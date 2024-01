Klub českých miliardářů má nového člena: umanutého výrobce dronů, které brání Ukrajinu i plynovody

Uložit 0

Válečné konflikty, které se v posledních dvou letech rozhořely v Evropě a jejím okolí, a celkově nejistá bezpečnostní situace ve světě ženou vzhůru výkony českého výrobce velkých dronů Primoco. Společnost loni zšestinásobila tržby a zosminásobila hrubý zisk. I pro letošní rok očekává dramatický růst svých ekonomických čísel.

Ladislav Semetkovský, ředitel, zakladatel a majoritní akcionář, vzal svou firmu Primoco koncem roku 2018 na akciový trh Start pražské burzy, který je určený pro menší společnosti. Tehdy byl se svým plánem stát se předním hráčem ve vývoji a výrobě autonomních letounů trochu přehlíženou a někdy i vysmívanou postavou.

Od té doby akcie Primoca vyrostly o 264 procent, aktuálně se jedna obchoduje za 910 korun a tržní valuace firmy odpovídá částce 4,3 miliardy korun. A jelikož si Semetkovský ve firmě udržuje podíl zhruba 58 procent, lze jej zařadit mezi české miliardáře s jměním převyšujícím dvě miliardy korun.

Nutno ale podotknout, že pohled na graf s vývojem hodnoty akcií ukazuje, že růst začal na počátku roku 2022 – tedy po ruské invazi na Ukrajinu. „Roli v nárůstu poptávky po špičkových bezpilotních strojích hraje bezesporu válečný konflikt na Ukrajině, ale též geopolitické nejistoty v dalších oblastech. Výdaje na obranu se rozhodla navýšit řada evropských států a nejen jich,“ říká Semetkovský.

A dodává: „Svůj dříve leckdy skeptický postoj vůči bezpilotním systémům rychle přehodnocují i ti, kteří si dosud plně neuvědomovali jejich nezastupitelnou roli ve vybavení armád, ale i dalších bezpečnostních složek.“ Jde o to, že hlavně konflikt na Ukrajině a způsob, jakým tamní armáda i ruští agresoři využívají bezpilotní prostředky, definitivně ukázaly armádní potenciál dronů.

Loni dodalo Primoco zákazníkům 33 svých letounů s označením One 150, část z nich byla bojových. „Celkem jsme od založení Primoco UAV vyrobili již přes 150 strojů, jež jsou denně v provozu na mnoha různých místech planety,“ vysvětluje zakladatel společnosti, jejíž drony nejen válčí, ale také třeba hlídají plynovody. Letoun Primoco One 150 vydrží ve vzduchu 15 hodin a unese až 30 kilogramů zatížení.

Více než tři desítky dodaných strojů představují trojnásobný nárůst výrobních kapacit, ale v řeči peněz je to růst mnohem větší – tržby meziročně poskočily ze 103 na 598 milionů a hrubý zisk před daněmi a odpisy, takzvaná EBITDA, vyrostl z 30 na 241 milionů. Čistý profit byl 190 milionů korun.

Foto: Primoco UAV One 150 dnes létá v Asii, Africe, na Blízkém východě a v Evropě. Brzy poletí i v Jižní Americe

Pro rok 2024 předpokládá Semetkovský další výrazný posun pro Primoco. Kromě toho se ale chystá i na velkou investici – společnost plánuje u Písku rekonstruovat letiště. „Pokračuje příprava projektové dokumentace pro revitalizaci areálu letiště Písek-Krašovice. Projekt kromě nové montážní haly zahrnuje rovněž výstavbu řídicího střediska pro provoz letounů Primoco UAV po celém světě, moderní výcvikové centrum pilotů či výzkumné oddělení pro vývoj a testování nových technologií,“ napsal podnikatel akcionářům ve své zprávě za minulý rok.

Celková investice do letiště činí zhruba 750 milionů korun, Primoco očekává zahájení řízení o udělení stavebního povolení už letos, samotná výstavba by měla následovat v roce 2026. „Od roku 2027 očekáváme postupný přechod Primoco UAV do nových prostor a navýšení celkové kapacity dodávek až na 250 strojů ročně, tedy na více než trojnásobek současného stavu,“ říká šéf firmy.