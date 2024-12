Konec růstu českých videoher. Tržby domácího herního průmyslu klesly na 5,5 miliardy, výrazně spadl zisk

Kingdom Come: Deliverance 2, jedna z nejočekávanějších českých her

Český videoherní průmysl je dlouhodobě vyzdvihován jako úspěšné odvětví schopné světové konkurence. Složitá situace herního trhu ale dopadla i na něj. Právě zveřejněná data Asociace českých herních vývojářů za rok 2023 ukazují pokles obratu i zisku domácích herních studií.

Obrat 5,54 miliardy korun, zisk 1,94 miliardy. V obou ukazatelích výkonu českých videoherních firem v roce 2023 jde o pokles. Jak výrazný? Na to je trochu zamotanější odpověď, pojďme ji tedy rozmotat. Za rok 2022 totiž původně Asociace českých herních vývojářů (GDA) oznámila rekordní obrat 7,6 miliardy korun. V aktuálních datech nicméně za předloňský rok uvádí jen 5,57 miliardy.

Při srovnání s dříve prezentovanými daty by šlo ve srovnání s rokem 2023 o propad o dvě miliardy. Zato nově uváděná čísla za rok 2022 by ve srovnání s rokem 2023 stále znamenala pokles, ale nikoliv tak výrazný. Podle dat GDA by šlo o snížení o pouhé procento z 5,57 miliardy korun na 5,54 miliardy. Zisk tak či tak klesl o osm procent na 1,94 miliardy. V čem je tedy háček?

„Nesoulad je způsobený čísly, která jsme získali od Beat Games,“ říká pro CzechCrunch předseda GDA Pavel Barák. Při loňském sběru dat za rok 2022 tvůrci hitu pro virtuální realitu Beat Saber uvedli očekávaný obrat kolem dvou miliard. „Jenže pak změnili způsob rozdělení tržeb s mateřskou společností Meta,“ připomíná Barák změnu fungování firmy ze začátku letošního roku. Českému studiu Beat Games kvůli tomu spadly tržby na pětinu.

„Ale ten dvoumiliardový výpadek nutně nevypovídá o stavu herního průmyslu jako celku. Podobné je to v Polsku, kde celkové výsledky výrazně ovlivňuje CD Projekt se Zaklínačem či Cyberpunkem,“ popisuje Barák. „Navíc je běžné, že tok tržeb se ve firmách se zahraničními majiteli mění. Můžeme se podívat třeba na pražský Wargaming nebo brněnské 2K Czech, tedy velké firmy, jejichž hry nicméně generují tržby primárně pro mateřské společnosti, nikoliv obří zisky započitatelné do českých dat,“ dodává.

To vysvětlení nicméně není účetnicko-matematický důvod k oddychu. České hry i při odmyšlení situace s Beat Games poprvé za několik let nerostou. „Je to důsledek složitého období, kdy se herní průmysl musel vypořádat s globálními změnami i vnitřními výzvami. V zahraničí jsme mohli pozorovat masivní plošná propouštění, v Česku však k ničemu podobnému nedošlo,“ říká Barák.

Zaměstnanost v herním odvětví skutečně v Česku navzdory světovým trendům rostla, byť ne tak jako dřív. Zhruba stovka nových vývojářů navýšila počet videoherních pracovníků na 2 765 lidí, kteří se podíleli na 39 nových titulech. Zvýšil se i počet studií, v roce 2023 jich vzniklo sedm, začátkem roku 2024 jich tak v Česku působilo 166.

Ačkoliv český herní průmysl neprožil nejšťastnější období, vyhlídky na právě končící rok jsou podle prognózy GDA pozitivní. Asociace za rok 2024 očekává výrazný nárůst obratu k hodnotě 6,5 miliardy korun. Ani takový souhrnný obrat sice nedosáhne na číslo z roku 2021, nicméně tehdy do něj – tentokrát doopravdy – promlouval právě už tolikrát opakovaný Beat Saber.