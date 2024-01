Tipy na nejlepší seriály roku 2024: Válka od Spielberga a Hankse, Rod draka i skvělá animace Arcane

Uložit 0

Pár skvělých seriálů jako například Temný případ už stihlo odstartovat, rok 2024 ale chystá hromadu dalších premiér nebo návratů oblíbených sérií. Na jaké se těšíte nejvíce? My na postapokalyptický Fallout, velkolepě vypadající sci-fi Problém tří těles, druhoválečné Vládce nebes nebo politickou záležitost Režim s Kate Winslet v hlavní roli. Ale i na domácí seriály – třeba komedii o nadpřirozeném vyšetřování v Československu osmdesátých let To se vysvětlí, soudruzi!

Netflix

Problém tří těles – Kontakt s mimozemskou civilizací, spiknutí, virtuální realita… Založeno na vynikajících sci-fi knihách, zfilmováno tvůrci Hry o trůny. A premiéra už v březnu!

Griselda – Pabla Escobara díky Narcos známe, teď se seznámíme s kolumbijskou drogovou kmotrou, které se údajně obával i on sám. Pětadvacátého ledna nám ji předvede Sofía Vergara.

Avatar: The Last Airbender – Hraná předělávka kultovního anime. Jeden filmový pokus s živými herci v minulosti nevyšel úplně dobře, ale novinka vypadá věrně. Na Netflix přijde 22. února.

Mrtví malí detektivové – Bavil vás Sandman? Nás moc! Už v dubnu se do jeho světa můžete vrátit s kamarády a zároveň duchy, kteří se rozhodli zůstat na Zemi a konat dobro.

Hra na oliheň – Podle všeho se ve druhé půlce roku rozjede další řada seriálu o televizní soutěži, ve které jde o peněžitou výhru… a o život.

Ripley – Další zpracování románu Talentovaný pan Ripley, podle kterého vznikl i film s Mattem Damonem. Nově se do světa podvodů a vražd ponoříme s Andrewem Scottem alias doktorem Moriartym z Sherlocka.

The Electric State – Millie Bobby Brown neboli Jedenáctka ze Stranger Things ve sci-fi seriálu o retrofuturistické Americe a robotech. Viděli jste před pár lety Tales from the Loop? Novinku inspirovala tvorba stejného severského sci-fi výtvarníka Simona Stålenhaga.

Arcane – Nejlepší animovaný seriál posledních hodně hodně hodně moc let. Adaptace online hry League of Legends zní jako zvláštní počin, ale hru ani nemusíte znát, abyste si užili dospělou zápletku a naprosto vynikající animaci. Druhá řada přijde v listopadu.

Původně jsme se měli letos dočkat i pátých a posledních Stranger Things. Nedávno se ale teprve začaly točit, takže je čekejme s největší pravděpodobností až v roce 2025. To samé platí i o čtvrtém Zaklínači s Liamem Hemsworthem, jehož natáčení teprve začne.

Apple TV+

Franklin – Něco pro milovníky životopisů a Michaela Douglase. Právě on v minisérii ztvární jednoho z amerických otců zakladatelů Benjamina Franklina.

The New Look –Francie, 40. léta. Právě končí válka a pomoci otevřít novou kapitolu dějin země chce Christian Dior, ambiciózní módní návrhář vymýšlející estetiku nové éry. Podle skutečných událostí.

Vládcové nebes – Tom Hanks a Steven Spielberg po Bratrstvu neohrožených opět spojili síly a dali vzniknout novému seriálu z druhé světové války. V původním názvu Masters of the Air vypráví o bombardovacích letcích, kteří vzlétnou už 26. ledna.

HBO

Temný případ – Opěvovaná detektivka se dočkala čtvrté série. Sází za zimu, temnotu, nadpřirozeno a horor a nový True Detective vypadá konečně velice slibně.

Rod draka – Prequel Hry o trůny se loni předvedl jako velký trhák, HBO se proto pustilo do pokračování. V televizi už můžete vídat i ukázky, takže druhá série klepe na dveře. A mimochodem se chystají tři další animované seriály ze světa Hry o trůny.

Tučňák – Velký úspěch zaznamenal i film Batman s Robertem Pattinsonem v hlavní roli, a než přijde pokračování, dočkáme se seriálového spin-offu o padouchovi Tučňákovi v podání Colina Farrella.

Tokyo Vice – Ponurá noir detektivka z prostředí japonského podsvětí se v únoru vrátí s druhou řadou a hlavní hrdina v ní zabředne do nebezpečného světa ještě hlouběji.

Režim – V březnu ovládne obrazovky nesmlouvavá kancléřka nejmenované středoevropské země s tváří Kate Winslet. Podle trailerů bude přísná a my se máme na co těšit.

Disney+

Star Wars: Acolyte – Příběh zasazený před filmovou sérii ukáže galaktickou Republiku v době nejvyšší slávy. A nejspíš i temnotu, která ji začne ohrožovat…

Star Wars: Skeleton Crew – Oproti výše zmíněnému seriálu se má odehrávat v době Mandaloriana. Jude Law si tu střihne roli postavy ovládající mystickou Sílu. Ale její temnou, nebo světlou variantu?

Co se neustále se rozšiřujícího univerza Star Wars týče, letos se měl původně ve druhé řadě vrátit i Andor (podle některých z nás ta nejlepší Star Wars věc vůbec), zatím je ale podle všeho odsunutý na další rok.

Medvěd – Čerstvý král letošních cen Emmy potvrdil, že se letos dočkáme i třetí řady. Napůl vtipná, napůl stresující sonda do života kuchařů tedy pokračuje.

Marvel Zombies – Alternativní univerza z animovaného počinu Co kdyby…? (jeho druhá série nedávno skončila, také doporučujeme) fakt baví. Tak proč by nebavili i zombíci?

Šógun – Máte rádi samuraje, Japonsko a dějiny? Už 27. února se těšte na předělávku známého historického seriálu, v němž do uzavřené země vycházejícího slunce vkročí trosečník z Evropy.

Amazon Prime Video

Prsteny moci – První řada seriálu ze světa Pána prstenů měla spoustu chyb. Poučí se z nich filmaři? Prosíme samotného Manwëho, aby tomu tak bylo. Jinak nechť jsou navždy zatraceni v kobkách Barad-dûr!

Banda – Komu se přejídají marvelovky pro celou rodinu, pro toho tu je Banda neboli The Boys. Když mají superschopnosti fakt špatní lidé, proudem bude stříkat nejen krev!

Fallout – Válka. Válka se nikdy nemění. Tentokrát se ale přece jen trochu změní. Ze slavných videoher (první Fallout nedávno oslavil 25 let od vydání) se stane seriál. Do světa po atomové válce vstoupíme už v dubnu.

SkyShowtime

Tatér z Osvětimi – Seriál podle skutečného příběhu Laleho Sokolova o holokaustu, který uchvátil už ve stejnojmenné knize. V hlavní roli Harvey Keitel.

Halo – První řada seriálu podle slavné hry byla koukatelná, ale místy laciná. Trailer na tu druhou ale vypadá nadupaně, až se chce nasadit zbroj Master Chiefa a nakopat Covenantu jejich mimozemská pozadí!

České seriály

Smysl pro tumor – Domácí variace na belgický seriál o boji s rakovinou už vtrhla do nedělního prime timu České televize a zatím působí jako příjemné osvěžení. Snad jí to vydrží.

Metoda Markovič Hojer – Voyo koncem ledna nabídne další pohled do české kriminalistické historie. Zpracuje v něm příběh jednoho z nejznámějších vyšetřovatelů Jiřího Markoviče.

To se vysvětlí, soudruzi! – Komediální série o vyšetřování paranormálních jevů v osmdesátkovém Československu s Janem Cinou a Jiřím Macháčkem. Že by domácí pokus o Doctora Who alias Pána času? Kéž by!