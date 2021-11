Poslední víkend proběhl jeden z největších nákupních svátků Black Friday. Nejen české e-shopy už během týdnů předtím propagují slevy a snaží se podpořit chuť zákazníků nakupovat a zásobit se dárky na Vánoce. Dlouhodobým problémem tuzemské e-commerce však byla propagace nereálných či klamavých slev, proto se trojice startupů Apify, Keboola a TopMonks rozhodla vytvořit nástroj Hlídač shopů s cílem přinést do cenotvorby obchodníků více transparentnosti.

Od roku 2017 tak neziskový projekt monitoruje ceny, za které české e-shopy prodávají své produkty a jestli slevy uváděné nejen během Black Friday odpovídají realitě. Zatímco loni Hlídač shopů sledoval přibližně třicet vybraných obchodů, v letošním roce došlo k rozšíření na celkem čtyřiašedesát, často přitom jde o různé jazykové mutace tuzemských e-shopů v zahraničí.

Jak na tom obchodníci aktuálně jsou? „České e-shopy se mění. Alza a CZC jsou průkopníky v transparentním počítání slev dle nové směrnice EU – slevu vypočítávají z nejnižších cen, za které se zboží skutečně prodávalo třicet dní před akcí,“ komentuje Jakub Balada, spoluzakladatel rychle rostoucího datového startupu Apify, který se objevil i v našem žebříčku startupů, jež se vyplatí sledovat.

Ostatně Alza i CZC s týmem Hlídače shopů přímo oficiálně spolupracují. Data dobrovolně sám posílá také Mall, který však zatím nemá na všech produktech nasazený výpočet slev podle zmiňované směrnice. Zákazníci si mohou slevy ohlídat přímo na webu Hlídače nebo ve formě rozšíření do prohlížeče.

Spoluzakladatel datového startupu Apify Jakub Balada Foto: Apify

„Některé klamavé praktiky z českého prostředí nezmizely. Našly se případy, kdy prodejci pod záminkou Black Friday prodávali konkrétní produkty dráž než kdykoliv dříve během roku,“ pokračuje Balada a ve své analýze zmiňuje několik příkladů, kdy e-shopy deklarovaly klamavé slevy.

Mezi obecně nejčastější praktiky, které e-shopy dělají, patří navyšování přeškrtnuté ceny nebo případně zdražování produktů natolik, že i po deklarované slevě stojí produkt více. Jako konkrétní případy Hlídač shopů zmiňuje TSBohemia.cz, kdy u sady nádobí během Black Friday ukazoval slevu 43 %, produkt však v kampani stál více, než za kolik se prodával většinu období od července 2020 do října 2021.

„Na druhou stranu jsme u některých produktů v akci Black Friday od TSBohemia.cz zaregistrovali uvádění reálných slev. Bohužel nemůžeme vypočítat průměr reálných slev z důvodu nedostatku dat. Monitoring cen nám totiž kvůli blokaci na straně TSBohemia.cz delší dobu neběžel,“ doplňuje Balada.

Problémové se ukázaly i ceny na dalších e-shopech, například Benu.cz průměrně deklaroval slevu 22 %, reálná však byla 5 %. Velký rozdíl (31 % průměrná deklarovaná sleva a 8 % reálná sleva) Hlídač shopů zaznamenal také u Lékárna.cz. Největší rozdíl je však u prodejce Okay.cz s průměrnou deklarovanou slevou 30 % a průměrnou reálnou slevou jedno procento. Největší slevy je naopak možné vidět v samostatném dashboardu.

„Kouzlení“ s cenami, na které Hlídač shopů narazil poprvé, pak přineslo Notino. „Black Friday v podání Notino.cz vypadá férově — kupón na 20% slevu (respektive 30% či 40%, podle značky) na vybrané produkty. Méně férové už je zdražení těsně před Black Friday prakticky o hodnotu daného kupónu a pro jistotu ještě zvednutí přeškrtnuté ceny,“ popisuje Balada.

Nová legislativa i rating e-shopů

„Naším cílem je pomoci e-shopům udělat ten nepříjemný krok z uvádění umělých 80% slev do reálných 20%. Věříme, že to zákazníci ocení. Současně budeme rádi konzultovat a kontrolovat metodiku výpočtu reálných slev s jednotlivými e-shopy, jak již to pro některé děláme. Z vlastní zkušenosti víme, že dodržet pravidla evropské novely není tak jednoduché, jak se zdá,“ říká Balada.

Letošní Black Friday je posledním, kdy ještě není účinná nová evropská směrnice o ochraně spotřebitele, která e-shopům od května příštího roku nařizuje, aby již uváděnou slevu nepočítaly z maloobchodních cen, ale z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávaly minimálně třicet dní před slevovou akcí. Podle dat Hlídače jsou na tuto změnu již plně nachystány obchody Alza a CZC, které se již při letošním Black Friday držely pravidel této směrnice.

„Už nejjednodušší případ jednorázového zlevnění otevírá otázku, po jak dlouhou dobu je možné uvádět slevu. Dále může nastat několik složitějších případů typu více zlevnění v krátké době, dynamický pricing měnící cenu o minimální částku každý den a podobně. Z tohoto důvodu se stále může lišit výpočet reálné slevy mezi e-shopem a Hlídačem shopů,“ popisuje Balada s tím, že aktuální novinkou v Hlídači je zároveň rating e-shopů, který bude sledovat, jak internetové obchody mění svůj přístup k problematice.

„Pro nás je důležité, aby e-shop transparentně deklaroval, jak slevy počítá, a snažil se v maximální míře sladit s novou směrnicí EU. Za to od nás dostává rating tří hvězdiček ze tří,“ dodává Balada. Naopak jednou hvězdičkou jsou označené e-shopy, u kterých není zjevná snaha o uvádění reálných slev a Hlídač nachází až příliš mnoho problematických produktů.