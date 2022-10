Karel Komárek chce ovládnout britskou loterii o rok dřív, jedná o koupi stávajícího provozovatele

Druhý nejbohatší Čech se pravděpodobně stane prvním mužem britské loterie dřív, než se původně zdálo. Jeho firma Allwyn totiž vyjednává o tom, že by ještě letos koupila za zhruba tři miliardy korun britské operace společnosti Camelot. Tu Karel Komárek a spol. porazili ve výběrovém řízení na provozovatele prestižní a lukrativní Národní loterie, licenci však mají až od února 2024 a do té doby měl právě Camelot v provozování britské obdoby Sazky pokračovat.

O tom, že Allwyn Entertainment ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka jedná o koupi britské části společnosti Camelot informovaly firmy ve společném prohlášení. Server Sky News s odvoláním na své zdroje napsal, že dohoda by mohla být uzavřena v nadcházejících týdnech a hodnota transakce by měla činit 100 milionů liber (2,9 miliardy korun).

„Allwyn vede pokročilé rozhovory s Ontario Teachers‘ Pension Plan, jejichž výsledkem může být koupě britských operací Camelotu,“ uvedly společnosti v tiskové zprávě. Kanadský penzijní fond Ontario Teachers‘ Pension Plan je majitelem firmy Camelot, ta kromě Británie provozuje loterii také v americkém státě Illinois.

Británie v březnu označila firmu Allwyn za preferovaného uchazeče o provozování Národní loterie. Její provoz převezme od Camelotu, který licenci držel od založení loterie v roce 1994. Platnost licence je na deset let od února 2024. Definitivně pak Allwyn licenci dostal v září.

Zpravodajský server Sky News upozornil, že dohoda by způsobila, že Allwyn by ovládl společnost, kterou v únoru 2024 nahradí jako provozovatel Národní loterie. Otevřela by se tak cesta k odstranění poslední právní námitky k udělení licence, kterou Camelot podal vůči regulačnímu orgánu. Allwyn by také získal přístup k výdělkům Camelotu v Británii zhruba rok předtím, než Camelot ztratí licenci.

Desetiletá licence na provozování Národní loterie je největší zakázkou veřejného sektoru ve Velké Británii. Allwyn zvítězil mimo jiné díky příslibu, že na dobročinné účely vybere podstatně více než Camelot. Slíbil také vysoké investice do nových digitálních produktů. Britská Národní loterie patří k největším na světě. Od jejího vzniku v roce 1994 hráči dohromady získali více než 46 miliard liber.

Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Společnost se dříve jmenovala Sazka Entertainment. Komárek patří k nejbohatším českým byznysmenům. Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.

