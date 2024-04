Warhorse Studios oznamují novou hru. Bude to pokračování Kingdom Come odehrávající se v Kutné Hoře?

Uložit 0

Šest let po vydání Kingdom Come: Deliverance oznamují čeští videoherní vývojáři z Warhorse Studios svou další hru. Bude to pokračování jejich středověkého hitu odehrávajícího se v českých zemích? To pražská firma nepotvrzuje, dosavadní zprávy to ale silně naznačují. Třeba i nedávné natáčení Warhorse v Kutné Hoře.

„Odhalení nové hry. Čtvrtek 18. dubna, 20.00,“ hlásá příspěvek Warhorse Studios na sociálních sítích. Žádné jméno neprozrazuje, žádnou další indicii nepřidává. Přesto se jich za poslední měsíce a roky nastřádalo dost na to, aby fanoušci neočekávali nic jiného než druhý díl Kingdom Come, realistické středověké hry zasazené do Posázaví krátce před husitskými válkami.

Naposledy tyto naděje oživila aktivita Warhorse Studios v Kutné Hoře, na niž příběh hry několikrát odkazuje. Jak upozornil Kutnohorský deník, vývojáři letos v lednu natáčeli v centru města. Ve veřejně dostupném registru lze nalézt smlouvu města s produkční společností, jež zmiňuje projekt KDC 2. Že Warhorse Studios pracují na nové hře, nicméně není spekulací.

Vývoj „nové, zatím nijak nepojmenované“ videohry potvrzují i taktéž veřejně dostupné dokumenty studia vedeného Martinem Frývaldským. Zatím poslední výroční zpráva například zmiňuje, že: „Od července 2019 do března 2022 souvisejí všechny náklady s vývojem a tvorbou nové hry. Ostatní činnosti […] byly zcela utlumeny.“

Tvorbu dalšího titulu nepřímo naznačila i prezentace společnosti Embracer, pod kterou Warhorse Studios patří, z konce roku 2022. V ročním reportu skupina uvádí příklad studia, které vydalo svou jedinou hru rok před převzetím Embracerem, připomíná dobré finanční výsledky tohoto studia a také jím vyvíjený „promising sequel“, tedy „slibné pokračování“.

Popis sedí právě na Warhorse Studios. Miliardové tržby firmy za rok po vydání Kingdom Come: Deliverance – po němž přišlo právě odkoupení firmy vydavatelstvím Koch Media, dnes známým jako Plaion, které je součástí Embraceru – následovaly silné roky se zhruba půl- a čtvrtmiliardovým obratem. Nedávno mimochodem Warhorse oznámili, že Kingdom Come se prodalo už šest milionů kopií.

Další kousky středověké skládačky už jsou spíš jen malé střípky, dohromady ale dávají zajímavou mozaiku. Konec Kingdom Come: Deliverance zmiňuje postavu, jež je pánem hradu Trosky. Stejného hradu, jehož model hlavní designér hry Daniel Vávra ukazoval na Twitteru – a zmínku o Troskách našli všímaví internetoví detektivové na snímku z kanceláří Warhorse Studios. Už před pěti lety se Martin Klíma, další důležitá osobnost studia, jen letmo podřekl a zmínil přímo Kingdom Come 2 v DVTV.

Taktéž v roce 2019 se nespecifikovaná hra s logem Warhorse objevila v prezentaci mateřské firmy studia. Před dvěma roky se britská castingová agentura zase chlubila tím, že jeden z jejích herců získal dabingovou roli „Jana z Lichtenštejna ve videohře Kingdom Come 2“. Instagramový post ale rychle zmizel. Jestli se sesbírané spekulace potvrdí – nebo se Warhorse Studios povedlo mistrně utajit jiné překvapení – se fanoušci dozví už ve čtvrtek.