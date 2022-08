Komerční aerolinky zařazují nadzvukovou rychlost. American Airlines chtějí stroje startupu Boom

V souvislosti s budoucností mobility se nejčastěji hovoří o elektřině, potažmo bateriích a vodíku. Ty by se měly stát základním kamenem přepravy nejen po zemi, ale také po vodě či ve vzduchu. Jenže právě mezi oblaky se začíná rýsovat další malá revoluce. Ke slovu se opět hlásí nadzvuková letadla, která do svých flotil plánují zařadit ty největší letecké společnosti. Tou poslední jsou American Airlines.

Létání nadzvukovou rychlostí není nic přelomového, a to ani v sektoru komerční letecké přepravy. V 80. a 90. letech bylo možné extrémně rychle překonávat oceány na křídlech legendárního letounu Concorde. Jenže 25. července roku 2000 přišla tragická nehoda, při které na palubě letounu zemřelo 113 lidí. Tato událost stačila k tomu, aby byl celý program Concordu ukončen. A nadzvukové létání se opět stalo výsadou armádních strojů.

Po více než 20 letech se však díky projektu Boom Supersonic hlásí tento způsob přepravy opět ke slovu. Americká společnost pracuje na vývoji vlastního letounu schopného během letu překonávat rychlost zvuku. Vývoj takového stroje probíhá již šest let, během kterých byl startup podpořen investicemi ve výši okolo 5,7 miliard korun.

Foto: Boom Supersonic Chystaný nadzvukový letoun Boom Overture

První výsledky svého úsilí společnost odkryla před dvěma roky, kdy ukázala první prototyp. Před několika týdny odhalila také finální podobu letounu nazvaného Overture, který bude schopný přepravit 65 až 80 cestujících v závislosti na vnitřním uspořádání sedadel. Nad pevninou by se měl stroj pohybovat těsně pod rychlostí zvuku, jakmile se však pod jeho trupem rozlije oceán, bude stroj schopen zvýšit rychlost až na 2100 kilometrů za hodinu, tedy přibližně Mach 1,7.

S takovou rychlostí by se cestující mohli dostat například z Londýna do New Yorku již za 3,5 hodiny. A to je příslib, který láká i první velké aerolinky. O nadzvukové letouny proto již v loňském roce projevily zájem United Airlines, které by rády do své flotily zahrnuly 15 exemplářů Overture, a nově by tak chtěly učinit také aerolinky American Airlines.

Ty nyní projevily zájem o 20 strojů s tím, že do budoucna by k nim mohlo přibýt dalších 40 exemplářů. „Doba letu může být až o polovinu kratší než dnes, což může skvěle fungovat na linkách společností jako American, kdy můžeme letět z Miami do Londýna za méně než pět hodin,“ řekl CEO společnosti Boom Blake Scholl.

Od časově výrazně efektivnější letecké přepravy však cestující stále dělí několik let čekání. První kusy nadzvukových letounů chce Boom začít ve svém závodu v Severní Karolíně produkovat v roce 2025. Komerční lety jsou naplánovány do konce dekády. Ovšem jen za předpokladu, že se společnosti, potažmo letounu, podaří splnit veškeré letové testy a získat potřebné certifikace. Přesto má Boom Supersonic již nyní v plánu na letoun Overture časem navázat podstatně větším strojem, schopným převážet stejné počty cestujících jako letouny výrobců Airbus či Boeing.