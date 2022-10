Kamiony plné peněz. Euro Truck Simulator 2 slaví deset let, českým tvůrcům ročně vozí stovky milionů

Pražské herní studio SCS Software má díky dlouhotrvajícímu úspěchu své série simulátorů nákladní dopravy důvod k oslavám každý rok. Letos se k nim přidalo i jedno velmi významné výročí. Nejúspěšnější titul českých tvůrců Euro Truck Simulator 2 minulý týden oslavil deset let od vydání. A byť je to na videohru už poměrně vysoký věk, autoři mu stále provádí pravidelné servisní prohlídky a ETS2 jim za odměnu stále přiváží spoustu peněz.

SCS Software založili Pavel a Petr Šeborovi spolu s Martinem Českým před čtvrt stoletím, stejná trojka firmu vlastní dosud. A dokonce už před Euro Truck Simulatorem si vývojáři ve videoherní branži udělali jméno díky tahačům. Tituly série 18 Wheels of Steel byly předzvěstí budoucího směřování i úspěchů české firmy, první Euro Truck Simulator vyšel v roce 2008. Ale až pokračování o čtyři roky později opravdu šláplo na pedál.

Euro Truck Simulator 2 možná nemá nejzvučnější jméno u nehráčské veřejnosti, ale je jednou z nejúspěšnějších českých videoher. Jen základní hry se prodalo přes 13 milionů kopií, dalších až neuvěřitelných 80 milionů prodaných kusů pak připsala rozšíření, která přidávají jak kosmetické doplňky (chcete na tahač českou vlajku?), tak především nové země, v nichž hráči za volantem plní zakázky a splňují nejdivočejší sny o perfektně zvládnuté logistice.

Díky strategii pravidelného vydávání nového obsahu se tak můžete prohánět po realisticky zpracovaném Česku a většině států Evropy. Což nejenže udržuje deset let starou hru neustále atraktivní pro nové hráče i stávající komunitu věrných řidičů, ale také je to rok co rok zdrojem finančního úspěchu SCS Software. Jak jsme na CzechCrunchi psali před rokem, za rekordní rok 2020 si pražské studio připsalo přes tři čtvrtě miliardy korun v tržbách.

Předloňské výsledky firma zpětně potvrdila i v nedávno zveřejněném ročním reportu, obrat 766 milionů korun je výrazným navýšením oproti 557 milionům z roku 2019. I ten byl byl růstový oproti roku 2018, kdy tržby firmy dosáhly přibližně 470 milionů korun. Výroční zpráva upřesnila i předloňský zisk firmy. Ten za rok 2020 vzrostl na 441 milionů korun po zdanění ze 300 milionů z předcházejícího roku.

Foto: SCS Software Důležitou součástí úspěchu ETS2 jsou rozšíření. Kosmetická i hratelná

Úspěšnou sázku na nyní již léty prověřený byznys model přiznávají i sami tvůrci. „Společnost vyvíjí herní série Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator, doplňuje je o další funkcionalitu a dodatečný obsah. Naším záměrem je pokračovat v tomto směru i v dalších letech, jedná se o velmi stabilní byznys s potenciálem pro další růst,“ hlásí SCS v dokumentu se zmínkou o sesterském titulu z roku 2016, který těžké trucky představuje na amerických silnicích.

Největší díl úspěchu nicméně patří oslavenci Euro Truck Simulatoru 2. Dnes už sice herní distribuci vévodí digitální platformy jako Steam, když ale v říjnu roku 2012 vycházel ETS2, premiéru zažil v papírových krabicích a kamenných obchodech. To však nebylo překážkou k tomu, aby si dojel pro titul nejprodávanější hry v Německu, Velké Británii, Francii a Polsku. Tam všude se mimochodem ve hře můžete se svým vozem vydat.

„Tehdy jsme ani netušili, že by se hra mohla stát takovým fenoménem,“ vzpomínají vývojáři na firemním blogu v příspěvku věnovaném desátým narozeninám hry. Ta se na Steam podívala až pár měsíců po vydání začátkem roku 2013. „A to pro nás bylo ještě bláznivější. I tam totiž byla nejprodávanější hrou. Najednou se z malého simulátoru kamionů v okrajovém žánru stala v očích herní komunity i médií velká věc,“ dodávají SCS.

Jízda s přívěsem plným peněz tak ani po deseti letech nezpomaluje. „Těžko bychom si mohli přát víc. Ale přesto doufáme, že Euro Truck Simulator 2 má před sebou ještě alespoň jednu úspěšnou dekádu. Herních mechanismů a obsahu, které bychom do hry chtěli přidat, je stále dost,“ uzavírají vývojáři. Svými úspěchy tak přispívají k raketovému růstu domácího videoherního průmyslu, ze kterého těží i celé Česko.

Jen za rok 2020 tuzemské videohry utržily 5,3 miliardy korun, ke kterým SCS Software přispěl svými 766 miliony. Loni pak český herní průmysl vyrostl na rekordních 7,11 miliardy a dá se očekávat, že ani virtuální truckeři v růstu nepolevili. Pro stát to předloni znamenalo 357 milionů na dani z příjmů a 395 milionů v roce loňském. A jak uvedl spoluzakladatel studia Pavel Šebor, v SCS nadále mají záměr doma zůstat.

„Někdo možná vnímá jako konečný cíl podnikání nějaký exit, kde čekají ti největší žraloci typu Apple, Google či Microsoft, kteří, alespoň v rámci IT, všechno pohltí. To ale není náš případ,“ zmínil v dřívějším rozhovoru pro Hospodářské noviny Šebor. Ten firmu před pětadvaceti lety zakládal s bratrem Petrem a kolegou Martinem Českým, každý v ní drží třetinový podíl a už přes deset je studio nezávislé na vydavatelích a investorech.

Oproti tvůrcům série Arma z Bohemia Interactive, kteří loni odprodali podíl čínskému Tencentu, mobilním vývojářům z Madfinger Games, do nichž investovali taktéž čínští majitelé TikToku, případně Warhorse Studios, kteří s Kingdom Come: Deliverance zamířili pod severská křídla, anebo i nejúspěšnější hře pro virtuální realitu Beat Saber od studia Beat Games, jež už patří Facebooku, tak kamiony a náklaďáky z Euro Truck Simulatoru 2 od SCS Software stále jezdí čistě na české palivo.