Kanadské firmy mohou prodávat kokain. Premiér musel zdůraznit, že to není pro všechny

V kanadské provincii Britská Kolumbie podle statistik zemře v průměru šest lidí každý den na následky spojené s předávkováním drogami, což je bilance, která tamní úřady nenechává klidnými. Začaly proto dekriminalizací držení malého množství tvrdých drog. A teď umožnily dvěma firmám, aby kokain – nebo dokonce heroin – mohly legálně držet, vyrábět, prodávat a distribuovat. A kvůli nešťastnému vyjádření se začalo mluvit o tom, že se dostanou i na běžný trh.

Speciální licence, kterou kanadské ministerstvo zdravotnictví udělilo dvěma tamním, zdravotnicky zaměřeným firmám Sunshine Labs a Adastra Labs, měla jasné parametry. Stanovovala, že s tvrdými drogami mohou operovat pouze pro výzkum nebo úzce vymezené lékařské účely. V limitovaném množství tak mohou produkovat a prodávat jak zmíněný kokain a heroin, tak extázi, opium nebo halucinogeny psilocybin a psilocin vyskytující se v lysohlávkách.

Povolení navíc přišlo jen sotva měsíc po spuštění tříletého experimentálního projektu zaměřeného na dekriminalizaci držení malého množství tvrdých drog, který uvádí, že lidé, jež mají u sebe do 2,5 gramu kokainu, cracku, heroinu, fentanylu, metamfetaminu nebo morfinu, nebudou čelit trestnímu stíhání. Dokonce by jim látky neměly být na místě ani zabaveny. Nesmí je ovšem prodávat dál. To už je situace, za kterou by dealeři byli zadrženi a hnáni k odpovědnosti.

Celá situace se ovšem nevyvinula tak, jak si kanadské ministerstvo zdravotnictví při udělení této speciální licence představovalo. Mezi prvními se ozval premiér Britské Kolumbie David Eby, který dal jasně najevo, že povolení není „součástí jeho plánu na správu provincie“. Dále dodal, že nic z toho s ním nebylo dopředu konzultováno. Stojí si také za názorem, že to může v lidech vyvolat představu, že se drogy jednou skutečně zlegalizují.

Olej do ohně ostatně přilily i samotné firmy, které licenci obdržely. V tiskových zprávách totiž nedostatečně zdůraznily, že zmíněné látky nebudou (respektive nemohou) prodávat na běžném trhu, proto se na ně zpětně obrátilo ministerstvo zdravotnictví, aby podmínky uvedly na pravou, pochopitelnější míru. Překvapen z toho byl i kanadský premiér Justin Trudeau.

„Byl jsem stejně překvapen jako premiér Britské Kolumbie, když jsem viděl, že nějaká společnost mluví o prodeji kokainu na volném trhu nebo o jeho komercializaci,“ uvedl Trudeau ve vyjádření. Ačkoliv se v některých kruzích řeší, že by nebylo od věci dostat do ulic „kvalitní drogy“, aby se předcházelo velké míře úmrtí, Kanada standardní komercializaci těchto látek nemá v plánu.

Jak uvádí server Le Monde, Britská Kolumbie je druhou jurisdikcí v Severní Americe, která dekriminalizovala tvrdé drogy poté, co tak v listopadu roku 2020 učinil stát Oregon ve Spojených státech. Provincie je epicentrem krize, v níž od roku 2016, kdy vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví, došlo k více než deseti tisícům úmrtí na předávkování. To představuje přibližně šest lidí z pěti milionů obyvatel, kteří každý den zemřou na otravu toxickými drogami. To má překonávat i covidová úmrtí na počátku pandemie.