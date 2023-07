Komentuje Wimbledon, firmám pomůže zefektivnit práci. Umělá inteligence IBM má nové centrum v Praze

Na vlně generativní umělé inteligence se dnes veze stále více nejen technologických firem. Do odvětví tečou desítky miliard dolarů a naskakuje na ni i americká IBM, která oznámila vlastní platformu, ve které mohou byznysy s umělou inteligencí pracovat. Navíc v Praze otevřela nové centrum, ve kterém bude ostatním firmám radit, jak technologii využít. Její systém dnes například komentuje tenisový Wimbledon.

IBM Consulting, poradenská část IBM, otevřením nového Centra pro generativní umělou inteligenci v Praze rozšiřuje své stávající celosvětové Centrum excelence (CoE). V něm klientům z oblasti personalistiky či marketingu pomáhá zapojit AI do jejich práce. Kromě zmíněného centra IBM představilo i platformu Watsonx, která právě využití generativní umělé inteligence firmám umožňuje. Kolik do pražské pobočky firma investovala nebo kolik zaměstnanců bude mít, to IBM nesdělilo.

Technologie od americké firmy umí třeba komentovat sportovní akce. Robotického komentátora už mohli slyšet fanoušci golfu na prestižním turnaji The Masters, kde byl dostupný v oficiální aplikaci soutěže. Stejná technologie podle The Guardian komentuje sestřihy nejlepších výměn tenisového Wimbledonu, který se momentálně hraje v Londýně. Podobně se o rozšíření nabízených služeb s pomocí AI stará třeba firma NTT na Tour de France, píše server IT World Today.

V platformě Watsonx od IBM mohou firmy trénovat, ladit a zavádět modely umělé inteligence, které jsou trénované na ověřených datech. „Je navržena tak, aby umožnila podnikům škálovat a urychlit uplatnění nejpokročilejší umělé inteligence s důvěryhodnými daty,“ vysvětluje Petr Vaculík, manažer pražského centra IBM.

Vlastní technologii IBM doplňuje o ty dalších firem, jako je Adobe, Amazon Web Services (AWS) a Microsoft. A zájem je podle Vaculíka veliký. „Jen letos jsme mluvili s více než stovkou klientů a dokončili desítky zakázek, v nichž se vedle běžných postupů strojového učení AI uplatnila i ta generativní,“ říká. Mezi zákazníky podle Vaculíka patří i japonská chemička Mitsui Chemicals nebo francouzská telekomunikační firma Bouygues Telecom.

Systém od IBM s podobným názvem, Watson, od roku 2011 působil v populární americké vědomostní soutěži Jeopardy. Byl to jeden z prvních kroků IBM v oblasti umělé inteligence. Jak ale upozorňuje CNBC, nedokázal si na sebe v dlouhodobém horizontu vydělat. Firma navíc loni za blíže nespecifikovanou částku prodala tým, který měl na starosti platformu Watson zaměřenou na zdravotnictví.

Americká IBM stále patří mezi největší technologické společnosti na světě a zaměstnává asi 260 tisíc lidí. Podobně jako jiní v jeho sektoru od začátku letošního roku tisíce z nich propouští, v jiných divizích ale i nabírá. IBM se kvůli úsporám umělou inteligenci nebojí zapojit ani při práci vlastních zaměstnanců. V květnu společnosti dokonce oznámila, že chce do pěti let počítačem nahradit třetinu administrativních pozic.