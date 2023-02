Konec jedné éry a symbolu tradiční módy Čechů. Výrobce tenisek Botas zamířil do likvidace

Říkalo se jim botasky – a nejen jim. Ze značky Botas se v českém prostředí stalo synonymum pro jakékoliv tenisky, což jméno slavného výrobce obuvi ze Skutče na Chrudimsku stále udržovalo v povědomí veřejnosti. Patrně tomu bude i nadále, firma jako taková ale kvůli finančním i personálním problémům končí. Je v likvidaci.

O tom, že je Botas v problémech, jsme psali na začátku roku, když společnost oznámila ukončení výroby ve skutečské továrně, odkud pochází a kde má také své ústředí. Na vině měly být podle majitele Františka Nestála zvyšující se náklady na energie a také nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, což se odráželo na samotném hospodaření firmy.

Ačkoliv ta předloni skončila v zisku okolo 7,7 milionu korun při tržbách 39,3 milionu korun, čísla vycházela zejména z odprodeje nepotřebných nemovitostí, ne nutně z prodeje obuvi jako takové. Rok předtím byl Botas ve ztrátě.

Vedení zvažovalo, že by hlavní výrobu přesunulo do jiného města v Česku, potažmo na Slovensko. Ve hře byl i prodej tradiční české značky jinému majiteli. A rozhodnuto mělo být během tohoto kvartálu. Nakonec se situace stočila do likvidace, jak zjistila ČTK z dokumentu ve Sbírce listin.

„Po dohodě s likvidátorem nebudeme poskytovat další informace médiím,“ napsal ČTK v odpovědi na dotaz týkají se podrobností likvidace Nestával. Spolu s tím se také zjistilo, že společnost, která pod názvem Botas vystupuje od roku 2000 (dříve to byla Botana), byla před časem nucena propustit část ze svých sedmdesáti zaměstnanců.

Rána to je jak pro samotný podnik, ale také pro okolí Skutče, které má bohatou obuvnickou tradici. První boty se tam začaly šít už v šestnáctém století, přičemž později se tamní ševci zaměřovali i na vojenskou obuv – za vlády Marie Terezie přišli s takzvanými komiskami. Největší renomé ale oblast dostala až v roce 1952, kdy se do Skutče přesunulo ředitelství společnosti Botana, která vznikla spojením několika obuvnických továren.

První botasky, respektive tenisky s označením Botas, se ve skutečské továrně začaly vyrábět v roce 1963. V Československu začaly nabírat na popularitě hlavně u sportovců, kteří s nimi jezdili na mezinárodní soutěže, například na letní olympiádu v japonském Tokiu o rok později. Tam v nich českoslovenští volejbalisté získali stříbrnou medaili.

Sportovní obuv začala být hlavním prodejním artiklem Botany. I proto se firma v roce 2000 přejmenovala čistě na Botas, aby dala jasně najevo, že jednoduché – a historií obohacené – tenisky jsou pro ni to, na co se chce zaměřit. V roce 2006 si pak studenti pražského UMPRUM Jan Kloss a Jakub Korouš usmysleli, že na základě školního zadání nezapomenutelný design botasek udělají o něco svěžejší, čímž vznikla kolekce Botas 66.

Firmě se mimo jiné podařil i zajímavý marketingový kousek v tom, že minimálně Češi začali všem typům sportovních bot říkat „botasky“. Běžně se tak stávalo, že někdo „hledal botasky značky Adidas“, případně „nosil botasky od Pumy“.