Když rock pomáhá. Pink Floyd na podporu Ukrajiny vybrali přes 12 milionů korun

Legendární britská rocková kapela Pink Floyd se už v minulosti skrze své skladby vyjadřovala k politickým a jiným společenským věcem, i proto se v dubnu letošního roku neštítila vyjádřit k jednomu z nejprobíranějších témat dneška, a sice válce na Ukrajině. Po osmadvaceti letech studiové odmlky vydala zcela novou písničku a slíbila, že veškerý výdělek pošle na podporu Ukrajinců. A to se teď děje.

Pink Floyd oznámili, že jejich nová skladba Hey Hey Rise Up, na které spolupracovali s ukrajinským hudebníkem Andrijem Chlyvňukem, vygenerovala skrze poslechy na streamovacích službách a prodeje obecně přibližně 540 tisíc dolarů, tedy přes 12 milionů korun. Frontman kapely David Gilmour a bubeník Nick Mason pak částku navýšili o dalších 60 tisíc dolarů. Dohromady tak jde o 600 tisíc dolarů, asi 13,7 milionu korun.

Peníze mají putovat tamním charitativním organizacím, které zajišťují zdravotní pomoc vojákům a civilistům, zlepšují zásobování, pomáhají s rekonstrukcí domů a škol, poskytují stravu a podporují lepší koordinaci uprchlíků při jejich příjezdu do sousedního Polska. Spolu s tím Pink Floyd vyzvali, aby lidé nadále přispívali i sami, jelikož je to v boji proti ruským okupačním vojskům stále potřeba.

Vedle pomoci Ukrajině je nová písnička zajímavá i svým příběhem – jde totiž o první novou skladbu kapely po osmadvaceti letech. Svou poslední novou studiovou desku The Division Bell vydali už v roce 1994 a byť mnozí mohou namítat, že po opětovném spojení členů skupiny vznikla The Endless River v roce 2014, šlo vesměs jen o jakousi recyklaci zbytků dřívější práce ve studiu. Dílo Hey Hey Rise Up je úplně nové.

Zajímavé je i jméno, které na skladbě, jež má na YouTube do dnešního dne okolo jedenácti milionů zhlédnutí, hostuje. Chlyvňuk je frontman multižánrové skupiny Boombox, který se koncem února se se svými kolegy chystal vydat na severoamerické turné. Když ale ruská vojska vstoupila na půdu jeho domoviny, on i ostatní členové kapely narukovali do ukrajinské územní obrany.

O několik dní později Chlyvňuk na sociálních sítích sdílel video, kde se zbraní v ruce ve vyprázdněných ulicích Kyjeva zpívá ukrajinskou protestní píseň Červená kalina z první světové války. A také se také stala základem nové skladby od Pink Floyd.