Kapitán Demo oslnil klipem pro Lidl. Teď s Přemkem Forejtem rozehrál burgery v kuchyni McDonald’s

V březnu tohoto roku oznámil McDonald’s spolupráci s kuchařskou celebritou Přemkem Forejtem, který v rámci kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o kvalitě surovin značky začal vystupovat v roli „kontrolora kvality“ produktů řetězce. Nyní se Forejt utrhnul ze řetězu a spolu s hudebníkem Jiřím Burianem alias Kapitánem Demo v hudebním singlu rozezněl suroviny fastfoodu.

V červenci se hudebník Jiří Burian v rámci svého alter ega Kapitán Demo pustil do vtipně laděné propagace prodejen Lidl. Od spolupráce s obchodním řetězcem, který je podle jeho slov svým způsobem záhada, si nyní odskočil k novému projektu, který je laděn podobným směrem jako song Hlas Lidlu.

V novém spotu McDonald’s vystupuje coby hlavní hvězda šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée Přemek Forejt, který se stal slavným především díky své roli porotce v několika ročnících kuchařské show MasterChef Česko.

Ve videoklipu s názvem Mc’n’Roll na sebe Forejt bere podobu rappera s masivními brýlemi a šperky, který v kožichu a kostýmu z housek rozehrává v jedné z poboček McDonald’s svou velkou show. Ta je bizarní, úsměvná, nutno však podotknout, že z hlediska audiovizuálního zpracování také velmi povedená.

Oné bizarnosti nahrává především fakt, že zde Forejt hraje na jednotlivé suroviny, ze kterých jsou v McDonald’s skládány cheeseburgery. K tomu přidejte kuchařovy taneční kreace a popěvek „Yum, Yum, Yum, je to fresh, mám to rád“ a máte počin, který ze své hlavy nedostanete ani násilím.

Ke svému „hraní“ Forejt používá technologii playtronica, která se skládá z vodivých materiálů a chytré textilie. Po připojení k jednotlivým surovinám dokáže zařízení měnit dotek na midi noty a z čehokoliv udělat midi ovladač. Stačí se tak jen dotýkat připojených předmětů kolem sebe a ozve se tón.

„Hudba a jídlo jsou moje dvě velké vášně a v životě by mě nenapadlo, že je můžu takhle propojit. Vyměnit kytaru za hamburger? To je prostě pecka. Prvně to šlo mimo moje chápání, pak mě to začalo strašně bavit. Doufám, že klip bude lidi bavit stejně jako mě, když jsme jej tvořili,“ říká Přemek Forejt.

Burian, který stojí za hity, jako je ADHD či Zlatíčka, k celé kampani složil text a vzal si na starosti i zapracování do beatů zvuky vycházející z rajčat, mletého masa či hamburgerových housek. Po stránce hudební režie na díle spolupracoval Petr Dvořák, produkční stránku obstaralo studio Yo’Mama.

Pro McDonald’s se jedná o již druhý hudební počin tohoto roku. Prvním se stal song Žeru naši planetu, který vznikl ve spolupráci s hudebníkem Pokáčem. Ten v něm mimo svého ukulele hraje také na environmentální notu. A právě úspěch klipu a písničky měl McDonald’s motivovat k vytvoření nového hudebního díla. Tentokrát v něm však fastfood podstatně více propaguje sám sebe.