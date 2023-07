V říjnu roku 2017 média zaplavil obří skandál – desítky žen obvinily Harveyho Weinsteina, jednoho z nejvlivnějších lidí v Hollywoodu, z různých forem sexuálního napadení. Vzápětí vzniklo hnutí MeToo a spustila se lavina obvinění vůči mužům v mocenských pozicích z mnoha různých odvětví. Mezi ty nejznámější patřil i Kevin Spacey, jehož osočila celá řada údajných obětí. Teď byl Spacey u soudu ve Spojeném království zproštěn viny ve čtyřech případech sexuálního napadení.

Herce známého z filmů jako Americká krása, Obvyklí podezřelí či ze seriálu Domek z karet loni v květnu obžalovala anglická prokuratura z trestných činů, kterých se měl v zemi dopustit mezi lety 2005 a 2013. Formální žaloba měla být možná jen v případě, že by se Spacey dobrovolně nebo na základě extradice objevil ve Spojeném království. Ten rychle reagoval slibem, že se tam vydá, jakmile to bude možné, a v červnu tak skutečně učinil. Všechna obvinění obratem odmítl a trval na své nevině.

Hlavní část soudního líčení s porotou začala letos na konci června. Spacey čelil celkem dvanácti bodům obžaloby od čtyř mužů. Jednoho z nich měl herec počátkem nultých let opakovaně chytat za rozkrok, jednou při řízení auta prý dokonce tak silně, že málem sjeli ze silnice. Obžalovaný reagoval tvrzením, že byl s daným člověkem v konsensuálním vztahu a nikdy jeho hranice nepřekročil.

Velice podobná obvinění zahrnující sahání na intimní místa a sexuálně agresivní poznámky vůči herci vznesli také dva další muži. Spacey ve všech případech jakýkoliv trestný čin popřel a připustil nanejvýš nevhodné chování v opilosti, ze které se omluvil. Nejzásadnější bod obžaloby, který s sebou nesl potenciálně doživotní trest, popisoval událost v roce 2008.

Muž, jehož jméno nebylo povoleno zveřejnit, měl jednoho večera skončit ve Spaceyho londýnském bytě a usnout tam. Když se probudil, prý hollywoodskou hvězdu přistihl, jak na něm, pochopitelně bez souhlasu, provádí orální sex. Spacey připustil, že mezi nimi intimní styk proběhl, měl být ale zcela konsensuální. Svoje tvrzení podložil záznamy telefonátů, které byly v rozporu s tvrzeními žalujícího. Právě to nejspíš posloužilo jako stěžejní část obhajoby.

Po závěrečných řečích obou stran se porota radila celkem dvanáct hodin v průběhu dvou a půl dne. Už v průběhu líčení byly tři body obžaloby opuštěny kvůli právním technikáliím a včera byl herec shledán nevinným ve všech ostatních bodech.

Ve vyjádření tisku po skončení soudu Spacey řekl: „Mnozí z vás si nejspíš mohou představit, že to, co se dnes událo, teprve musím zpracovat. Chci ale říci, že jsem porotě nesmírně vděčný za to, že si našla čas a pečlivě prošla všechny důkazy a všechna fakta předtím, než dospěla k rozhodnutí. A vůči dnešnímu výsledku cítím pokoru.“ Poděkoval také personálu soudní síně a svému právnímu týmu.

Kevin Spacey spoke to press after being cleared of all sexual assault charges in the U.K. „I am enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reached the decision.“ https://t.co/zmP0695pDp pic.twitter.com/LBRPvhilFP

