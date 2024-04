Kletba finanční negramotnosti. Penězům méně rozumí děti z chudých poměrů a zůstávají v bludném kruhu

Uložit 0

Děti by při vstupu do života měly vědět, jak nakládat s penězi a proč si například nebrat půjčky za přemrštěný úrok. Hlavně v chudých regionech je to pro ně i cesta, jak nespadnout do exekucí, což se stalo generacím před nimi. Přesto se třicet procent středních škol v Česku stále nijak nevěnuje výuce finanční gramotnosti a to, jak moc se teenageři orientují v otázce peněz, souvisí s finanční gramotností jejich rodičů, zjistil průzkum České školní inspekce v loňském roce. Pomoci by nicméně mohla letos spouštěná aplikace organizace Nekrachni nebo materiály k výuce finanční gramotnosti, které hodlá vydat Nadace České spořitelny.

Česká školní inspekce testovala před časem finanční gramotnost studentů prvních ročníků středních škol, gymnázií a učilišť. Studenti a studentky vypracovali test s otázkami rozdělenými do pěti oblastí finanční gramotnosti, které se týkaly peněz a placení, osobních financí, hospodaření domácnosti, finančních produktů a služeb a daní. Test absolvovalo zhruba 25 tisíc žáků po celém Česku.

Celkové výsledky nedopadly špatně. Více jak polovina studentů test zvládla dobře. Zároveň ale odhalil existenci zhruba pětiny studentů, kteří správně zodpověděli méně než polovinu otázek. Školní inspekce pak v rámci dalšího šetření zjistila, že jsou to převážně děti z rodin, které žijí v horších sociálních podmínkách. Slabších výsledků také dosahují děti, které žijí na místech, kde je obecně nižší životní úroveň, vyšší nezaměstnanost a také větší počet uvalených exekucí.

Že může jít tak trochu o začarovaný kruh, uvedl Jakub Rychlý z neziskové organizace Nekrachni, která se zabývá osvětou v rámci finanční gramotnosti pro teenagery. Řekl to pro web EDUzín: „Dělali jsme si takový malý výzkum především mezi středoškoláky a sedmdesát procent z nich uvedlo, že jejich hlavním zdrojem informací jsou rodiče, kteří jim ale zároveň říkají, že jsou ještě příliš mladí na to, aby se s nimi o penězích seriózně bavili.“

Rodiče podle Rychlého zároveň často cítí zábrany, když mají dětem vyčíslit svoje příjmy a náklady. „Víme, že v některých rodinách jsou těm debatám otevřenější, a to se týká hlavně rodin, které jsou v kladných číslech. Když se rodina potácí od výplaty k výplatě, tak se dospělí o penězích moc bavit nechtějí,“ dodává provozní ředitel projektu Nekrachni.

Může tak vzniknout situace, kdy děti, protože je nikdo nenaučil se v problematice financí orientovat, začnou dělat stejné chyby jako jejich rodiče. Přitom by bylo pro ně bylo záhodno z tohoto kruhu vystoupit. Už jen třeba proto, že aktuálně v Česku exekuci čelí zhruba 640 tisíc lidí, kteří na sobě mají dohromady skoro pět milionů exekucí.

Pomoci mohou různé projekty, které se finanční gramotnosti mladistvých věnují. V Nekrachni například připravují výukové materiály přímo pro učitele. „Aktuálně naše materiály pro školy používá přes 1 300 učitelů, kteří pokrývají přes 550 škol. Víme, že zhruba čtyřicet procent učitelů materiály používá pravidelně a vrací se na náš web. Ještě do konce školního roku chceme spustit revidovanou verzi webového přístupu, kde budou i další aktivity formou her a didaktických pomůcek,“ říká pro CzechCruch Jakub Rychlý.

Nekrachni ale sledují nejen učitelé. „Měsíčně zasáhneme zhruba 300 tisíc unikátních uživatelů především z větších měst, jako je Praha nebo Brno. Primárně ve věkové skupině dvacet až osmadvacetlet. Naší hlavní skupinou je generace Z se zaměřením na věkovou skupinu šestnáct až šestadvacet let,“ doplňuje Rychlý.

Letos v září by v Nekrachni měli uvést i mobilní aplikaci, která zvládne hravou formou vzdělávat teenagery právě v problematice financí. Autoři vzdělávacího projektu se přitom zavázali, že veškerý obsah, který je potřebný pro dostatečnou finanční gramotnost mladých lidí, budou poskytovat zdarma.

„Na placeném obsahu také pracujeme, ten se ale bude zaměřovat spíše na profesionálnější práci s penězi, podnikavost nebo třeba trading. Naší základní hodnotou je, že nepromujeme konkrétní produkty a firmy a učíme kritickému přemýšlení při výběru konkrétních produktů,“ doplňuje Jakub Rychlý.

Na bezplatném programu finančního vzdělávání, který bude dostupný školám a vyučujícím, pracuje i Nadace České spořitelny. Její vzdělávací materiály vznikají za aktivní podpory právě zástupců škol. Měly by být nejen přehledné, snadno a rychle využitelné během jednotlivých vyučovacích hodin či celých projektových dní, ale především založené na kompetenční výuce.

Navíc budou zasazené do moderního a hlavně pro děti atraktivního, digitálního prostředí. „Učitelé už teď oceňují, že se mohou na novém projektu podílet a že ho pomáhají tvořit přímo oni sami,“ říká Dana Brandenburg, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

„Součástí změny toho, jak se ve školách učí, jsme my všichni. Odpovědnost za vzdělání a vzdělávání tak leží stejnou měrou na nás všech – na rodičích, zaměstnancích, zaměstnavatelích, politicích i voličích. Měli bychom nutnost změn chápat a volat po tom, aby se škola přizpůsobovala rychlému vývoji a potřebám společnosti,“ uvedla nedávno Brandenburg v rozhovoru pro CzechCrunch.