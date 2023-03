K věci: Zákazníkům otevření online tržiště Kauflandu přináší pozitiva, pro české prodejce je dvousečné

Co se stalo: Obchodní řetězec Kaufland oznámil, že v Česku 12. dubna oficiálně spustí své internetové tržiště Kaufland Global Marketplace. Nabídne v něm víc než 45 milionů produktů ve více než pěti tisících kategorií převážně nepotravinářského zboží. Po Německu a Slovensku jsme teprve třetí trh, na který společnost se svojí online platformou vstupuje.

K věci. Dnešní doba je rychlá a informací je tolik, že ty zásadní můžou zapadnout. V novém formátu rychlých komentářů proto vypichujeme to nejdůležitější, co byste o aktuálních událostech měli vědět. A zasazujeme je do kontextu.

Proč je to důležité: Kaufland Global Marketplace má velký potenciál rozhýbat stojaté vody českých internetových tržišť. V Česku je Kaufland známou a pozitivně vnímanou značkou a se 140 kamennými prodejnami má výrazné pokrytí trhu. Jeho výhodou je i to, že propojuje kamenný a online prodej. Pojetím byznysu se tak blíží americkému Walmartu, jehož online tržiště rovněž těží z regionální dostupnosti kamenných prodejen a vysoké frekvence návštěv.

Na co se zaměřit: Spuštění online tržiště otevírá Kauflandu cestu k daleko robustnější datové znalosti nákupního chování svých zákazníků. Díky tomu zlepší schopnost cílit na zákazníky relevantní reklamy ve své síti retail médií a obchodníkům nabídne sadu pokročilých reklamních nástrojů, které nás posouvají o krok blíž západním standardům. Nabídku reklamního prostoru Kauflandu to v očích inzerentů výrazně zatraktivní – podobně jako se to povedlo Amazonu. Pro něj jsou dnes příjmy z inzerce v jeho retail médiích jedním z klíčových zdrojů zisku.

Mezi řádky: Českým zákazníkům přináší otevření online tržiště Kauflandu vesměs pozitiva. Pro tuzemské značky a prodejce je však efekt dvousečný. Na jednu stranu mohou značky díky nové platformě získat nové zákazníky z jiných zemí a rozšířit tak své podnikání. Marketplace jim navíc přináší vyspělou technickou infrastrukturu, která umožňuje automatizaci a procesní zefektivnění prodeje. Současně zde ale budou tuzemští obchodníci čelit nové konkurenci mezinárodních prodejců, kteří budou nabízet podobné nebo stejné zboží a tlačit na cenu.

Kontext: Díky velikosti produktové nabídky se u nás Kaufland dostane do čela lokálních online tržišť. Pro srovnání: marketplace Mall.cz má zalistovaných asi 10 milionů produktů, Heuréka přibližně 5,7 milionu a tržiště Alzy představuje okolo půl milionu produktů. Kartami zde navíc v budoucnu nejspíše zamíchá ještě Allegro, současný majitel Mall.cz, jehož online trh dnes v zahraničí nabízí přes 200 milionů produktů a vstup do českého prostředí má jako jednu z priorit. Zákulisní zdroje hovoří o chystaném dokončení rebrandingu z Mall.cz na Allegro přibližně v polovině letošního roku. A je také docela dobře možné, že současná expanze Kaufland Global Marketplace umete cestu na náš trh i pro Amazon, který zatím plány na plný vstup do Česka neoznámil.