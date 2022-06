Komunikují e-shopy slevy férově? Hlídač shopů kontroluje, jestli obchody nebalamutí zákazníky

Od konce května platí nová evropská legislativa, která mimo jiné určuje pravidla, jak mohou online prodejci vypočítávat a komunikovat slevy. Čeští zákonodárci sice zatím neschválili navazující novelu zákona, i tak podle některých právních výkladů mohou spotřebitelé vyžadovat dodržování pravidel již nyní. E-shopy se k novým pravidlům staví různě, nový nástroj tří tuzemských startupů ale zákazníkům ukáže, jak největší hráči postupují a jak jsou v komunikaci transparentní.

Startupy Apify, TopMonks a Keboola poprvé spojily síly už v roce 2017, kdy v rámci neziskového projektu Hlídač shopů začaly sledovat, jakým způsobem e-shopy komunikují výši slev, a to zejména během nákupního „svátku“ Black Friday. Běžnou praktikou totiž bylo, že obchodníci uměle navyšovali původní prodejní ceny a prezentovali tak nereálné nebo klamavé zlevnění. V následujících letech se počet sledovaných e-shopů zvýšil a některé z nich se startupy dokonce spolupracují, aby o své férovosti přesvědčily zákazníky. Klamavé praktiky ale podle poslední analýzy stále nezmizely.

Evropská komise přitom už před lety vydala novou směrnici, jež mimo jiné určuje, jak mají e-shopy postupovat při výpočtu slev. Termín implementace měla stanovený na 28. května letošního roku, čeští zákonodárci ale zatím novelu zákona o ochraně spotřebitele připomínkují a reálně tak u nás začne platit pravděpodobně až příští rok. Jak ale tvůrci Hlídače shopů upozorňují, zákazníci by mohli vyžadovat dodržování pravidel už teď.

Podle novely musí prodejci slevu počítat z nejnižší částky, za kterou ji minimálně v posledních třiceti dnech před zlevněním sami prodávali. Pro zákazníky to znamená, že by uváděná sleva neměla být vztahována k doporučené maloobchodní ceně, kterou obchodníci často uvádějí jako „původní“, i když s reálnou částkou, za níž produkt prodávají, má málo společného. Uváděná sleva by tak konečně měla odpovídat reálné ceně, což je ostatně hlavní motivací Hlídače shopů od jeho vzniku.

V reakci na evropskou směrnici teď tvůrci nástroje představili nový přehled, ve kterém si zákazníci mohou ověřit, jak se k novým pravidlům obchodníci staví. „Na první dobrou poskytne přehled o tom, jak férové jsou e-shopy v komunikaci slev. Pro analytiky nabídne i odkazy na podrobná data, ze kterých vycházíme. Denně se budou objevovat aktualizovaná data, jako jsou počty produktů ve slevě v daném e-shopu, seznam produktů s problémovou slevou nebo rating daného e-shopu na základě toho, jak férový je ke svým zákazníkům,“ přibližuje Jakub Balada z datově-analytického startupu Apify.

„Rating vychází z naší již čtyřleté zkušenosti s chováním českých e-shopů i z naší komunikace s danými e-shopy. Některé jako třeba Alza či CZC už pochopily, že jim můžeme pomoci s ověřením toho, že směrnici dodržují, jiné se všemožně snaží jakémukoliv ověřování bránit,“ doplňuje Balada. Jak dodal, tyto e-shopy včetně TSBohemia a Datartu se novým pravidlům přibližují nejvíc a rozdíly mezi udávanou a reálnou slevou jsou tak minimální.

Všech třicet sledovaných e-shopů přitom Hlídač shopů před publikací nového přehledu oslovil s tím, aby přiblížily svoji připravenost na směrnici a komentář k případným neshodám, které ukazují data nástroje. Obecně si pak všimli čtyř různých přístupů ke komunikaci slev.

První jsou zmiňované transparentní e-shopy. Druhou kategorií jsou pak e-shopy, které s koncem května přestaly slevy u produktů úplně komunikovat nebo oznámily, že s tím přestanou. „U nich netrpělivě čekáme, jak se budou chovat v následujících slevových akcích. Mironet nebo Kasa v tuto chvíli už na webu nemají žádné produkty s vyčíslenou slevou, Okay deklaroval podobné jednání, ale produkty ve slevě na svém webu stále má,“ komentuje Balada.

Třetí kategorií jsou ty obchody, které stále uvádějí slevy oproti maloobchodním cenám a říkají, že čekají na to, jak bude vypadat novela českého zákona. Patří k nim například Mall či Electroworld. „Poslední skupinou zůstávají e-shopy, které stále využívají bohatosti českého jazyka nebo skulinek v zákoně a ve svém marketingu zákazníka vlastně balamutí. Do poslední kategorie patří například Notino nebo AAAauto,“ popisují tvůrci Hlídače shopů.

Jak konkrétní příklady popisuje Balada i na svém blogu, Notino konkrétně nabízí některé produkty „výhodněji o x procent“, zatímco u dalších propaguje „ušetříte x procent“ – první počítá cenové zvýhodnění oproti maloobchodní ceně, druhá vůči prodejní ceně za poslední měsíc. AAAauto pak jako autobazar v některých případech slevu počítá jako „rozdíl mezi cenou nového vozu a aktuální cenou“.

E-shopy často neznají vlastní historii cen

Pro výpočet slevy podle nové směrnice je obecně potřebné, aby e-shopy měly informace o tom, za jakou cenu své produkty v posledních 30 dnech prodávaly. „Překvapilo nás, kolik e-shopů nezná vlastní historii cen. Bez ní ale nemohou požadavky nové legislativy splňovat,“ popisuje Aleš Roubíček z firmy TopMonks.

„Proto jsme připravili doplňkovou službu, jež e-shopům pomůže s výpočtem slev, které odpovídají novele. Tuto službu nabízíme jakémukoliv e-shopu – nejen těm, které už Hlídač shopů sleduje,“ doplňuje Roubíček a odkazuje na bezplatný projekt Product Insights, který TopMonks postavili na základě zkušeností s vývojem Hlídače.

Nástroj přitom data získává stejně jako Google, takže pro většinu e-shopů by měl fungovat automatizovaně. Je určen především pro ty obchodníky, kteří sledují historii svých cen. Podle tvůrců dokáže garantovat, že výpočet slevy bude probíhat v souladu s aktuální evropskou směrnicí.

V současné chvíli je navíc tým Hlídače shopů, konkrétně zástupci z Apify a TopMonks, v jednání s Evropskou komisí. Plánují společný pilotní projekt aplikace pro členské státy EU, která by uměla kontrolovat, jak evropské e-shopy pracují s uváděním slev a jak dodržují novelizovanou směrnici na ochranu spotřebitele.