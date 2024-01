Uložit 0

„Jediný muž, kterého jsem se kdy bál, byla žena. Griselda Blanco,“ měl prohlásit samotný kokainový král Pablo Escobar. Právě těmito slovy vás přivítají úvodní okamžiky nové série Griselda, která část divokého života kolumbijské narkobaronky představuje. V šesti epizodách, které právě vyšly na Netflixu.

Nechvalně proslulý Pablo Escobar má pro evropského diváka mnohem silnější zvuk, ale jméno Griselda Blanco ve světě zločinu vyvolávalo stejnou hrůzu. Protagonistka nového netflixovského seriálu byla jednou z vládkyní drogového podsvětí v Miami. Stejní tvůrci, kteří do vynikající seriálové podoby Narcos proměnili Escobarův osud, nyní pro Netflix stvořili Griseldu.

V roli „kokainové kmotry“, jak se nebezpečné ženě přezdívalo, se představí Sofía Vergara. Griselda v půl tuctu epizod nahlédne na kriminální kariéru své ústřední postavy ve Spojených státech, kam Griselda Blanco zamířila za hledáním nových odběratelů kolumbijské drogové produkce. A kde výrazně přispěla ke krvavému konfliktu s muži zákona.

Griselda se na dráhu zločinu vydala už v mládí, když se s matkou přestěhovala do Medellínu a potýkala se s chudobou. Nejprve jako kapsářka, později se připletla i do drogového byznysu. Do Spojených států zamířila už v šedesátých letech, úřady ale její ilegální plány odhalily a Griselda utekla zpátky do Kolumbie. Za pár let ale následoval návrat a počátky nového drogového impéria, jež uvidíte v seriálu.

Spolu s dalšími dealery a šéfy gangů proměnila počátkem osmdesátek Miami na místo, ze kterého pocházely tři čtvrtiny kokainu a marihuany v USA. A také na město, jehož kapacita márnic nestačila na důsledky drogového konfliktu. To mimochodem není nadsázka, ale doslovný popis toho, co se stalo. Úřady si dokonce musely pronajmout chladicí přívěs od Burger Kingu. Kam až tohle kokainové šílenství vedlo? To se dozvíte na Netflixu.