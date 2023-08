Kdo bude letos nejoblíbenějším startupem? Známe finalisty Startup Awards, hlasujte pro své favority

První kolo máme za sebou, projekty jsme seřadili na startovací čáru a hlasování spouštíme znovu. Které aplikace máte ve svém telefonu, bez které technologie nebo služby si nedokážete představit svůj den a která vám už významně ulehčila nebo dál usnadňuje život? Existuje velká pravděpodobnost, že alespoň jedna odpověď na tyto otázky zahrnuje některý z významných českých startupů. Ukažte jim, že si toho ceníte. Vyberte nejpopulárnější startup roku. Začněte hned – právě dneškem startuje možnost hlasovat pro svého favorita v ceně popularity naší soutěže Startup Awards, vybírat lze přitom už výhradně z dvaceti startupů, které se úspěšně prokousaly předchozí nominační fází. Koho zvolíte?

Soutěž o Nejpopulárnější startup je jednou ze čtyř kategorií akce Startup Awards pořádané CzechCrunchem a zároveň jedinou, o které rozhoduje veřejnost. O tom, kdo vystoupá na pomyslnou bednu, stane se pro tento rok nejpopulárnějším startupem Česka a během galavečera si převezme ocenění, rozhoduje počet zaslaných hlasů.

Už množství nominací, které sesbírala první fáze vybírající startupy, jež budou dál soutěžit, předčilo předchozí ročník. Z nich jsme vybrali dvacítku jmen. Těch, které jste zmiňovali nejčastěji. Nezáleží přitom na tom, jak dlouho na trhu fungují, jak vysoké investice dostali, kdo je podpořil, v kolika zemích se jim podařilo rozjet svůj byznys nebo kdo za nimi stojí. V nabídce jsou startupy z různorodých oborů i odlišných velikostí.

Loni se nejpopulárnějším startupem stal Placehunter nabízející tipy na zajímavé výlety, který ukázal, jak lze zaujmout své publikum a komunikací s ním nasbírat významné množství preferenčních hlasů. Kdo bude jeho nástupcem a v jakém oboru bude působit, o tom rozhodnete právě vy. Hlasovat můžete na odkazu níže.

Ve dvacítce letos nominovaných startupů mezi ty největší – tedy co do finančních ukazatelů – patří společnost Woltair, která domácnostem digitalizuje pořizování solárních panelů nebo tepelných čerpadel, či Manta, jež firmám pomáhá zacházet s daty. Uspěl i projekt Testuj.to, který značkám umožňuje dosáhnout cíleněji na zákazníky. Nebo Qerko, to návštěvníkům restaurací dovoluje zaplatit i bez čekání na obsluhu. Mezi startupy s nejvíce hlasy se objevily i ty, které cílí na dovolenkáře toužící po karavanu, na lidi, kteří chtějí ulevit psychickému napětí, ale i třeba na majitele domácích mazlíčků.

Postupně budeme jednotlivé projekty představovat na našem Instagramu. Už teď je všechny najdete na stránkách Startup Awards. Nyní je preference možné posílat výhradně pro těchto dvacet startupů, volbou rozhodnete o jejich výsledném pořadí. Hlasování končí 31. srpna, vítěze vyhlásíme na finálovém galavečeru 12. září v historických prostorách Gabriel Loci. Vedle Ceny popularity rozdají Startup Awards další tři ocenění, a to v rámci kategorií Investiční trefa roku, Mladý startup a Startupová osobnost.

Startup Awards jsou oceněním, jehož cílem je mimo jiné přitáhnout pozornost k mladým, rychle rostoucím firmám, ukázat, jak jejich nápady ovlivňují běžné životy v Česku i mimo něj, představit veřejně české talenty a upozornit na skutečnost, že startupové nápady jsou všude kolem nás.

Akci pořádá CzechCrunch za podpory generálního partnera společnosti Eset, hlavních partnerů, jimiž jsou Sedlakova Legal, Abra Software a Work Lounge, car partnera Hyundai a venue partnerů Gabriel Loci a Mo-Cha.

Poprvé je akce nejen výhradně na pozvání, ale část vstupenek uvolňujeme do prodeje. Zakoupit je můžete přímo na webu akce, v prodeji je jen limitovaný počet kusů.

CzechCrunch startupy sleduje dlouhodobě. Dnes je médiem s širokým zásahem i spektrem pokrývaných témat, se startupy ovšem kdysi začínal a mladé firmy už roky podporuje. Mezi naše aktivity v oboru patří pořádání řady akcí pro zakladatele i investory, vzdělávací projekt Startup Academy, oborový přehled startupů, které se vyplatí sledovat, i datový přehled o českém trhu mladých firem a investic do nich a dlouhodobé budování komunity v offline i online prostoru.