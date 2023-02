Knihovna 21. století přímo uprostřed bazénu. V bývalých lázních v Chomutově zůstanou i skokánky

V osmdesátých letech platily Městské lázně Chomutov za jeden z nejmodernějších plaveckých areálů na severu Čech. Čas je ale neúprosný. Víc než deset let už budova svému účelu neslouží a i to se na ní podepsalo. Alespoň na první pohled, lázně totiž mají pořád především velmi dobrý stav železobetonové konstrukce. Radnice se proto rozhodla objekt zachovat. A vzhledem k tomu, že jeden městský bazén už ve městě je, z někdejší wellnessové chlouby by se měla stát chlouba vzdělávací. Bude tu nejen knihovna.

Město uspořádalo na konverzi budovy architektonickou soutěž. Tu vyhrálo studio Boele Architects, které má základnu v Praze a Londýně. Objekt se opraví, příliš se na něm ale vlastně nezmění. Architekti chtěli jeho objem zachovat bez významných zásahů. „Navrhujeme ale dílčí úpravy rozsáhlých teras, které dříve sloužily jako hlavní přístup do objektu. Další zásahy do budovy by měly otevřít její prostor skrze úpravy fasád a zvýšením výšky interiéru vstupních prostor ubouráním stropních konstrukcí uvnitř,“ popsal pro CzechCrunch architekt Petr Fajfr.

Stavba tak dostane nové vstupy, které jsou podle autorů návrhu zásadní pro úspěšné začlenění veřejné budovy do prostoru města. Od bezbariérového a vizuálně propojeného přechodu z exteriéru do interiéru si slibují především otevření někdejších lázní všem návštěvníkům a kolemjdoucím.

Foto: Boele Architects Z někdejších městských lázní bude knihovna

Architekti od začátku počítali s tím, že ráz městských lázní zachovají. Utvrdila je v tom pak osobní prohlídka místa, která byla umožněna všem soutěžícím. Do interiéru ateliér Boele umísťuje kromě knihovny také učebny i přednáškové sály. „Ty jsme přimknuly k původnímu foyer budovy, které jsme stavebně zásadně neupravovali. Pojetí interiéru bude vycházet z původních prvků a odkazovat na historii objektu,“ uvádí Fajfr. V plánu je tak zachovat některá historická umělecká díla, která by měla být součástí nových prostor.

Uvnitř by měly být rovněž prezentační místnosti nebo třeba dětská herna a teen zóna pro mladistvé. Prostor bude také pro výtvarné ateliéry, dílny nebo třeba nahrávací studio. Ve vstupní části je místo pro kavárnu i pro knihkupectví.

Pravděpodobně největším překvapením možná je, že nezmizí ani někdejší bazén. Do něj architekti navrhli umístit dřevěnou vestavbu. Bude stát přímo uprostřed místa, kde se kdysi plaval kraul, prsa či znak. „V ateliéru běžně pracujeme se dřevem, a to pro jeho fyzické a pocitové vlastnosti a také pro jeho nízkou uhlíkovou stopu. V městských lázních je kontrast mezi původní a novou konstrukcí čitelný na první pohled, nicméně oba konstrukční systémy jsou ve vzájemné harmonii,“ uvádí architekt. Zachování bazénové haly by podle něj mělo být neustálou připomínkou původní funkce. Ostatně zůstanou zachované i skokanské můstky. „Pouze tu vůni chlóru nahradíme vůní dřeva a knih,“ slibuje Fajfr.

Boele i proto návrh popisuje jako obrovský kus nábytku umístěný do původní bazénové haly. Ateliér k němu přistupuje stejně jako ke dřevu, bere ho tedy jako příležitost znovu využít už existující hodnoty a také jako minimalizaci dopadu staveb na životní prostředí. „Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21. století je odrazem vývoje architektury a společnosti dnešní doby. Navržené úpravy tento opuštěný objekt znovu oživují a otevírají obyvatelům města pro dnešní i příští generace,“ uvádí studio na svých stránkách. Zásadní výzvou podle studia však bude samotná rekonstrukce historického domu a výměna technologií.

Foto: Boele Architects Architekti zanechali objem budovy, navrhli ale více vstupů

V čele poroty architektonické soutěže stanul známý architekt a popularizátor svého oboru David Vávra. Vybíralo se ze třinácti návrhů od tuzemských i mezinárodních studií. K vítěznému projektu Vávra uvedl: „Autoři si jsou dobře vědomi hodnoty stávající stavby bývalých městských lázní, avšak s citem si troufají k přesvědčivé vnitřní přestavbě. Vztah starého a nového je vyvážený. Lidé mohou žít v aktivním vztahu uvnitř i vně budovy. Vstupní část je kultivovaně otevřená a propojuje tak objekt se stávající strukturou města.“

Stavba by mohla začít v roce 2025 a potrvá přibližně rok a půl. Nepůjde o jedinou nápaditou přestavbu z poslední doby, například nádraží v Havířově se proměnilo na skutečně pozoruhodné vnitřní sportoviště.