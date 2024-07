Kariérní stránky jsou jako e-shop. Usnadněte kandidátům „nakupování“ jejich vysněné pozice

Uložit 0

Když už vydáte tisíce na marketing, abyste dostali lidi na své kariérní stránky, byla by škoda je v tu chvíli odradit. Jak říká šéf employer brandingu České spořitelny Michal Kosař, při testování kariérních stránek si všiml jedné věci: lidé se na nich chovají jako v e-shopu.

„V hlavě mají zhruba produkt, který chtějí koupit, tedy to, co by asi chtěli dělat, a začnou filtrovat podle oboru, lokality a podobně. A všechny tyto funkcionality musí fungovat správně,“ popisuje Kosař v novém díle podcastu EB Talks, ve kterém se podělil o čerstvé zkušenosti s testováním a vytvářením nových kariérních stránek pro Českou spořitelnu. Pokud kandidáti nenajdou přesně to, co hledají, měly by jim webové stránky nabídnout „podobný produkt“, tedy stejnou pozici ve vedlejším městě nebo alespoň podobnou pozici, ale v požadované lokalitě.

Jeden z dalších „aha momentů“ zažil Kosař, když mu jeden z testerů z oboru IT řekl, že ho sice zajímá video s jeho potenciálním nadřízeným, ale nemá čas sledovat každé video u všech inzerátů, které ho zaujaly. „Nechci říct, že videa na kariérní stránky nepatří, ale uvažoval bych o tom, jestli musí být fakt v detailu inzerátů, jestli ta videa nemají být možná raději v nějakém potvrzovacím e-mailu nebo v pozvánce na pohovor,“ vypočítává Kosař s tím, že ve chvíli, kdy kandidát obepisuje desítky inzerátů a spíše čeká, jestli se mu někdo vůbec ozve, nechce pálit čas na tom, že se bude dívat na zatím nerelevantní video.

Kolegové a kolegyně z IT nám řekli, že se dívají třeba na kvalitu kódu stránky. To nikoho v HR ani nenapadne.

„Velmi zajímavé bylo sledovat také to, jak diametrálně odlišně vyhledávají lidé z IT oborů nebo bankéři. Lidé z IT jdou vyloženě po klíčových slovech přes Ctrl+F. Pracují s tou stránkou úplně jinak, než bych předpokládal. Kolegové a kolegyně z IT nám řekli, že se dívají třeba na kvalitu kódu stránky. To nikoho v HR ani nenapadne – proč bych se koukal na nějakou kvalitu kódu? Ale oni se podívají, vidí základ a vysmějí se třeba tomu, že v popisku o sobě píšete, že jste moderní technologická firma,“ vysvětluje Kosař.

Největší věda tak podle něj tkví v tom, na jakou cílovou skupinu máme namířeno, a podle toho pak musíme věci designovat. Úplně stejný inzerát čtou trochu jinak už jen muži a ženy. O tom a dalších praktických poznatcích si můžete poslechnout více v novém díle podcastu EB Talks, který si můžete pustit už nyní na Spotify, YouTube a v Apple Podcasts. Co v něm ještě uslyšíte?