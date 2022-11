Když jsi nejchytřejší v místnosti, jsi ve špatné místnosti, radí Michal Ďuriník, ekonom vařící čaj

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sídlíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili Michalu Ďuriníkovi, držiteli doktorátu z ekonomie, který se rozhodl vytvořit kombuchový nápoj Loklok a z Brna ho dostat, kam to jen jde. Proč má v batohu vždy nějaký Loklok? Jakých bot se nechce vzdát, i když se s nimi odváží tak maximálně vynášet odpadky? A proč musel vylít pár tisíc litrů kombuchy?

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Snažím se být v posteli do jedenácti večer. Tělo mě samo budí před sedmou, takže když tu jedenáctou nestihnu, potřebuji během dne standardizovaného šlofíka, tedy 25 minut, maska na oči a Binaural Beats do sluchátek.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Hned po probuzení na telefon nesahám. Trvá mi tak půl hodiny, než se proberu, udělám si kafe a protáhnu se. Pak je to buď meditační timer, když mám ráno čas na praxi, nebo Slack, WhatsApp, telefon, když nemám čas na nic, protože něco hoří.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

V počítači g-mailový desktop klient Kiwi. Co jsem se naučil Inbox 0, mám v životě o pět procent míň stresu. A Spotify nebo Bandcamp. Můj externí mozek žije v Roam Research, což je personal knowledge management aplikace, která je pro mě prostorem k přemýšlení, deníkem, úkolníčkem a záznamníkem všeho, co si nemusím pamatovat ve svém biologickém mozku. V telefonu mají nejvíc nalítáno Podcast Addict a kalendář.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

MacBook Air. Je lehký, má dobrou klávesnici a baterka vydrží celý den, takže nemusím na setkání tahat nabíječku. U stolu si pak napojím druhý monitor na výšku. Z mobilu většinou jen volám – na pořádnou práci s tou pidi klávesničkou mám moc velké ruce.

Foto: Loklok Spoluzakladatel Lokloku Michal Ďuriník

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Džíny a triko bez obrázku. Stále ještě hledám pořádné triko, které bude tak dobré, že bych si jich koupil dvacet a měl dva roky pokoj od nakupování.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Nedokážu vyhodit oranžové trailovky, ve kterých jsem měsíc kráčel cestu SNP. Podle toho ale i vypadají, takže v nich už jen vynáším koš. Jinak chodím v barefootech a v kožených rámovkách.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

Pět věcí mám v batohu málokdy, ale bývají tam libovolné tři z těchto: noťas, zápisník, jeden či dva Lokloky někomu pro radost, sluchátka a kniha.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

„A které ze svých dětí máte nejradši?“ Na toto nechci odpovídat! Jsem knihomol, kupuji rychleji, než čtu. A většinou mám rozečtených tak deset knih současně. Zrovna teď třeba krásná The Visual Display of Quantitative Information o historii grafů, Seeing That Frees o meditaci vhledu, nebo Cesta Psychonauta od Stanislava Grofa. Zhruba každou pátou knihu si přečtu česky nebo slovensky, je to příjemná změna.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Opakovaně se nedívám skoro na nic. Posledně mě ale, příběhem i vizuálem, nadchl seriál Severance, který objevuje hodně bizarní, chirurgickou cestu k hledání work-life balance.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Miluju jazz, co má koule, třeba GoGo Penguin, Tigrana Hamasyana, Esbjörn Svensson Trio, Hiromi. A když potřebuju zrychlit na kole, tak Gleb.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Podcasty poslouchám často – na kole, v autě, s vysavačem v ruce. Kde si ani nevybírám epizody, ale beru to jednu po druhé, je třeba Weird Studies nebo 99% Invisible. Kde občas přeskakuji, jsou podcasty Tima Ferrisse, Lexe Fridmana, Petera Attii, Rhondy Patrick, Esther Perell a pár dalších.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Můj obývák je hodně low-tech. A tak se mi to líbí. Knihy, gramofon a vlastnoručně postavené repro ze závěsných panelů – víkendový projekt za pár stovek, který mi dělá radost každý den.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Corolla Hybrid, ale mnohem častěji jezdím na kole. Na zdi doma mi visí červená silnička na dopravu po Brně (nemá blatníky) a stará favoritka na dopravu po Brně, když je mokro (má blatníky).

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Baví mě nová jídla, zvláštní chutě a nečekané kombinace – takže chodím skoro stále někam jinam. Brno se poslední dobou vytáhlo tak, že můžu naslepo zabodnout špendlík do mapy a skoro jistě tam bude skvělé jídlo.

Jak sis vydělal první peníze?

V trafice u školy šel koupit balíček známek z celého světa, sto známek za deset korun. O přestávce si pak u mě spolužáci kupovali známky po koruně kus. Dobrá marže, ale moc to neškálovalo a trh se rychle nasytil.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Tak to bude Loklok. Když jsem v Sydney dokončil doktorát z ekonomie, netušil jsem, že rok na to budu šlechtit kombuchovou kulturu, lepit etikety a ochutnávat padesát různých čajů denně.

Investuješ?

Hlavně do Lokloku svým časem a do sebe meditací. Krypto si spíš ochutnávám, zajímá mě to z pohledu technologie. A věřím na hodnotu vlastní zkušenosti. Někde snad mám i dvoudolarové NFT Hugleikura Dagssona, kdyby se třeba někdy stal slavným.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Když jsi nejchytřejší v místnosti, jsi ve špatné místnosti.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

V Lokloku to bylo vylití pár tisíc litrů kombuchy, protože nesplnila naše kritéria kvality. Vlastně na to stále ještě nevzpomínám s úsměvem, ale byl to ten kopanec, který nás přinutil vzít to všechno z jiného konce, rok inovovat receptury a procesy a vyvinout to, čemu teď pracovně říkáme Kombucha 2.0.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Každý, kdo nesedí doma na zadku a dělá něco, čím prospívá ostatním. I když se mu třeba zrovna nechce.