Bohemia Interactive rozjíždí podporu českých vývojářů. Těšíme se na vaše hry, hlásí její šéf Marek Španěl

Bohemia Interactive je jedno z nejznámějších a největších českých videoherních studií. V posledních letech je známé především tvorbou her (kdo by neznal vojenskou sérii Arma), teď ale výrazně šlape do vydavatelské činnosti. Spustilo projekt Bohemia Incubator, který přeměnil doposud interní program pro podporu vlastních projektů na veřejný inkubátor určený pro nezávislé autory.

Jste herní vývojář a máte hratelnou ukázku svého díla? Pak by vás měl zajímat nový projekt Bohemia Interactive. A dost možná sami „Bohemku“ budete zajímat. „Právě teď spouštíme novou podobu našeho inkubátoru, která je určená třetím stranám,“ říká pro CzechCrunch šéf společnosti Marek Španěl. Bohemia Incubator nabídne herním tvůrcům a studiím finanční podporu a vydavatelské služby.

„Vidíme kolem sebe spoustu talentovaných indie tvůrců s nápaditými herními projekty, kterým ovšem často chybí lidské, technologické nebo finanční zdroje k tomu, aby svůj projekt dotáhli do své vysněné podoby,“ míní Španěl. Díky zázemí know-how a zdrojům Bohemia Interactive tak chce pomoci „indie“ – z anglického independent, tedy nezávislým – vývojářům hry dokončit a představit globálnímu publiku.

Potenciálně velmi záslužné plány už navíc byly stvrzeny premiérovým dílem, které se programu účastní. Spolu s představením inkubátoru firma zveřejnila spolupráci se svým bývalým pracovníkem a nyní indie vývojářem Martinem Melichárkem, který připravuje vlastní hru Silica. Ta kombinuje střílečku a strategii, bere si inspiraci z Duny, StarCraftu i Hvězdné pěchoty – a se vznikem Melichárkovi pomáhá právě bývalý zaměstnavatel.

„Silica je prvním titulem, který z inkubátoru v nové podobě vzešel, nicméně se už velmi těšíme na všechny nové přihlášené projekty šikovných českých herních tvůrců. Minimálně v prvotní fázi se budeme zaměřovat na tuzemské projekty,“ upřesňuje CEO firmy, která za poslední fiskální rok utržila přes miliardu korun a je tak druhou největší domácí herní firmou za Beat Games, autory hitu pro virtuální realitu Beat Saber.

Bohemia Interactive podobně koncipovanou iniciativu provozovala dlouhodobě, avšak pouze pro interní projekty. „Doposud inkubátor sloužil jako platforma pro vývoj našich her mimo hlavní tituly, zkoumání nových technologií a postupů,“ vysvětluje spoluzakladatel a šéf studia. Teď se ale otevírá zájemcům, kteří své hry dotáhli alespoň k hratelnému prototypu.

Takovým tvůrcům inkubační program nabídne možnosti společnosti, která na trhu působí přes dvacet let. Mezi českými hráči si udělala jméno legendární vojenskou simulací Operace Flashpoint, která kvůli sporům o práva později dostala jméno Arma: Cold War Assault a založila světově úspěšnou sérii Arma. Kromě ní vydala populární zombie survival DayZ, realistickou střílečku Vigor nebo kreativní počin Ylands.

Konkrétní podpora se bude lišit podle velikosti projektu – ale i ambicí vývojářů. „Menší studia a jednotlivci typicky nemají potřebné zdroje v oblasti technologií, publishingu a marketingu. V první oblasti jim můžeme nabídnout nástroje pro vývoj na konzolích, máme k dispozici vlastní motion capture studio a mnoho dalších moderních prostředků,“ vyjmenovává Španěl.

„Na základě našich zkušeností s vývojem pro všechny platformy a v různých enginech pomůžeme také se směřováním projektu nebo s game designem. K dispozici je také naše testovací oddělení, které pomůže s odhalováním bugů,“ přidává k výčtu mnoha různých podob podpory, kterou menším tvůrcům může Bohemia Incubator poskytnout. Případná pomoc nicméně nekončí ani v okamžiku, kde hra samotná hotová.

V takové fázi může „Bohemka“ pomoci s marketingem, a samotným vydáním hry. „To je mravenčí práce obsahující například jednání s platformami jako Steam, PlayStation Store nebo Xbox Marketplace. Dále tvorba marketingových materiálů, trailerů, komunikace na sociálních sítích, propojení s herními novináři, tvůrci obsahu, promování hry na různých platformách, komunitní management nebo účast na herních akcích,“ uzavírá Marek Španěl.