Kafka, sérioví vrazi či horor o omlazování. Vybíráme, co zhlédnout na festivalu v Karlových Varech

V pátek oficiálně začala hlavní domácí filmová událost roku, festival v Karlových Varech. Stejně jako tradičně potrvá devět dnů, v průběhu nichž bude k vidění kolem dvou stovek nových, starších, celovečerních i krátkometrážních snímků. Jelikož vyznat se v programu může být náročné, přinášíme několik tipů na některé z nejzajímavějších titulů, od nichž se pak bude snadnější odrazit dále.

Letos sice probíhá 58. ročník festivalu, na zahájení se ale přesto slavilo jedno významné výročí – je to třicet let, co se vedení KVIFF ujal stávající prezident Jiří Bartoška. V roce 1994 celé akci hrozilo zrušení, do věci se ale zapojila festivalová nadace v čele s Bartoškou a zajistila budoucnost přehlídky, dnes jedné z nejstarších na světě.

Z globálně uznávaných umělců tentokrát do Karlových Varů přijel filmový Aragorn Viggo Mortensen, režisér Dannyho parťáků či Nákazy Steven Soderbergh a herci Daniel Brühl, Geoffrey Rush nebo Clive Owen. První ze zmíněných si hned na úvodní slavnosti převzal cenu prezidenta festivalu za významný přínos kinematografii. Owen a Brühl mají křišťálové lupy za svoji práci dostat na slavnostním zakončení.

Vedle nich jsou oficiálními hosty Varů také čeští herci a herečky Ivan Trojan, Iva Janžurová nebo Jiřina Bohdalová, americká nezávislá režisérka Nicole Holofcener, režisér X a Pearl Ti West, dokumentarista a režisér Sergej Loznica a další. Některé z nich bude možné potkat na veřejných rozhovorech, jiní zde uvedou svoje nové či starší snímky.

V hlavní soutěži se o ceny utká celkem dvanáct děl ze zemí po celém světě, včetně několika českých a slovenských příspěvků. Dalších tucet filmů pak bude soutěžit v sekci Proxima, zaměřující se na dosud neobjevené tvůrce nebo zavedené autory, kteří hledají nové definice své tvorby. Nesoutěžních sekcí je pak rovnou čtrnáct a jsou mezi nimi světové premiéry, zajímavé aktuální tituly z globální produkce, experimenty s filmovým jazykem, klasická díla nebo pocty hercům filmařům. Kam nejdříve?

Mr. Kneff

Jedna nejzajímavějších letošních sekcí festivalu nese název Touha stát se Indiánem: Kafka a film, která vzdává poctu slavnému autorovi ke stému výročí od jeho smrti. K této příležitosti oceňovaný americký režisér Steven Soderbergh přestříhal a jinak upravil svůj film Kafka z roku 1991, který kombinuje životopisné prvky s vlivy spisovatelových děl. Mr. Kneff si má zajímavě hrát se vztahy skutečnosti a fantazie a experimentuje s vyprávěním a absurditou, podobně jako sám Kafka.

Substance

Substance je naopak horká novinka, která se poprvé představila před měsícem v Cannes. Demi Moore zde hraje stárnoucí fitness influencerku, která se rozhodne zlepšit svoji fyzičku pomocí čerstvě vyvinuté regenerační látky. Skutečně před očima všech začne mládnout, vyžaduje to ale pravidelnou speciální proceduru, která bude mnohé diváky jistě provázet v nechutných nočních můrách. Substanci se dostalo nemálo chvály coby skvělé, znepokojivé i zábavné satiře idealizované moderní ženskosti.

MaXXXine

MaXXXine je poslední část hororové trilogie, která započala v roce 2022 úspěchem snímku X, následovaném prequelem Pearl ještě v témže roce. Novinka sleduje ambiciózní mladou herečku Maxine, která po traumatických událostech v X vyráží do Hollywoodu s cílem stát se velkou hvězdou, jak si vždy přála. Je pro to ochotná udělat skutečně mnoho, sny jí ale naruší řádění sériového vraha, skutečností inspirovaného Richarda Ramireze známého pod přezdívkou Night Stalker.

Milé laskavosti

Režisér Yorgos Lanthimos po značném úspěchu svých Chudáčků neusnul na vavřínech a rychle se pustil do natáčení další podivné jízdy. V Milých laskavostech opět uvidíme Emmu Stone nebo Willema Dafoea, jde ale o docela jiný příběh – vlastně rovnou tři příběhy. Povídkový snímek na jedné straně vyzývá diváky, aby mezi jednotlivými historkami hledali spojitosti, na druhé testuje jejich hranice čím dál temnějším vyzněním.

Paříž, Texas

Pokud bychom měli vybrat jediného zástupce starších filmů, které letos v Karlových Varech určitě zhlédnout, musí to být nejoceňovanější dílo Wima Wenderse. Tato intimní existenciální odysea vypráví příběh Travise, muže, jenž byl čtyři roky považován za mrtvého, ale znenadání se němý a se ztrátou paměti objeví v poušti na hranici s Mexikem. Ujímá se jej bratr Walt, který se dosud staral i o Travisova syna, a společně se snaží zjistit, co se stalo. Paříž, Texas tento tajuplný námět využívá jako premisu rozjímavého vyprávění o hledání svého místa ve světě.

Xoftex

Tvůrci dramatu Xoftex, které ve Varech soutěží o hlavní cenu, už mají na festivalu historii, spoluscenárista Babak Jalali zde loni uspěl s černou komedií Fremont. Novinka pojednává o syrských a palestinských uprchlících v táboře v Řecku. Sledování zdejšího každodenního života a snah postav vymyslet, co se svou budoucností, doplňují snové, surrealistické výjevy.

Až na konec světa

Až na konec světa je nový režijní počin Vigga Mortensena, jež k němu napsal i scénář, hudbu a ztvárnil jednu z hlavních rolí. Romantický western přestavuje Vivienne a Holgera, kteří se zamilují a společně se vydávají najít svůj vysněný domov. Když ale Holger odchází bojovat do občanské války, jeho milá musí sama čelit drsnému prostředí městečka ovládaného korupcí, despotickým starostou a jeho neomaleným synem. Mortensenův snímek v mnoha ohledech skládá poctu žánru, obsahuje ale také osobitý autorský vklad a zaujme ženskou hrdinkou.