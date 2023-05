Kdybych prohrál, končím s hudbou, řekl Ed Sheeran. Vítězství u soudu slaví právě vydaným albem

Včerejšek a dnešek jsou pro jednoho z nejslavnějších písničkářů současnosti velice výjimečnými dny. Zatímco ve čtvrtek se ještě Ed Sheeran strachoval o to, jestli vyhraje soud, kam byl poslán za údajné porušení autorských práv, dnes ho čekala o něco radostnější zpráva – vydání nové, očekávané desky. A zdá se, že obě situace nakonec vyšly dobře. Kdyby totiž ta první nedopadla v jeho prospěch, fanoušci by od něj už nic nového neslyšeli. „S kariérou bych skončil,“ hlásal několikrát.

Načasování to bylo věru trefné, skoro až plánované. Autor hudebních megahitů Thinking Out Loud, Shape of You nebo Perfect byl v uplynulých dvou týdnech častým účastníkem soudu, kde se projednávalo údajné porušení autorských práv v případě první zmíněné skladby. Podle obžaloby měl totiž Ed Sheeran během tvorby Thinking Out Loud okopírovat píseň Let’s Get It On, kterou v roce 1973 nahrál americký soulový zpěvák Marvin Gaye.

Rodina spoluautora této padesát let staré skladby, kterým byl Ed Townsend, jednoho z nejpopulárnějších zpěváků dnešní doby a držitele čtyř cen Grammy obvinila z toho, že použil podobný vzorec akordů, jenž označila za „srdce skladby“. Úmyslně měly být použity tempo a instrumentace – a chtěla vysoudit finanční náhradu. S tím ale Ed Sheeran vysloveně nesouhlasil a prostřednictvím své právničky si stál za tím, že to, co použil, jsou „základní kameny hudby“.

Spor se navíc táhl již od roku 2017, kvůli pandemii koronaviru ale byl několikrát odročen. Na zajímavosti navíc přidávala četná tvrzení Eda Sheerana o tom, že pokud soud prohraje, ukončí svou perfektně rozjetou hudební kariéru. „Pokud se to opravdu stane, končím,“ zmínil podle serveru BBC mimo jiné během soudního stání v New Yorku. A aby potvrdil, že skladby jsou odlišné, dokonce tu svou během slyšení párkrát zahrál na kytaru.

Soud nakonec rozhodl v jeho prospěch a nedal ani na námitky zástupkyně Townsendových dědiců o tom, že „z jejich strany není nárokováno vlastnictví těchto základních hudebních prvků, ale způsob, jakým byly tyto prvky jedinečně zkombinovány“. Nejen Ed Sheeran, ale i fanoušci si tak mohli oddychnout. Pro anglického písničkáře jde navíc o druhý podobný vyhraný soud – před šesti lety se soudil ohledně nesmírně populární skladby Shape of You.

Něco ale přece jen končí, byť v trochu jiném smyslu. Ed Sheeran už totiž delší dobu chystal novou studiovou desku, v pořadí svou pátou, která by uzavřela jeho velkou kariérní etapu v podobě vydávání alb s označením matematických znamének. Dosud měl na kontě čtyři, dnes, podle očekávání, přidal pátý zářez a představil projekt Subtract (česky Minus) alias – . „Úplně jednoduše jeho nejlepší album,“ napsal v recenzi deník The Guardian.

Ed Sheeran před samotným vydáním otevřeně říkal, že se novinka bude týkat jeho nejsložitějších momentů v životě. Velký prostor tak na nové desce, která na malou chvíli způsobila i výpadek Spotify, dostává únor loňského roku, dost možná jeho nejkritičtější měsíc, během kterého bojoval s úzkostmi a depresemi způsobenými jak smrtí nejlepšího kamaráda, tak děsivou situací, kdy byl jeho ženě – po porodu druhé dcery – diagnostikován nevyléčitelný nádor.

Subtract čítá čtrnáct skladeb plus čtyři bonusové písničky. A minimálně dílo s názvem Boat, které vyšlo už před dvěma týdny (a na YouTube do dnešního dne nasbíralo téměř pět milionů zhlédnutí), se znovu dostává na přední příčky hitparád streamovacích služeb. Snad ke všem skladbám má navíc Ed Sheeran chystat videoklipy, což potvrzují i dnešní nastavené premiéry vydání na YouTube.

Ed Sheeran začal své první písničky nahrávat už v roce 2004, když mu bylo třináct, pořádně se o něm ale začalo mluvit až o sedm let později s vydáním debutového singlu The A Team, který má do dnešního dne přes 350 milionů zhlédnutí na YouTube a dostal se k takovým ikonám, jako je třeba Elton John. Nahrál i neméně slavný hit Lego House, pak obě tyto skladby zahrnul do svého prvního studiového alba +, tedy Plus.

Hrál koncerty, vystupoval na různých akcích, postupně plnil playlisty streamovacích služeb – a také se dostával do prestižních hudebních žebříčků. V roce 2014, tři roky po debutové desce, vydal další projekt s označením × alias Multiply (v češtině Krát), aby v roce 2017 přispěchal s třetím zářezem do své diskografie. Tehdy svou takzvanou matematickou řadu alb rozšířil o desku ÷, respektive Divide, v češtině Děleno.

Právě tato nahrávka vystřelila anglického zpěváka do výšin. Největší hity Shape of You a Castle on the Hill si naprosto podmanily britské hudební žebříčky a silně rezonovaly také ve Spojených státech – Ed Sheeran se tehdy stal prvním umělcem, který měl v jednom týdnu dvě skladby v první desítce žebříčku Billboard Hot 100. Před dvěma lety vydal = alias Equals, tedy Rovná se – a opět dominoval globální popové scéně.