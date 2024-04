Kingdom Come 2 je tady. Pusťte si záběry z pokračování hitu od Warhorse, vyjde už letos a s dabingem

Uložit 1

Příběh jedné z nejúspěšnějších českých her pokračuje. Studio Warhorse představilo Kingdom Come: Deliverance 2, druhý díl svého videoherního hitu zasazeného do českých zemí a dějin. Oficiální odhalení novinky, o níž se dlouho a silně spekulovalo, doprovází první video a obrázky ze hry. A také oznámení, že Kingdom Come 2 vyjde ještě v závěru letošního roku. Navíc distributor hry uvedl, že by titul měl mít i český dabing.

Opět se vžijete do role mladíka Jindřicha. Opět se vydáte do českého středověku. A opět to bude výrazně realistická simulace dobového života i boje od domácích vývojářů z Warhorse Studios. Kingdom Come: Deliverance 2 se objeví na PC, Xboxu i PlayStationu. Český obchod Xzone už oznámil, že v prodeji budou i krabicové verze na obě konzole za 1 799 korun.

Už první díl byl svým důrazem na autentické zpracování domácích dějin výjimečným počinem. A jak se můžete přesvědčit v právě zveřejněné videoukázce, pokračování vypadá ještě velkolepěji. Hra z roku 2018 vás vzala do Posázaví, kde jste navštívili několik hradů, vesnic nebo tamější klášter. Kingdom Come 2 se přesune do nových luhů a hájů… a také do města.

„Je to skoro přesně šest let, co vyšlo Kingdom Come: Deliverance. Takže teď nastala ideální příležitost ukázat vám, na čem jsme celých těch šest let pracovali. Je to Kingdom Come: Deliverance 2. A kde jinde vám hru představit než zde, v této kouzelné katedrále v královské Kutné Hoře, kde se většina naší hry odehrává,“ popisuje Daniel Vávra, hlavní designér hry a spoluzakladatel Warhorse Studios.

Záběry s tvůrci a herci – vedle Vávry a jeho vývojářských kolegů videem provázejí Tom McKay a Luke Dale, představitelé Jindřicha a jeho šlechtického kumpána pana Ptáčka – natočené právě v kutnohorském chrámu svaté Barbory nicméně rychle střídají scény ze hry samotné. Ty prozradí například to, že Kingdom Come: Deliverance 2 bude rozdělené na dvě mapy.

Kromě bohatého hornického města a jeho okolí se hlavní hrdina v přímém pokračování své cesty za pomstou vydá také do nádherné přírody Českého ráje, kde navštíví hradní dominantu Trosky. Potvrzují se tím prakticky všechny dřívější střípky, náznaky a úniky informací o pokračování Kingdom Come.

„Naše nová hra má mnohem větší měřítko. Pokud jde o velikost světa, teď je dvakrát větší. V původní hře jsme měli zhruba tři hodiny animací. Teď mají přes pět hodin. Příběh je delší a mnohem velkolepější. Dříve vyprávěl o problémech nižší šlechty s partou lapků na vesnici. Teď vypráví o problémech králů,“ popisuje Vávra. „A Kutná Hora je opravdu velké město. Možná jsme to až přehnali, jak je velké,“ přidává se smíchem.

Herní záběry dále ukazují nespočet novinek v Kingdom Come: Deliverance 2. Na první pohled zaujme vylepšená grafická stránka hry, jež běží na technologii CryEngine. Milovníci historie zase zbystří při pohledu na kuše, které v prvním díle chyběly, a hlavně při ukázce raných palných zbraní. Jinak se KCD2 bude opět pyšnit autentickým, neobvyklým a náročným soubojovým systémem, jenž odměňuje nejen rychlé reflexy, ale také chytrost a naučení se různých fint a výpadů.

„Vytváříme teď něco, co to mělo být už na začátku. Ale nemohli jsme to zrealizovat, protože jsme neměli dost prostředků, zkušeností a tak dále. Dokázali jsme, že koncept naší hry funguje, a teď ho konečně můžeme posunout na úroveň, na kterou jsme vždycky chtěli,“ popisuje Vávra vývoj mezi oběma díly. „Dvojka samozřejmě stojí na základech jedničky. Vzali jsme to, co fungovalo, a vylepšili to, co fungovalo méně,“ dodává pro CzechCrunch PR manažer studia Tobias Stolz-Zwilling.

S rozšířením herního obsahu logicky přišlo i navýšení kapacit firmy. A také rozpočtu hry, jejíž první díl stál několik set milionů korun. „Všechno se zvětšilo. Jak se říká, s jídlem roste chuť, takže i rozpočet se samozřejmě zvýšil. Minimálně v tom ohledu, že místo stovky lidí, kteří dělali na prvním Kingdom Come, je nás teď 250,“ přibližuje Stolz-Zwilling. I díky tomu Warhorse patří do žebříčku top 10 českých herních studií.

Víc než rozpočet ale domácí fanoušky zajímá otázka ohledně českého dabingu. Český distributor Playman ve své tiskové zprávě uvedl, že hra bude „nejen v českém rozhraní, ale i s českým dabingem“. Sám Stolz-Zwilling ale nebyl pro CzechCrunch tak sdílný: „O jazycích ještě nemluvíme.“ Pvní díl na hráče původně nemluvil mateřštinou, ale začátkem loňského roku se Kingdom Come: Deliverance česky přece jen rozhovořilo. A to s pomocí fanoušků, které finančně podpořil i Daniel Vávra a kteří do svého dabingu zapojili také profesionální herce.

I takto nadšená komunita přispívá k pozici Kingdom Come: Deliverance coby jedné z nejznámějších a nejúspěšnějších českých videoher. Pevné zázemí firmě vedené Martinem Frývaldským pro tvorbu druhého dílu nicméně dalo především úctyhodných šest milionů prodaných kopií Kingdom Come i odkoupení velkým videoherním vydavatelstvím Plaion ze skupiny Embracer. Už za několik měsíců se ukáže, jestli se pokračování příběhu vesnického kovářského synka dočká ještě královštější odměny.