta. Investování je něco, do čeho jde člověk na několik let a pravděpodobně v tom není aktivní na denní bázi – zvolí si investiční záměr, jako třeba nákup akcií, ETF fondů nebo jiného aktiva. Svou investici několik let drží, jen lehce kontroluje její vývoj a v ideálním případě se snaží zhodnotit portfolio stejně jako roste trh.

Trading je mnohem aktivnější způsob správy finančních prostředků, při kterém je potřeba věnovat pozornost všem zprávám z trhu a zabývat se technickou analýzou cenových grafů. A podle toho klidně každý den upravovat obchodní strategii. Nedá se asi říct, že jednou měsíčně jde ještě o trading a jednou za dva měsíce už o investování, protože hlavním rozdílem je přístup k horizontu, aktivitě a ve velké míře také k investičním cílům.

Šéf brokerské společnosti Purple Trading David Varga Foto: Purple Trading

Zní mi to tak, že trading je náročnější disciplínou, kdy musím mnohem pečlivěji sledovat vývoj na trzích.

Být trader určitě znamená věnovat se trhům často a hodně, ale ani investor nemusí, a vlastně by ani neměl, jen někam vložit peníze a následně dát ruce úplně pryč. Tradingu by měl člověk věnovat dostatek času. Skutečně je to náročnější disciplína a člověka to musí bavit. Je v tom i jistý aspekt adrenalinu, zážitku, a ve snaze porazit trh a být lepší než někdo jiný do hry dost možná vstupuje i ego. Pokud někoho to dění zase až tolik nezajímá a nechce život podřídit burzovním obchodním hodinám, není ostudou vsadit na pasivní investiční produkt.

Osobně to ale mám třeba tak, že určitou část úspor pravidelně investuju do ETF portfolií a vybraných akciových titulů. Pak mám ale další, a v mém případě nemalou, část určenou na spekulace a trading. Z části proto, že mám vyšší averzi k riziku a zhodnocení osm až devět procent ročně, kterých v průměru dosahuje například index S&P 500, je pro mě málo. Ale hlavně také proto, že mě to celé baví a fascinuje. A myslím, že velká část našich klientů to má podobně.

Tuzemské investiční služby jako Portu nebo Fondee hlásí enormní zájem o jejich služby. Vnímáte i vy boom zájmu o trading?

Rozhodně ano. Většina lidí byla dlouho uvězněná doma a trávila více času na počítači. Nebylo tolik příležitostí utrácet a lidé víc přemýšleli, jak své finanční prostředky zhodnocovat. Už od jara 2020 se na nás ze všech stran valí zajímavé zprávy z trhů. Každou chvíli slyšíme, že nějaká akcie nebo index dosáhly rekordních výšin, naopak třeba cena ropy se dostala na pár hodin do záporných hodnot a kryptoměny po historických maximech zase spadly. Z tohoto pohledu těch zpráv bylo opravdu hodně. A celé to jistě mělo pozitivní dopad na to, že brokeři a další finanční instituce zažily neskutečný nápor nových klientů.

Kolik nových klientů přibylo vám?

Nárůst aktivních uživatelů byl v roce 2020 přes 60 procent, v roce 2021 pak dalších více než 30 procent. Celkem jsme loni měli více než pět tisíc aktivních klientů, tedy těch, kteří realizovali nějaký obchod. Čísla by mohla být i vyšší, ale jako broker máme specificky nastavenou strategii, kdy nenabízíme k obchodování například reálné kryptoměny ani reálné akcie, což jsou oblasti, kde byl růst nejvydatnější. V nabídce máme především syntetické CFD tituly, jejímž pořízením se člověk nestává vlastníkem společnosti nebo kryptoměny. Naše cílová skupina je tedy poměrně úzká a s těmito výsledky jsme nadmíru spokojení.

Je teď vhodná doba s tradingem začínat?

Vhodná doba naskočit do tradingu je kdykoliv, kdy se na trzích něco děje. Nejhorší je, když není volatilita a trhy jdou do strany, ale to teď úplně nehrozí. Dění na finančních trzích už proniká i do mainstreamových médiích, mimo to se pořád lidi straší krizemi, inflací, bublinami. Výhodou tradingu je pak právě i to, že se dá spekulovat na pokles cen, což při klasickém nebo pasivním investování úplně nelze.

Umíte říct, jaká je obvykle cesta nováčků k tradingu?

Člověk to musí zaprvé zkusit. Tím to začíná. Stačí si vybrat trh, který vás zajímá – ideálně takový, ke kterému existuje dostatek veřejně dostupných informací. Nováčci mohou začít s něčím, co je jim blízké. Třeba investoři do akciových titulů často začínají například s indexy jako S&P 500 nebo Nasdaq, na kterých chtějí využít nabyté zkušenosti. Klienti z Česka pak také často začínají s tradingem české koruny vůči euru nebo dolaru, u které se snaží předvídat nebo reagovat na intervence ČNB. Hezké pohyby se dají vychytat i na zlatě. A obecnou klasikou je pak měnový pár EUR/USD, který je častou volbou číslo jedna u začátečníků.

Co potom?

Jakmile si otevřete demo účet u vybraného brokera, začnete o tradingu číst, sledovat videa a možná navštívíte první webináře. Všechno, na co narazíte, si vyzkoušíte s tréninkovými penězi na demo účtu a tím získáte první zkušenosti. Pak už si dokážete lépe představit, o čem trading je, a nastavíte si základní obchodní strategii, kterou potom převedete na živé peníze. To je samo o sobě obrovský skok, ale bez něj to nejde. Za mně je potřeba si pak obchodování na živém účtu vyzkoušet co nejdříve, je to totiž úplně něco jiného, například z pohledu psychologie. Jen tam opravdu poznáte, jestli trading pro vás je, nebo ne.

Výčet instrumentů na domovské stránce Purple Trading Foto: CzechCrunch

Dá se říct, kdy je lepší začít spekulovat na měnové pohyby přes forex a kdy zvolit spíše akcie?

Univerzální odpověď tady neexistuje, ale prostředí měnových párů je obecnější, navíc díky finanční páce lze začít zajímavě profitovat i s menším kapitálem. Při obchodech může trader kromě vlastního kapitálu využít i náš, a to až v poměru jedna ku třiceti. Tím pádem je obchodování samozřejmě riskantnější, ale existují nástroje, jak ztráty minimalizovat a sáhnout si na vyšší zisk, aniž bych musel studovat dopodrobna každou jednotlivou akcii. Na druhou stranu reálné akcie nabízí možnost investovat s přesahem do skutečného světa nebo třeba hodnot, které jednotlivé firmy zastávají. Takže jak už jsem zmínil, ideální může být právě kombinace.

Má smysl vsadit na komplexní kurz tradingu?

Obecně to smysl má, ale bylo by naivní si myslet, že mě jeden kurz nebo jeden člověk naučí úspěšně tradovat. Tak jako v investování i tady se podle mě vyplatí diverzifikace, tedy určitý mix. Mimo jiné navštívit třeba i fyzické akce, bavit se s ostatními tradery a získat tak více pohledů. Každý si pak stejně musí na vlastní kůži projít úspěchy i pády, aby získal zkušenosti. Ty jsou nepřenositelné a naprosto nezbytné. Je to podobné jako v podnikání, taky se každému nepodaří za den postavit úspěšnou firmu, takže i tady je potřeba vytrvalost. Bohužel, žádná zkratka neexistuje.

Neexistuje? Několikrát jsem už narazil na nabídky „zaručeného zbohatnutí“ na obchodování opcí, kdy stačilo jednoduše kopírovat obchodní pokyny zkušených traderů a bezpečně vydělávat.

V první řadě myslím, že fráze jako „zaručené zbohatnutí“ a „bezpečně vydělávejte“ jsou varováním a od takových věcí bych dával ruce okamžitě pryč. S každou investicí je spojené riziko, obzvlášť na finančních trzích. Jinak kopírování investičních strategií zkušených obchodníků může být legitimní způsob, který nabízíme i v Purple Trading, a doporučil bych ho spíš lidem, kterým třeba samotný trading nešel nebo na něj neměli čas.

Podívat se pod ruce zkušeným traderům může být zajímavé, jejich úspěšnost je určitě vyšší než u začátečníků, ale není stoprocentní. Takže je potřeba dobře vybírat, vyhodnocovat riziko, a v první řadě volit takový produkt, který je transparentní, u něhož můžete jasně vidět, jak daný trader obchodoval, a kde máte taky předem stanovenou maximální úroveň možné ztráty.

Pokud se ale někdo chce opravdu stát traderem a chytlo ho to, měl by pracovat hlavně sám na sobě, a nedávat svůj osud do rukou jiných. Vlastní zkušenost, která je k úspěšnému tradingu potřeba, je nepřenositelná.

Co v případě Purple Trading znamenají české kořeny, jimiž se prezentujete?

Skupina Purple vznikla tady v Česku, takže když jsem se k ní v roce 2012 přidal, bylo to živé startupové prostředí plné akčních Čechů a Slováků. V té době jsme nabízeli technologický vývoj softwaru a outsourcing různých oblastí, například zákaznické podpory, v drtivé většině zahraničním brokerům působícím v Asii. Rozhodnutí založit vlastního evropského brokera přišlo o pár let později, kdy vznikla značka Purple Trading. Česko a Slovensko jsou a vždy pro nás budou prioritou. Vybudovat zde férového a lidského brokera, který nám tady chyběl, bylo naším původním cílem, a toho se chceme i nadále držet.

Sídlo ale máte na Kypru. Proč ne tady v Česku?

V Česku máme společnost Purple Trading s.r.o., která je řádně dozorována ČNB a díky tomu zde můžeme mít kanceláře a být blíže českým klientům. Hlavní licenci pak máme na Kypru, to je pravda, ale žádný z brokerů, který dělá deriváty a pákové instrumenty, nemá sídlo v Česku. Samozřejmě tu je řada klasických obchodníků s cennými papíry, ale to je něco jiného. My jsme se pro Kypr rozhodli kvůli jednoduchosti, protože tamní regulátor má lépe zvládnuté vztahy s brokery a návaznou administrativu.

Podobných společností tam sídlí z historických důvodů mnoho a regulátor i pracovní trh mají s našimi specifickými instrumenty bohaté zkušenosti. Primárním důvodem určitě nebyly nižší daně, ani schovávání majetkové struktury, jak by se leckdo mohl domnívat, dnes na Kypru máme stabilní tým dvaceti lidí a já sám tu trávím polovinu času. Jako třeba právě dnes.

Co plánujete do budoucna?

V rámci skupiny plánujeme konečně získat licence pro platební instituci a spustit platební bránu a aplikaci. Ale mimo to budeme nadále investovat náš venture kapitál do zajímavých technologických projektů a posilovat vztahy s obchodními partnery všude ve světě. V rámci Purple Trading pak plánujeme přidat další trading platformu MT5 s verzemi pro telefony, desktopy i web, která rozšíří současné možnosti MT4 a cTrader.

Intenzivně se zároveň věnujeme procesnímu zlepšování a technologickému vývoji a ještě tento rok bychom rádi nabídli i zbrusu novou verzi klientského portálu se spoustou nových funkcí. A s tím vším souvisí nabírání lidi, které bude letos hlavním úkolem všech společností skupiny Purple zahrnující například společnost poskytující technologický vývoj a služby dalším brokerům i venture kapitálovou divizi investující do interních spin-off projektů a externích startupů. Navzdory těžké situaci na trhu práce chceme letos napříč skupinou nabrat přes sto šikovných lidí na různé pozice.