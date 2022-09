Roger Federer končí s tenisem. Jednačtyřicetiletá sportovní legenda oznámila své rozhodnutí ukončit pohádkovou kariéru, ve které dosáhla na jakýkoliv myslitelný triumf. Švýcarský tenista své poslední utkání odehraje příští týden Laver Cupu, kde se v týmu Evropy utká se světovým výběrem.

Vyhrál dvacet grandslamů, těch nejprestižnějších tenisových klání na světě. K nim přidal desítky dalších turnajových triumfů, celkem stál na nejvyšším stupni vítězů stotřikrát. Má zlato z olympijské dvouhry i čtyřhry. Se 237 týdny v řadě drží rekord za nejdelší souvislé setrvání na pozici jedničky světového žebříčku. Roger Federer v roce 2003 vstoupil na vrcholovou scénu vítězstvím ve Wimbledonu a teď odchází jako legenda tenisu ze soutěžních kurtů.

„Poslední tři roky mi přichystaly mnoho výzev v podobě zranění a operací. Tvrdě jsem pracoval, abych se dostal zpátky do vrcholné formy. Ale také znám schopnosti a limity svého těla a to mi poslední dobou dalo jasný signál,“ vzkázal Federer fanouškům. „Je mi jednačtyřicet. Odehrál jsem přes 1 500 zápasů za 24 let. Tenis ke mě byl štědřejší, než jsem si kdy vysnil, že by mohl být. Ale teď přišel čas ukončit soutěžní kariéru,“ oznámil na Twitteru.

V audio zprávě připomněl také své začátky, kdy jako sběrač míčů v Basileji s údivem sledoval starší hráče a snil o tom, že je jednou napodobí. To se mu povedlo – a ještě mnohem víc. Pro mnohé nejlepšího tenistu všech dob však v posledních letech sužovaly zdravotní komplikace. Loni odehrál pouze třináct zápasů, o rok předtím dokonce jen šest. Naposledy k soutěžnímu zápasu nastoupil loni na Wimbledonu, kde vypadl ve čtvrtfinále s o šestnáct let mladším soupeřem.

Poslední dvě dekády jednadvacátého století nicméně patřily Federerovi. Spolu se španělským sokem Rafaelem Nadalem a srbským soupeřem Novakem Djokovičem opanovali čtyřku nejprestižnějších turnajů – Wimbledon, US Open, Australian Open a French Open. Od roku 2003 se nestalo, že by některý z těchto turnajů nevyhrál někdo z této tenisové „velké trojky“. Naopak většinou se o tyto grandslamové triumfy každý rok podělili.

Federerovu žijící legendu na kurtu navíc doplňoval i respekt soupeřů a obdiv fanoušků. Ačkoliv jako mladík disponoval divočejším temperamentem, v dospělé kariéře si vybudoval pověst sportovního džentlmena. Svůj přístup přenesl i mimo kurty do sféry dobročinnosti, když založil vlastní nadaci na podporu chudobou zasažených dětí.

Slavná vítězství pro něj totiž znamenala i pohádkové výdělky, jen v roce 2020 si přišel téměř na sto milionů dolarů a byl nejlépe placeným sportovcem světa. Odměny z turnajů přitom tvořily jednotky procent příjmů, drtivá většina pocházela ze sponzorských spoluprací. Navíc i sám investoval. A s penězi byl spojen dokonce i doslova, když jeho podobiznu v rodném Švýcarsku razili na mince. Úspěch přišel i v osobním životě, s manželkou Mirkou – rodačkou ze slovenských Bojnic a bývalou tenistkou – má čtyři děti, dvoje dvojčata.

Těm se nyní bude moci věnovat mnohem více než během aktivní kariéry, v jejímž průběhu dosáhl prakticky na všechny úspěchy, na které mohl. „Z celého srdce děkuji všem lidem na světě, kteří malému podavači míčků z Basileje pomohli splnit si sen. A velký dík patří také tenisu – miluji tě a nikdy tě neopustím,“ rozloučil se – alespoň částečně – Roger Federer.