Warhorse Studios klesl zisk o 90 milionů, náklady vývojářů souvisí s novou hrou. Bude to Kingdom Come 2?

Česká herní společnost Warhorse Studios zveřejnila výroční zprávu za účetní rok ukončený letošním březnem. Tvůrci titulu Kingdom Come: Deliverance za sledované období vykázali o něco nižší tržby než v předchozím roce, výrazně ale poklesl zisk studia. Od něj se přitom netrpělivě očekává oficiální oznámení dalšího dílu jeho historické hry.

Tržby Warhorse Studios od dubna roku 2022 až po konec března 2023 činí 152,5 milionu korun. To je pokles o dvacet milionů oproti číslům za předchozí rok. Takový vývoj je ve videoherním průmyslu očekávatelný – čeští tvůrci od vydání Kingdom Come: Deliverance v roce 2018 nepředstavili žádný nový titul, vydali jen několik rozšíření své prvotiny. Výraznější meziroční změnu ale prodělal zisk.

Ten činí před zdaněním 35 milionů korun oproti dřívějším 124 milionům. Významně narostly ostatní provozní náklady včetně „komplexních nákladů příštích období“, jež téměř z nuly vystoupaly na 72 milionů korun. O zhruba třetinu na 33 milionů se zvýšily také mzdové náklady a výroční report současně zmiňuje nárůst počtu pracovníků studia. Zástupci firmy finanční výsledky pro CzechCrunch nekomentovali.

Stejně jako loňský report i ten letošní potvrzuje, že Warhorse Studios pracují na nové hře. „Od července 2019 do března 2023 souvisejí všechny náklady s vývojem a tvorbou Nové hry, ostatní činnosti související s opravami Hry a jejich dodatků byly zcela utlumeny,“ uvádí zpráva. Jako „Hra“ je přímo označeno Kingdom Come: Deliverance, zato „Nová hra“ představuje zatím nepojmenovaný titul. I ten má stejně jako KCD využívat technologie společnosti Crytek.

Oficiální potvrzení, jestli jde o Kingdom Come 2, od zástupců firmy ještě nezaznělo. Dříve zveřejněné či uniklé informace – od castingu herců až po prezentaci mateřské společnosti Embracer, která hovoří o „slibném pokračování“ – ale dohromady dávají s jistotou hraničící pravděpodobnost, že skutečně půjde o druhý díl hry z českého středověku. A o snahu navázat na její úspěch.

Kingdom Come: Deliverance už překonalo 5,5 milionu prodaných kopií. Nejvyšší tržby autoři vykázali logicky ihned po vydání své dosud jediné plnohodnotné hry, za rok 2018 obrat firmy přesáhl miliardu korun. Warhorse Studios se krátce po premiéře Kingdom Come stali součástí společnosti Plaion (dříve Koch Media), jež patří do výše zmíněné skupiny Embracer. Ta se momentálně potýká se škrty, o českých studiích ale dosud nepadla zmínka.

Do portfolia Embraceru patří i brněnští Ashborne Games, kteří stejně jako Warhorse Studios tvoří hru inspirovanou českou historií. První dílo od týmu složeného ze zkušených vývojářů bude strategický titul Last Train Home, jenž vypráví příběh československých legií v Rusku za Velké války. Vydání plánují ještě letos – jestlipak legionáři do Vladivostoku dorazí dřív, než Warhorse Studios potvrdí Kingdom Come 2?