Kaskadér v podání Ryana Goslinga je ještě lepší než Ken z Barbie. Bláznivá akční romantika bude bavit i vás

Kaskadér je přesně ten film, u kterého tušíte, že by vás mohl bavit. A jen doufáte, že to tak bude i ve skutečnosti… Máme pro vás dobrou zprávu – je takový! Nečekejte nic hlubokého, místo toho se připravte na pořádnou jízdu a hlasitý smích v kině. Je to mix akčňáku, romantické komedie, hláškujícího Ryana Goslinga a velice roztomilé Emily Blunt. A taky nestárnoucích pecek od Kiss nebo AC/DC a jednoznačného holdu všem, co se kolem vytváření filmů točí.

Začal květen, měsíc lásky, a venku je sluníčko. Ideální kombinace. Jenže předtím, než s partnerem či partnerkou vyrazíte na náplavku a drink, byste měli zajít do kina na Kaskadéra. Parádně se pobavíte a třeba stejně jako jeho dva hlavní hrdinové Ryan Gosling a Emily Blunt skončíte u několika spicy margarit následovaných pár lehce pochybnějšími rozhodnutími. Nicméně zkouknout novinku, o které se mluví jako o jednom z nejpovedenějších snímků tohoto roku, rozhodně špatné rozhodnutí není.

Kaskadér je (mimo jiné) film o tom, že kaskadéři jsou fakt borci. Však také mají tuze náročnou práci, při níž schytají každou ránu za mnohem lépe placené hvězdy. Goslingův hrdina Colt Seavers se o tom přesvědčí na vlastní kůži, když mu nehoda rozbije nejen tělo, ale hlavně ego. Což zase rozbije jeho vztah s mladou kameramankou Jody v podání Emily Blunt, jež sní o tom, že se stane režisérkou.

Jasně, o pár měsíců později je filmový osud svede dohromady. Ale v přeslazeném romantickém objetí to hned neskončí, nebojte. Předtím totiž musí Colt najít hlavní hvězdu filmu, na kterém závisí Jodyina kariéra, což ho dostane do řady kuriózních a všelijak nebezpečných situací. Které ovšem coby správný kaskadér zvládá levou zadní.

Režisér David Leitch (můžete ho znát z Bullet Trainu) to trefil hned v několika rovinách. Kaskadér je zaprvé sranda. Ryan Gosling hází jednu hlášku za druhou, zvedá po povedené akci palec nahoru či upozorňuje psa na to, že by měl zpevnit střed těla. Zní to uhozeně, ale ve filmu, kde co pět minut duní rockové fláky jako I Was Made for Lovin‘ You od Kiss (ale Colt se rozbrečí u Taylor Swift) a který se nebere ani trochu vážně, to působí super přirozeně a dohromady jako velké osvěžení.

Velice dobře taky funguje pověstná chemie mezi Goslingem a jeho parťačkou Emily Blunt, které je on ochotný snést modré z nebe a vy taky. Se zájmem sledujete jejich praštěnou lovestory, tak trochu ji chcete mít taky, a zároveň se těšíte, jaký další joke na vás čeká v dalším záběru. Podle nás je Colt místy dokonce vtipnější než Ken z Barbie.

Vtipy ale nestojí jen na Goslingovi. Film baví pohledem do zákulisí natáčení (jsme přesvědčeni, že filmoví producenti a hollywoodské hvězdy se chovají přesně takhle!) i třeba Coltovým parťákem Danem v podání Winstona Dukea, který pomalu v každém dialogu vysype nějakou klasickou filmovou hlášku.

Popkulturních pomrknutí ale čekejte mnohem víc. Třeba když má hollywoodský hlupák hraný Aaronem Taylor-Johnsonem všude lepíky („Píše se Jason Momoa nebo Mamoa?“). A když je o něm řeč, máte Momou zafixovaného jako hřmotného bijce, který všechno utáhne na své svaly? Fiktivní filmový štáb taky!

Mimochodem – jak moc nevážně se film bere, pochopíte už z traileru. A až Kaskadéra zhlédnete, schválně si ho pusťte znova:

Kaskadér velmi volně navazuje na stejnojmenný seriál z osmdesátých let právě o kaskadérech a sám je poctou jejich nebezpečnému řemeslu. Ostatně David Leitch byl sám kdysi jako jeden pracoval. Ve filmu si s tím umí kolikrát hezky hrát – ať už jde o zmíněné poučení Coltova psa, nebo o nejrůznější fígle, které během pátrání po zmizelém kolegovi využije. Což se hodí, protože se ukáže, že se dostal do pořádně šlamastyky.

Ta je vlastně jednou z mála věcí, co Kaskadérovi vytknout. Především v trochu nataženém závěru se totiž věnuje své detektivní zápletce víc než komediální, romantické nebo kaskadérské lince. Hlavní děj sice občas připomíná jiný Goslingův film Správní chlapi, už z jeho distributorského popisuje je vám ale jasné, že je trochu moc šroubovaný. A opravdu – sám o sobě zdaleka nebaví tak moc jako zmiňovaná trojkombinace. Do té doby vám to ale vůbec nevadí, protože všechno okolo baví fakt hodně.

A abychom byli fér, tak to, jak se Ryan Gosling (který mimochodem už několikrát kaskadéra hrál) svlékne do půli těla, mrkne do kamery a pronese cosi sebeironického, taky není novinka. Kanadský herec začíná být na hraně toho, aby se nezaškatulkoval do polohy hezounka z rom-comů, na kterého mají všechny holky crush. Což mají, ale on umí přece i mnoho jiného. V Kaskadérovi to nicméně ještě pořád – a skvěle – funguje. Takže za nás, hezky po kaskadérsku, palec nahoru a jdeme znovu!