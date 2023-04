Kdyby Křetínský koupil od Babiše Mafru, 500 lidí by dostalo padáka, říká publicista Motejlek

V českých byznysových kruzích je tak trochu šedou eminencí. Zná ty nejvlivnější podnikatele, získává z jejich blízkosti i exkluzivní informace, ale odlišuje ho to, že se je následně nebojí zveřejňovat jen pro relativně malou, ale o to důležitější skupinu čtenářů. A také třeba investuje do vína. Miroslav Motejlek ve své výřečnosti pokračuje i přesto, že mu jeho aktivity někdy přinášejí problémy.

Důkazem je i nový rozhovor, který poskytl Investičnímu podcastu Vojty Žižky, jenž si můžete přehrát níže. Ekonomický publicista a podnikatel začal svou novinářskou dráhu v roce 1997 – nejdříve v Lidových novinách, v časopisu Týden a později v Českém Rozhlase. V podstatě jako průkopník placeného zpravodajství pak založil v roce 2009 server motejlek.com, později přeformovaný na motejlekskocdopole.com ve spolupráci s Petrem Skočdopolem.

Pod kůži se tak českému byznysu dostává pomalu a trpělivě už 25 let, což mu umožnilo si vybudovat silnou síť kontaktů a respekt. Prý by si těžko vzpomněl na někoho, kdo by znal tolik bohatých lidí jako on. Zároveň tím získal vhled do široké palety ekonomických témat. V současné době pečlivě sleduje například vývoj na českém mediálním trhu.

České mediální domy jsou totiž často v problémech kvůli upadajícímu zájmu o inzerci ze strany firem. Ani v době konjunktury na tom ovšem ekonomicky nebyla velká vydavatelství nejlépe. „Není to profitabilní byznys a vlastnit ho mohou v Česku jen lidé, co si mohou dovolit ho dotovat z jiných částí podnikání. Kvůli tomu nenajdete mezi vlastníky velkých mediálních domů nikoho, pro koho by média byla hlavní část podnikání,“ vysvětluje Motejlek důvod, proč za většinou českých médií stojí oligarchové.

I přes ztrátovost jde ovšem o hodnotné podniky, a tak když se pro některý hledá kupec, zpravidla prodává jeden miliardář jinému miliardáři. To je i případ obchodu, o němž se v mediálních kuloárech mluví už posledních několik měsíců. A sice případného prodeje mediálního domu Mafra, který vlastní bývalý premiér a neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš.

„Ten odchod byl skutečně v jednání a kupci byli možní ti, o kterých jsme u nás psali. Michal Strnad, Pavel Tykač nebo Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem,“ odhaluje Motejlek. Jen poslední zmiňovaní už jeden český mediální dům vlastní, konkrétně Czech News Center, pod nějž patří například deníky Blesk, Aha!, Sport nebo E15. „Kdyby Mafru koupili oni, tak to by byla skutečně zajímavá situace, protože by došlo k brutálnímu propouštění. Spojení by dávalo smysl, takže odhaduju, že by pět set lidí dostalo padáka,“ analyzuje. Jestli Babiš nakonec své vydavatelství skutečně prodá, to Motejlek neví.

Křetínský s Tkáčem by podle něj mohli těžit zejména z populárního serveru idnes.cz, protože jejich CNC není v onlinu tak silné. Babiš dle jeho mínění Mafru nepotřebuje, protože tuší, že politicky už mu vlivné deníky nepřinesou žádné body. „Myslím si, že ho akorát štve, že teď musí každý rok volat těm šéfům velkých firem, aby u něj inzerovali a předpláceli – a oni to nechtějí,“ spekuluje Motejlek.

Velká vydavatelství jsou navíc v současné době v nezáviděníhodné situaci, kdy se mnohá potýkají s úpadkem příjmů z inzerce a zároveň – nedobrovolně – slábnou personálně. Na vlastní nohy se totiž stavějí tvůrci, kteří sice z velkých mediálních domů vzešli, ale mají již dostatečnou přízeň předplatitelů sami o sobě.

Foto: Investiční podcast Miroslav Motejlek zkoumá český byznys už 25 let

Příkladem mohou být Petros Michopulos a Bohumil Pečinka z podcastu Kecy a politika nebo Čestmír Strakatý, který bleskově na platformě Herohero získal tisíce předplatitelů. „Lidé, jako jsou pan Strakatý, jsou pro mediální domy noční můrou, protože si třeba vyzobou ty nejlepší hosty do svých projektů a pro obsah v mediálním domě zůstanou ti druhořadí. Zase si ale myslím, že takových lidí nebude tolik,“ tvrdí třiapadesátiletý publicista.

Vlivní čeští podnikatelé byli ovšem v poslední době vidět ještě na jiné frontě, která měla celospolečenský přesah, a to sice v prezidentské volbě, když podporovali některé z kandidátů. O současném prezidentovi ekonomický novinář tvrdí, že je čím dál tím víc produktem marketingu, u něhož ještě nastane celospolečenské mrzení. „Vidím, že v jeho zákulisí jsou lidé, kteří mají významný vliv, a že ti kluci okolo Jana Barty tam sehráli užitečné idioty,“ nebere si servítky Motejlek. Odkazuje tak na situaci, kdy Barta s kolegou Dušanem Šenkyplem finančně podpořili kampaň Petra Pavla.

Motejlek se dříve vyjádřil kladně na adresu Danuše Nerudové, ale podle jeho mínění zásadně nezvládla situaci s univerzitními tituly. Zároveň naznačil nejistotu ohledně financování její kampaně. „Někdy je někdo sponzor a nemusí to být vždycky sponzor a pak jsou i další cesty, jak může podpora doběhnout ke kandidátovi mimo transparentní účet. Teď neříkám, že se konkrétně něčeho dopustila, ale… něco se mi honí hlavou. Nějak se tomu budeme výhledově věnovat,“ naznačuje.