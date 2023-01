Nejistá budoucnost legendárních botasek. Výrobu tradiční české firmy ukončily drahé energie

Od začátku šedesátých let vyráběl na Chrudimsku jedny z nejlegendárnějších tenisek, které kdy Češi poznali. Musel se navíc pěkně otáčet, protože mu na paty šlapala rodina Baťových ze Zlína. I přes takto silnou konkurenci se ale z podniku pod názvem Botana, respektive Botas, stal fenomén, který si národ oblíbil hlavně pro jeho sportovní boty. Teď ovšem ikonické botasky, jak se modelům firmy Botas přezdívalo, ukončují jednu velkou kapitolu.

Český výrobce sportovní obuvi Botas z města Skuteč, kde už více než padesát let sídlí, oznámil, že tam ukončuje svou výrobu. Podle jeho majitele Františka Nestávala už firma nemohla odolávat zvyšujícím se cenám energií a také se potýkala s nedostatkem kvalifikovaných sil. Zatím není jasné, jestli se legendární značka prodá do jiných rukou nebo se vyřeší přesun výrobní linky do jiného města v Česku. Rozhodnutí má padnout během tohoto čtvrtletí.

„Teď to analyzujeme zleva zprava. Buďto se bude vyrábět jinde, nebo značku prodám. Zájemce ale zatím nemám, nikde jsem to neříkal,“ řekl Nestával pro Seznam Zprávy a doplnil, že ve hře je i možný přesun výroby na Slovensko, kde měla mít firma i první jednání. Za rok 2021 vykázal Botas zisk ve výši okolo 7,7 milionu korun při tržbách 39,3 milionu korun, a to hlavně díky odprodeji nepotřebných nemovitostí. Rok předtím skončil ve ztrátě.

Rána to je nejen pro samotný podnik, ale také pro okolí Skutče, které má bohatou obuvnickou tradici. První boty se tam začaly šít už v šestnáctém století, přičemž později se tamní ševci zaměřovali i na vojenskou obuv – za vlády Marie Terezie přišli s takzvanými komiskami. Největší renomé ale oblast zažila až v roce 1952, kdy se do Skutče přesunulo ředitelství společnosti Botana, která vznikla spojením několika obuvnických továren.

První botasky, respektive tenisky s označením Botas, se ve skutečské továrně začaly vyrábět v roce 1963. V Československu začaly nabírat na popularitě hlavně u sportovců, kteří s nimi obráželi mezinárodní soutěže, například letní olympiádu v japonském Tokiu o rok rok později – v nich tam českoslovenští volejbalisté vyhráli stříbrnou medaili. Nosili je i Jiří Raška, Eva a Pavel Romanovi, Karol Divín, Hana Mašková, Ondrej Nepela, Emil Zátopek, Pavel Kantorek, Stanislav Henych a další.

Sportovní obuv začala být hlavním prodejním artiklem Botany. I proto se firma v roce 2000 přejmenovala čistě na Botas, aby dala jasně najevo, že jednoduché – a historií obohacené – tenisky jsou pro ni to jediné, na co se chce zaměřit. V roce 2006 si pak studenti pražského UMPRUM Jan Kloss a Jakub Korouš usmysleli, že na základě školního zadání nezapomenutelný design botasek udělají o něco svěžejší, a tak vznikla kolekce Botas 66.

Firmě se mimo jiné podařil i zajímavý marketingový kousek v tom, že minimálně Češi začali všem typům sportovních bot říkat „botasky“. Běžně se tak stávalo, že někdo „hledal botasky značky Adidas“, případně „nosil botasky od Pumy“. I to ukazuje, jak velký vliv měl Botas na český národ, když svou původní značku zprofanoval do fáze, kdy šlo prakticky o synonymum pro tenisky. Jak to bude s firmou dál, se uvidí. Botas na dotazy CzechCrunche zatím nereagoval.