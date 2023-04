Konec válečných zločinů ve videohrách. Výzvu Červeného kříže podepsala i česká Bohemia Interactive

I něco tak hrůzného a ničivého jako válka má pravidla – a definuje je Ženevská úmluva. Chrání ty, kteří v ní bojují, ale i ty, kteří se starají o raněné. A samozřejmě nevinné civilisty. Platí něco takového i ve válečných videohrách? Oficiálně ne, nejde o reálný konflikt, Červený kříž to ale vidí jinak. Přišel proto s iniciativou k zákazu virtuálních válečných zločinů, k níž se připojili i tvůrci populární válečné hry Arma, česká vývojářská firma Bohemia Interactive.

Sáhněme si na srdce, kdo z nás nikdy ve videoherní střílečce záměrně nenamířil na nevinnou osobu a nezmáčkl spoušť? Kdo z nás nikdy pro pobavení svých přátel u počítačů nezačal bombardovat civilní budovu, aniž by měl jistotu, že uvnitř nejsou lidi? A kdo nikdy nezesměšnil mrtvého protivníka? Zatímco všichni soudní a rozumní hráči by ve skutečném světě nic takového neudělali, ve videohrách se to občas jednoduše nabízí. Je to přece hra.

Pravidla války by se ale měla – obzvlášť teď, kdy je téma válečného konfliktu v Evropě velmi aktuální – dodržovat i tam. Alespoň podle Mezinárodního výboru Červeného kříže, který spustil kampaň s jednoduchými zásadami, jak se mají hráči během virtuálních ozbrojených konfliktů chovat. Poselství této výzvy je ovšem větší. Podle jejích tvůrců totiž střet reálného a virtuálního světa může výrazně zkreslovat představy o válkách.

„Navzdory pokroku dosaženému při snižování civilních škod na bojišti pokračuje masové utrpení v konfliktech, byť je zřejmé, že větší dodržování mezinárodního humanitárního práva pomáhá zachovat lidskost během ozbrojených konfliktů. Videohry mohou ovlivnit představy uživatelů o tom, co je vojákům během války dovoleno, a mohou i ovlivnit způsob, jakým se vojáci během ozbrojených konfliktů chovají,“ uvádí Mezinárodní výbor Červeného kříže.

Čtyři pravidla během hraní: Když je nepřítel na zemi – a vzdává se –, nestřílejte na něj.

Neútočte na osoby, které vám zjevně nemohou ublížit. Jde o civilisty.

Neničte budovy, které jsou na mapě označené jako civilní (rodinné domy, nemocnice a podobně).

Máte-li nevyužitý balíček první pomoci, použijte jej na raněné, i ty z nepřátelské strany.

Výše zmíněná pravidla, se kterými iniciativa s označením Play by the Rules přichází, v podstatě vychází ze skutečných bodů v Ženevské úmluvě. A to bylo cílem. Mezinárodní výbor Červeného kříže je nicméně dále rozšiřuje například o zásadu neničení zdrojů vody, úrody i hospodářských zvířat, které se na ozbrojeném konfliktu aktivně nepodílí. Stejně tak apeluje na to, aby nebylo jiným způsobováno nadměrné utrpení pomocí toxických zbraní nebo mučení.

Ať už tak budete hrát jakoukoliv střílečku, ve které vám její možnost dovolují zmíněná pravidla porušovat, podle Mezinárodního výboru Červeného kříže je vhodné se zamyslet nad tím, co děláte. Souhlasí s tím ostatně i česká vývojářská společnost Bohemia Interactive, která má na poli válečných videoher obrovské jméno – stojí totiž za sérií Arma. Právě ta iniciativu podepsala, aby povědomí o tomto problému rozšířila i mezi hráče Arma 3.

„S Mezinárodním výborem Červeného kříže v globální měřítku spolupracujeme dlouhodobě ve snaze edukovat hráčskou veřejnost, že i tak hrozná věc, jako je válka, má svá pravidla,“ říká pro CzechCrunch Pavel Křižka, který má v Bohemia Interactive na starosti PR. „A samozřejmě se snažíme upozorňovat na to, jak důležité je dodržování těchto pravidel v souvislosti s civilním obyvatelstvem. V současnosti je toto téma, bohužel, velmi aktuální,“ dodává.

O tom, že Bohemia Interactive, která mimo jiné před pár dny spustila inkubátor pro začínající české herní vývojáře s odměnami v desítkách milionů korun, podniká kroky k tomu, aby své hráče a fanoušky v problematice válečných ozbrojených konfliktů vzdělávala, svědčí i videoherní rozšíření (takzvané DLC) s přídomkem Laws of War pro zmíněnou Arma 3.

V něm příběhové mise zobrazují válku netradičně z pohledu civilistů a pracovníků humanitárních složek, kteří pomáhají lidem vyrovnat se s následky nedávné války, jež se přehnala jejich malou vesnicí. Výdělky z prodeje rozšíření pak firma pod vedením Marka Španěla věnovala na konto právě Mezinárodního výboru Červeného kříže. Šlo o necelých 3,8 milionu korun.

I přes to ale Křižka uvádí, že se v jejich nejslavnější herní sérii nesnaží složitým tématům spojeným s válkou vyhýbat. „Snažíme se ukázat, že válka není zábavná, není černobílá ani spravedlivá vůči svým aktérům – a zejména pak civilistům. Válku ve hře ukazujeme v syrové podobě,“ doplňuje a uvádí, že aktuální kampaň Play by the Rules nemá za cíl měnit povahu hry, ale jen zvýšit povědomí o hrůzách, které se na bojištích odehrávají.

Foto: Bohemia Interactive Záběr ze hry Arma 3

„Cílem je v různých herních situacích demonstrovat momenty, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, a ukázat, jak by hra vypadala, kdyby se ‚hrálo fér‘ podle mezinárodních úmluv. V současné kampani Mezinárodního výboru Červeného kříže jsou k ilustraci pravidel války použity vizuály právě z Arma 3, s propagací nám navíc pomáhají také známí streameři na platformě Twitch,“ říká pro CzechCrunch.

Vedle Arma 3, respektive Bohemia Interactive, se do kampaně zapojila i americká společnost Epic Games, známá pro populární online střílečku Fortnite. Ta sice nevychází z válečného prostředí, hráčům ale nabízí poměrně hodně možností, jak mohou ve hře vystupovat. A páchání oněch virtuálních válečných zločinů je v ní taktéž v omezeném smyslu možné. I proto v roce 2020 vytvořili tvůrci spolu s Mezinárodním výborem Červeného kříže speciální režim, aby do hry vnesli informace o mezinárodním humanitárním právu.