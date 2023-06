Kód je složitý, ale lidi ještě složitější, říká Daniel Hejl z Productboardu o řízení firmy

Příští rok to bude už deset let, co Hubert Palán a Daniel Hejl založili startup Productboard. Z projektu, který vznikl až díky šestnáctému prototypu původního nápadu, nakonec vyrostl nejhodnotnější český startup, který loni v únoru nabral 125 milionů dolarů, tedy 2,7 miliardy korun. Z malého týmu je nyní obr s více než čtyřmi stovkami zaměstnanců, jeho mise je však stále stejná – vytvářet online platformu, která pomáhá s vývojem jednotlivých produktů, a to i díky co největšímu porozumění potřebám zákazníků.

Právě Daniel Hejl byl celou dobu součástí tohoto startupového snu. Díky své vývojářské minulosti si v začátcích vzal přirozeně na starost celou technickou doménu a postupně se z něj stal CTO firmy – neboli její technický ředitel – se vším všudy. Tím se i zásadně proměnila jeho práce a dřívější ajťák musel znenadání řešit problémy, které měly komunikační a manažerský charakter. Řeč o tom byla v dalším díle TechCastu, technologického podcastu CzechCrunche, který si můžete pustit na přehrávači níže.

Ze začátku Daniel Hejl stavěl na základě svojí zkušenosti se staršími i novějšími CRM systémy prototypy toho, z čeho později vznikl Productboard. Celkem jich bylo šestnáct. Už ve chvíli, kdy našli jeden funkční, začali nabírat první vývojáře a designery. Hejl si to podle svých slov užíval – konečně nebyl na vývoj sám a mohl o technických problémech diskutovat a získávat zpětnou vazbu.

Jak už to ale u rychle rostoucích startupů bývá, u tohoto stavu dlouho nezůstalo. „Už od chvíle, kdy vývojářský tým narostl do deseti lidí, se vývoji tolik nedalo věnovat a musel jsem řešit leadership jako takový,“ říká s tím, že transformace stávajících lidí do vedoucí pozice není jedinou cestou, jak se s rostoucím týmem může firma vyrovnat: „Může například najmout někoho na pozici lead inženýra, který dostane na starost koordinaci, a CTO se může stále soustředit na technickou doménu.“

Sám se prý považoval dříve za spíš introvertního člověka, ale přesto se rozhodl ujmout se manažerské role, na což se vybavil širokou paletou knížek, teorie a dalšího učení. Nad celou strategií přemýšlel jednoduše – jenom skvěle postavený tým může vytvořit skvělý produkt. Na to dokázal na trhu najít celou řadu vývojářů, kteří byli jednoduše lepší než on sám. Přinášet hodnotu se tak rozhodl hlavně skrze vytváření dobrého pracovního prostředí.

„Chtěl jsem vytvořit takové pracovní prostředí, v němž dobří vývojáři budou chtít pracovat a dodají nejlepší práci svého života. Nadchlo mě to, protože svým způsobem je to složité. Tedy, kód je složitý, ale lidi ještě složitější,“ říká dnešní CTO Productboardu.

Ze čtyřsethlavého týmu – který ve firmě zůstal po loňském propuštění stovky lidí, zhruba pětiny tehdejší pracovní síly, což si podle slov zakladatelů vyžádala makroekonomická situace – dnes Productboard tvoří 130 vývojářů. To už je masa lidí, kde se lehko může stát, že pravá ruka neví, co dělá levá. V duchu vytváření příjemného pracovního prostředí se tak zaměřuje Daniel Hejl i na to, jaké procesy, omezení či zbytečné mítinky jim vadí. Výsledkem by mělo být zrychlení celé firmy tak, aby ani ve stovkách lidí nezkostnatěla. Spoluzakladatel Productboardu si totiž nemyslí, že velká firma nutně znamená pomalá – počet lidí je totiž jen jeden z faktorů.

„Je u nás potřeba stále větší koordinace a komunikace. Není to tak, že když máte stohlavý tým a přidáte deset lidí, tak se zvýší výkon o deset procent. Myslím, že je zajímavé sledovat i firmy na trhu, které si zakládají na tom, že postaví co nejlepší produkt s malinkým týmem, nicméně my musíme splňovat celou řadu požadavků klientů ohledně architektury, bezpečnosti, škálování a tohle všechno trvá nějakou dobu postavit,“ vysvětluje Hejl, proč je potřeba v Productboardu tak velký tým vývojářů.

Samozřejmě tím ale vzniká trochu nekonečná smyčka – čím více lidí je v týmu, tím je potřeba více komunikace a větší rozčlenění. Jedním z organizačních milníků podle Hejla bylo přidání další manažerské úrovně. Na začátku totiž byly v Productboardu jen jednotky vývojářských týmů, jejichž lídři reportovali přímo Hejlovi. Ve sto třiceti lidech už ale taková struktura nestačí, takže bylo potřeba přidat i úroveň lead inženýra. „Takhle změna spoustu věcí zjednodušila, ale spoustu také zesložitila,“ uzavírá lakonicky Hejl.

