Když Dospiva mluví o Masaryčce, Kotvalová o luxusu a Čupr o investování. Je tu konference Money Maker

Uložit 0

Stavba nové Masaryčky podle návrhu slavné architektky Zahy Hadid je nejvýraznější novou budovou v Praze minimálně poslední dekády. A právě o ní bude už v úterý 21. listopadu hovořit na konferenci Money Maker spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva. Nebude ale jediným hvězdným řečníkem, kromě něj do Cubexu na pražské Pankráci zavítá také Ivana Tykač, Tomáš Čupr, Zdeněk Cendra nebo Tamara Kotvalová.

Postavit Masaryčku trvalo Pentě včetně získání všech potřebných povolení přes dvanáct let. Jde o součást rozsáhlého Dospivova plánu na přestavbu celé této části širšího pražského centra. Se svými kolegy chtějí výhledově propojit střed města s Florencí a Karlínem, ostatně nedávno kvůli tomu koupili jednak pozemky od Českých drah, jednak nedaleké autobusové nádraží.

Marek Dospiva, který má v česko-slovenské skupině Penta developerské projekty na starosti, se nijak netají tím, že Masaryčka je dosavadním vrcholem jejich snah v tomto oboru. Ale zároveň to ani náhodou není konečná. Co dalšího v Praze chystá? Nelákají ho i jiná města či země? A co finance? Na to všechno odpoví během debaty na byznysové konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá v úterý 21. listopadu v prostoru Cubex.

Zástupců byznysové extraligy ale bude na Money Makeru mnohem víc. Například podnikatelka Ivana Tykač pohovoří o svých charitativních aktivitách a o tom, jak by česká ekonomika měla víc zapojovat ženy. Manželé Ivana a Tomáš Janečkovi zase popíší, proč a jak vybudovali skupinu Duhovka Group, pod kterou patří žádané pražské montessori školy a školky.

Asi nejznámější český startupista a zakladatel dolarového jednorožce, on-line supermarketu Rohlík, Tomáš Čupr v rámci Money Makeru vysvětlí, jak přemýšlí o investování. Ostatně nedávno oznámil vznik vlastního fondu TCF Capital, jehož hlavním aktivem je právě podíl v Rohlíku.

Tamara Kotvalová, majitelka společnosti Carollinum, která prodává luxusní hodinky, zase návštěvníkům přiblíží, jak coby jedna z průkopnic kapitalismu v Česku vnímá zdejší podnikatelské prostředí, jak svoji firmu chystá na předání dětem a profesionálním manažerům nebo do čeho sama investuje.

Součástí konference Money Maker bude také několik odborných seminářů, na nichž se v komornějším prostředí bude řešit investování do akcií s Michalem Semotanem z J&T a také s experty XTB. Na nemovitosti se zase podíváme s Milanem Kratinou z Accolade a s odborníkem z UlovDomov.cz. Na akci, která poběží celé úterý, je k dispozici ještě posledních pár lístků.